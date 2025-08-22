English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
राज ठाकरेंच्या शहर नियोजनाबाबत सरकारला सूचना, फडणवीस सूचना ऐकणार?

सरकारनं ती तातडीनं हटवली. लोकसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा आणि धार्मिक स्थळांवरील बेकायदा भोंगे हटवावे अशी मागणी केली होती. 

नेहा चौधरी | Updated: Aug 22, 2025, 09:35 PM IST
राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घेतलेल्या भेटीची राज्याच्या राजकारणात उलटसुलट चर्चा झाली. राज ठाकरेंनी ती भेट शहर नियोजनाच्या मुद्यावर झाल्याचं सांगितलं तरीही चर्चा काही थांबली नाही. आता फडणवीसांनीही राज ठाकरेंनी केलेल्या सूचना स्वागतार्ह असल्याचं सांगितलंय. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना या भेटीनं मात्र सावध झाल्याचं पाहायला मिळतंय. (Raj Thackeray suggestions to the government regarding mumbai city planning will Devendra Fadnavis listen to the suggestions)

राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीची राज्याच्या राजकारणात बरीच चर्चा झाली. भेटीवरुन भाजपनं शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या नेत्यांची फिरकी घेतली. पण ही भेट राजकीय नव्हती तर विकासाच्या मुद्यावर होती असं खुद्द राज ठाकरेंनी सांगून टाकलं. शहर नियोजनाच्या मुद्यावर भेट घेऊन पार्किंगचा मुद्दा गंभीर झाल्याचं राज ठाकरेंनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलं. 

राज ठाकरे जेव्हा जेव्हा मुख्यमंत्र्यांना भेटतात तेव्हा तेव्हा ते राज्यातील वेगवेगळ्या समस्या मांडतात. आतापर्यंत राज ठाकरेंनी जे वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले होते, ते ते सरकारनं सोडवल्याचं पाहायला मिळालं. राज ठाकरेंनी माहीमच्या समुद्रातील बेकायदा मजारीचा विषय मांडला. 

राज ठाकरे विकासाच्या मुद्यावर भेटत असतील तर त्याचं स्वागत अशी सावध भूमिका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षानं मांडलीये. राज ठाकरेंनी विकासाच्या मुद्यावर वारंवार मुख्यमंत्र्यांना भेटावं असं संजय राऊतांनी म्हटलंय.

बुधवारी राज ठाकरेंनी घेतलेल्या भेटीविषयी खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनीही आपली भूमिका मांडलीये. राज ठाकरेंनी केलेल्या सूचनांचं स्वागत करत असल्याचं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलंय.

राज ठाकरे जे सांगतात ज्या सूचना सरकारला करतात त्या सूचना सरकार गांभीर्यानं घेतंय. ही बाब चांगली असली तरी याच मुद्यावर महायुती राज ठाकरेंना आपल्या गोटात पुन्हा ओढणार तर नाहीना अशी भीती उद्धव ठाकरेंच्या समर्थकांना वाटतेय.

