राज ठाकरेंनी एका शब्दात सांगितला, प्रधानांच्या राजीनाम्याचा अर्थ

मुंबई : Gen-Z आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. या राजीनाम्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एका शब्दात या राजीनाम्याचे आणि विद्यार्थ्यांच्या यशाचे वर्णन केले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर मातोश्री येते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. या पत्रकार परिषदेत बोलताना राज ठाकरे म्हणाले. मी एका शब्दांत या आंदोलनाचे वर्णन करायचे झाले तर या जेन-झीने या सरकारच्या झिंज्या उपटल्या आहेत आणि त्यांना जमिनीवर आणले आहे.
राज ठाकरे यांच्या या प्रतिक्रियेत एक व्यंग्यचित्रकार दडलेला दिसतो आहे. दिलेल्या प्रतिक्रियेबाबत आपण विचार केला की राज ठाकरे हे व्यंग्यचित्र रेखाटत आहे, त्यात सरकारच्या तीन मंत्र्यांच्या झिंज्या या तरुणाईने धरल्या आहे आणि त्यांना जमिनीवर आपटले आहे. यावेळी अभिजित दिपके हा झिंज्या उपटताना दिसतो आहे. तर इतर तरुणांनी ही मोठ्या संख्येने हातात फलक घेऊन आणि घोषणा देताना दिसत आहेत. पोलीस दूरवर बघ्याची भूमिका घेत आहे.असे चित्र डोळ्यासमोर लगेच येते.
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा तरुणाईचा खूप मोठा विजय आहे. त्यात दिपकेंचा खूप मोठा वाटा आहे. कुठच्या गोष्टीला मस्तवालपणे उत्तर देणारे जे सरकार आहे त्यांना माघार घ्यावी लागली. येवढं मोठं आंदोलन आज देशभर उभं राहिलं आहे. त्याचा जल्लोष होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी म्हणून सर्वजण शिवाजी पार्क येथे यावं असं आवाहन राज ठाकरे यांनी केले आहे.
मी कालच सांगितलं होतं, की हा राग प्रधानांवरून पंतप्रधानांकडे गेला आहे. एक गोष्ट मी तुम्हांला सांगतो यापुढचे कुठलेही निर्णय जे आहेत. मला वाटतं अभिजित दिपके घेतील त्याला आमचा पूर्णपणे पाठिंबा आहे. त्यांनी या गोष्टी सुरू केलेल्या आहेत, निर्णय त्यांनीच घ्यायचा आहे. ते ज्या प्रकारचे निर्णय घेतली, त्याला देशातील तरुण पाठिंबा देतील.
प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीला बोलवून घेतले आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षण मंत्री महाराष्ट्रातून असेल का असा प्रश्न पत्रकारांनी राज ठाकरेंना विचारला असता, राज ठाकरे म्हणाले, तुम्हांला काय वाटतं, असा प्रतिप्रश्न राज ठाकरेंनी पत्रकारांना केला. त्यानंतर एकच हशा पिकला. तुम्हांला जेवढी बातमी कळाली तेवढीच आम्हांला कळाली. याच्या पलिकडे आम्हांला काहीच माहीत नाही. हे इतक्या वेळेला दिल्लीला गेले तर नेमका अंदाज लावता येत नाही. त्यांच्या चुरस आहे. एकदा शिंदे गेले ते परत आल्यावर लगेच फडणवीस जातात. मग फडणवीस आले की परत शिंदे जातात. आत्ताच्या परिस्थितीत ते का गेले आहेत, मला वाटतं त्यांनी सांगितल्याशिवाय आपल्याला कळणार नाही.