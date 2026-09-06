‘मोदींना भेटलं की देव भेटल्यासारखं वाटतं? मग...’; राज ठाकरेंचा भारतीय वंशाच्या नागरिकांना खोचक सल्ला

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ठाण्यातील राज्यस्तरीय मेळाव्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. मोदींचे परदेश दौरे, परदेशात स्थायिक होणारे भारतीय, देशाचा आर्थिक विकासदर आणि तरुणांचे परदेशात जाणे या मुद्द्यांवर त्यांनी भाष्य केले. मोदींच्या परदेश दौऱ्यादरम्यान त्यांची भेट घेणाऱ्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांच्या प्रतिक्रियांचा संदर्भ देत राज ठाकरे यांनी उपरोधिक प्रश्न उपस्थित केला.
राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदींच्या परदेश दौऱ्यांचा उल्लेख करताना काही भारतीय वंशाच्या महिला मोदींना भेटल्यानंतर भावूक होत असल्याचे सांगितले. अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्या लोकांनी भारतात परत यावे, असा उपरोधिक टोला त्यांनी लगावला. “देशात सगळं इतकं चांगलं सुरू असेल, तर परदेशात राहण्याची गरज काय?” असा सवाल त्यांच्या भाषणातून उपस्थित करण्यात आला.
भारताचा आर्थिक विकासदर 7.8 टक्के असल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून करण्यात आला आहे. याच मुद्द्यावर भाष्य करताना राज ठाकरे यांनी या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. प्रत्यक्ष विकासदर वेगळा असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र, हा राज ठाकरेंचा राजकीय दावा आहे; त्यामुळे तो अधिकृत GDP आकडा म्हणून पाहता येणार नाही. उपलब्ध वृत्तानुसार केंद्र सरकारने 7.8 टक्के GDP वाढीचा आकडा मांडला आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था चांगली असल्याचा दावा केला जात असेल, तर भारतीय तरुण आणि कुटुंबे परदेशात जाऊन स्थायिक का होत आहेत, असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. शिक्षणासाठी परदेशात गेलेले अनेक भारतीय तिथेच नोकरी स्वीकारून स्थायिक होत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
राज ठाकरे यांनी तरुणांच्या परदेशात जाण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीवरही भाष्य केले. उच्च शिक्षण, रोजगार आणि चांगल्या संधींच्या शोधात भारतीय विद्यार्थी परदेशात जातात. मात्र शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर ते मोठ्या प्रमाणात तिथेच राहतात, हा देशाच्या दृष्टीने विचार करण्याचा विषय असल्याचे त्यांनी सूचित केले.
या संदर्भात राज ठाकरे यांनी चीनचे उदाहरण दिले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, चीनमधील विद्यार्थी परदेशात शिक्षण घेऊन पुन्हा मायदेशात परतण्याचे प्रमाण मोठे आहे. त्यांनी हे प्रमाण जवळपास 96 टक्के असल्याचे सांगितले. मात्र, या आकडेवारीची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी त्यांनी भाषणात सादर केलेली नाही. त्यामुळे हा आकडा त्यांच्या वक्तव्याचा भाग म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
राज ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींच्या जुलै 2025 मधील ब्रिटन दौऱ्याचा संदर्भही दिला. त्यावेळी एका भारतीय वंशाच्या महिलेने मोदींची भेट घेतल्यानंतर भावूक प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. मोदींचा हात हातात घेण्याची कल्पनाही भारतात असताना केली नव्हती, अशा आशयाची प्रतिक्रिया त्या महिलेने दिली होती. याच घटनेचा संदर्भ घेत राज ठाकरेंनी परदेशस्थ भारतीयांना भारतात परतण्याचे आवाहन उपरोधिक शैलीत केले.
राज ठाकरेंच्या भाषणातून केंद्रातील भाजप सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर आणि परदेश दौऱ्यांवर टीका करण्यात आली. GDP वाढीचा दावा, भारतीय तरुणांचे परदेशातील स्थलांतर आणि मोदींच्या परदेश दौऱ्यांदरम्यान होणाऱ्या भेटी या मुद्द्यांना त्यांनी एकत्र जोडले. त्यामुळे राज ठाकरेंच्या या भाषणामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणासोबतच केंद्र सरकारच्या आर्थिक आणि परराष्ट्र धोरणांवरही राजकीय चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.