Raj Thackeray : दोनदा आय लव्ह यू म्हणाला अन् तिकिट पुढे केलं... दादरच्या प्लॅटफॉर्म नंबर 2 वर राज ठाकरेंसोबत काय घडलं?

निवडणूक आयोगाच्या सदोष मतदारयाद्यांविरोधात महाविकास आघाडी व मनसेच्या वतीने'सत्याचा मोर्चा' काढण्यात येणार आहे. मेट्रो सिनेमा ते महापालिका मुख्यालय असा हा मोर्चा असणार असून यामध्ये शिवसेना (ठाकरे), मनसे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार), शेकाप, कम्युनिस्ट आदी पक्ष सहभागी झाले आहेत. असं असताना राज ठाकेंनी दादरहून लोकलने प्रवास केला. यावेळी अर्धा तास लोकल ट्रेनची वाट पाहताना राज ठाकरेंसोबत एक अनोखा प्रसंग घडला.
राज ठाकरेंचा चाहता वर्ग मोठा आहे. एक राजकीय व्यक्ती म्हणूनच नाही तर एक कलाकार आणि वक्ते म्हणूनही लोकप्रिय आहेत. त्यांचा चाहता वर्ग देखील मोठा आहे. या मोर्चाला जात असताना राज ठाकरेंसोबत एक अनोखा प्रसंग घडला.
राज ठाकरे प्रवास करताना प्रचंढ गर्दी होती. यावेळी त्यांना भेटण्यासाठी एक तरुण चाहता त्यांच्याजवळ आला. प्रत्यक्षात आपला लाडका नेता दिसल्यावर त्याला ऑटोग्राफ मागण्याचा मोह आवरला नाही. पण अचानक असा प्रसंग समोर आल्यावर स्वाक्षरी कशावर घेऊ असा प्रश्न पडला. अन् मग तरुणाने थेट तिकीटच पुढे केली. राज ठाकरे स्वाक्षरी करत असताना तरुण त्यांना दोन वेळा 'आय लव्ह यू' म्हणाला. राज ठाकरेंनी यावेळी स्मितहास्य करत तरुणाला स्वाक्षरी दिली अन् आभार व्यक्त केले.
कोण म्हणालं राज ठाकरेंना आय लव्ह यू?
हा 'दादर लोकल आय लव्ह यू' प्रसंग काय आहे?
१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजताच्या सुमारास राज ठाकरे दादर रेल्वे स्टेशनवर पोहोचले. तेथे एका तरुण चाहत्याने त्यांच्या तिकिटाच्या मागच्या बाजूला ऑटोग्राफ मागितला. राज यांनी हसतमुखाने स्वाक्षरी केल्यानंतर त्या तरुणाने उत्स्फूर्तपणे दोन वेळा 'आय लव्ह यू राज साहेब' म्हटले. राज ठाकरेंनी स्मितहास्य करत आभार मानले. हा क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आणि मुंबईच्या लोकल ट्रेन संस्कृतीशी जोडला गेला.
राज ठाकरे यांचा लोकल ट्रेन प्रवास का केला?
'सत्याचा विराट मोर्चा'मध्ये सहभागी होण्यासाठी. हा मोर्चा मतचोरी आणि मतदार यादीतील घोटाळ्यांविरोधात एमव्हीए (उद्धव ठाकरे, शरद पवार) आणि मनसे यांच्याकडून आयोजित केला गेला. मोर्चा दुपारी १ वाजता फॅशन स्ट्रीट येथून सुरू होऊन मेट्रो सिनेमामार्गे मुंबई महापालिकेसमोर येईल. राज यांनी पश्चिम रेल्वेवरील स्लो लोकलने दादर ते चर्चगेटचा प्रवास केला, ज्यामुळे राजकीय एकजुटीचे प्रतीक म्हणून याला महत्त्व आहे.
प्रवास कसा झाला आणि कोणत्या प्रकारची लोकल होती?
दादर स्टेशनवर मनसे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, अनिल शिदोरे यांच्यासह सुरक्षारक्षकांसह पोहोचले. गर्दीमुळे अर्धा तास प्रतीक्षा केल्यानंतर विंडो सीटवर बसून प्रवास केला. डब्यात मनसे पदाधिकाऱ्यांची दाटी होती. प्रवासादरम्यान चाहत्यांसोबत फोटो, हस्तांदोलन केले. चर्चगेटला पोहोचल्यानंतर हॉटेलमध्ये थांबले आणि मोर्चात सहभागी झाले.