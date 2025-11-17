'खोटं बोला पण रेटून बोला...', शर्मिला ठाकरेंनी पुणे गैरव्यवहार प्रकरणावर मांडलं स्पष्ट मत

राज ठाकरे यांची पत्नी शर्मिला ठाकरे यांनी पुण्यातील जमीन गैरव्यवहार प्रकरणार आपलं स्पष्ट मत मांडलं आहे. हा विचार मराठी माणसाने केला पाहिजे. संकटात कोण उपयोगी असते हे पाहून मतदान केले पाहिजे. बिहारमध्ये मोठ्या संख्येने मतदान झाले आहे पण आता लोकांनी विचार केला पाहिजे आणि रस्त्यावर उतरून मतदान केले पाहिजे. खोट बोला पण रेटून बोला, असा टोला यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांना लगावला आहे. बिहारात आकडेवारी ३.५० कोटी मतदार होते आणि 7 कोटी मतदान झाले आहे . राज्यातून ट्रेन भरून तिकडे गेल्या आहेत त्यांनी तिकडे आणि इकडे मतदान करणार का? असं शर्मिला ठाकरे यांनी विचारलं आहे.
एखाद्या माणसाचा पक्ष बळकावून घेताय आणि तुमच्याकडे कोण पाहणार? निवडणुका निघून जातील मग सुनावणी घेऊन काय होणार? तुम्हाला खात्री आहे निवडून येणार तर मग तुम्ही या निवडणूक लढा. आता रजिस्टर केले असेल त्यांच्याकडून पैसे घेतले असतील. पण 1800कोटींचा जामीन घोटाळा होतो पण गुन्हा दाखल होत नाही, हा कोणता न्याय आहे?
मला अभिमान आहे. मी पण वाट बघते माझ्यावर कधी केस होते. याना निवडणुकीसाठी फक्त महाराज पाहिजे. किल्यावर हे नमो सेंटर उभारणार आहेत. किल्ले हायजॅक करण्याचा प्रयत्न आम्ही पण आम्ही होऊ देणार नाही. याना निवडणुकीसाठी महाराज दिसतात पंतप्रधान येऊन गेले त्याना वेळ मिळाला नसेल. राज्यातील किल्ल्याचे संवर्धन झाले पाहिजे. बांद्रामधील किल्ला वर दारू पार्टी झाली किल्यावर झोपडी बांधायला कोण परवानगी देते. इथे काय केले तर लगेच पोलीस येतात मग तिकडे का नाही. दोन बंधू एकत्र लढतात तर चांगले आहे.