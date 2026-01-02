English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मुंबई बातम्या
  • ...अन् 20 वर्षांनी पहिल्यांचदाच असं घडणार, राज ठाकरे चढणार शिवसेना भवनाची पायरी

...अन् 20 वर्षांनी पहिल्यांचदाच असं घडणार, राज ठाकरे चढणार शिवसेना भवनाची पायरी

Raj Thackeray In Sena Bhavan: तब्बल 2 दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आले. दरम्यान आता राज ठाकरे 20 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच शिवसेना भवनाची पायरी चढणार आहेत.

Updated: Jan 2, 2026, 08:49 PM IST
...अन् 20 वर्षांनी पहिल्यांचदाच असं घडणार, राज ठाकरे चढणार शिवसेना भवनाची पायरी

Raj Thackeray After 20 years In Shiv Sena Bhavan:  राज ठाकरे 20 वर्षानंतर शिवसेना भवनात जाणार आहेत. ठाकरे बंधू शिवसेना भवनात एकत्र पालिकेसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहेत. दरम्यान यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधू पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहेत, मनसेची स्थापन केल्यानंतर राज ठाकरे एकदाही शिवसेना भवनात गेले नव्हते मात्र, जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी राज ठाकरे शिवसेना भवनाची पायरी चढणार आहेत. 

20 वर्षानंतर पहिल्यांदाच राज ठाकरे शिवसेना भवनात

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे जवळपास 20 वर्षानंतर पहिल्यांदाच शिवसेना भवनाची पायरी चढणार आहेत. ठाकरे बंधूंचं मनोमिलन झाल्यानंतर दोन्ही बांधवांनी एकत्र निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतलाय. राज ठाकरेंनी शिवसेनेमधून बाहेर पडत मनसेची स्थापना केली दरम्यान यानंतर अनेकदा ठाकरे बंधूंमध्ये निवडणूक एकत्र लढवण्याबाबत चर्चा झाली, मात्र, काही मुद्दयांमुळे या चर्चा नेहमीच फिस्कटत राहिल्यात, आता दोन्ही बंधूंनी ठाम निर्धार केल्यानंतर 2 दशकांनंतर ठाकरे बंधू एकत्र आलेत त्यामुळे पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंच्या तोफा चांगल्याच धडाडणार आहेत, मात्र त्याआधी 4 जानेवारीला ठाकरे बंधू जनतेसमोर जाहीरनामा मांडणार आहेत, शिवसेना भवनात हा कार्यक्रमक पार पडणार आहे.

ज्युनिअर ठाकरे बंधूंचा विकासाचा अजेंडा

राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जवळपास दोन दशकांनंतर शिवसेना भवनात एकत्र येणार आहेत, त्यामुळे "हा आमच्यासाठी सुवर्ण क्षण असेल" अशी भावना विनायक राऊत यांनी व्यक्त केलीय, पालिका निवडणूक एकत्र लढवण्याचा निर्धार केल्यानंतर जनतेसमोर ठाकरे बंधू विकासकामांचं व्हीजन ठेवणार आहेत. सिनिअर ठाकरे बंधूंआधीच ज्युनिअर ठाकरे बंधूंनी विकासाचा अजेंडा मांडलाय. राज ठाकरेंआधी अमित ठाकरे आज शिवसेना भवनात गेलेत, अमित ठाकरेंनी पहिल्यांदाच शिवसेना भवनात पाय ठेवलाय.यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधूंनी शिवसेना आणि मनसेच्या पदाधिका-यांना मार्गदर्शन केलंय.

4 जानेवारीला ठाकरे बंधूचा एकत्रित जाहीरनामा

राज ठाकरेंआधीच अमित ठाकरेंनी शिवसेना भवनात हजेरी लावत मनसे-शिवसेनेच्या पदाधिका-यांना मार्गदर्शन करत विकासाचा अजेंडा समोर ठेवला, मात्र, 4 जानेवारीला सिनियर ठाकरे बंधू एकत्रित जाहीरनामा प्रकाशित करून जनतेसमोर मांडणार आहेत, त्यामुळे जवळपास दोन दशकांनंतर राज ठाकरे शिवसेना भवनात जाणार आहेत, त्यामुळे शिवसैनिक आणि मनसैनिकांमध्ये मोठा उत्साहा पाहायला मिळतोय.

