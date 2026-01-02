...अन् 20 वर्षांनी पहिल्यांचदाच असं घडणार, राज ठाकरे चढणार शिवसेना भवनाची पायरी

Raj Thackeray After 20 years In Shiv Sena Bhavan: राज ठाकरे 20 वर्षानंतर शिवसेना भवनात जाणार आहेत. ठाकरे बंधू शिवसेना भवनात एकत्र पालिकेसाठीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहेत. दरम्यान यावेळी दोन्ही ठाकरे बंधू पुन्हा एकदा एकत्र येणार आहेत, मनसेची स्थापन केल्यानंतर राज ठाकरे एकदाही शिवसेना भवनात गेले नव्हते मात्र, जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी राज ठाकरे शिवसेना भवनाची पायरी चढणार आहेत.
