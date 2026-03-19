आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार, आपल्यालाच करायचाय', गुढीपाडव्यानिमित्ताने राज ठाकरे यांची खास पोस्ट

Raj Thackrey X Post On Occasion Of Gudi Padwa: 'नव्या पिढीचा, नव्या युगाचा, पुढचा महाराष्ट्र घडवूया', गुढीपाडव्याच्या निमित्ताने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांच्या एक्स अकाउंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओच्या माध्यमातून त्यांनी महाराष्ट्राचे भवितव्य घडवण्याचा संदेश दिला आहे. या मराठी नववर्षाच्या सुरूवातीलाच त्यांनी महाराष्ट्र-पुढचा (Maharashtra-Next) हे नवे अभियान जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी, तरुण पिढी, मराठी उद्योजक आणि भावी पिढीला त्यांनी 'आपल्या महाराष्ट्राच्या हिताचा, आपल्यालाच विचार करायचाय' असे आवाहन केले आहे.
राज ठाकरे यांनी शेअर केलेल्या या व्हिडिओमध्ये महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे योगदान, मराठी उद्योजकांची मेहनत, तरुण पिढीचे कष्ट आणि 'दिल्लीचेही तख्त झुकावे' असे म्हणत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या गौरवशाली इतिहासाचा उल्लेखही केला गेला आहे. शेतकऱ्यांच्या योगदानाबाबत कृतज्ञता व्यक्त केली गेली आहे. तसेच महाराष्ट्र नेक्ट या संकल्पनेतून राज्यातील जनतेला एकत्र घेऊन प्रगत महाराष्ट्राचे धोरण आखले गेले आहे.
#MaharashtraNext#महाराष्ट्र_पुढचा pic.twitter.com/ljF6oZSwGJ
— Raj Thackeray (@RajThackeray) March 19, 2026
दरम्यान व्हिडिओच्या शेवटी महाराष्ट्र नेक्स्टचा लोगो झळकताना दिसत आहे. ज्यामुळे आता महाराष्ट्र आणि मराठी अस्मिता जपण्यासाठी आता राज ठाकरे कोणती नवी भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच राजकीय वर्तुळातही चर्चांना उधाण आले आहे. तसेच आगामी निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मनसेने ही रणनीती स्पष्ट केल्याचे दिसून येत आहे.
दरम्यान, दरवर्षीप्रमाणे याहीवर्षी दादरमधील शिवाजी पार्क येथे राज ठाकरे यांचा गुढीपाडवा मेळावा पार पडणार आहे. आज संध्याकाळी 6 वाजता पार पडणाऱ्या मेळाव्यासाठीची तयारी आता अतिंम टप्प्यात आली असून, नागरिकांनी मोठी गर्दी करायला सुरुवात केली आहे.
तसेच ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर हा पहिलाच मेळावा असणार आहे. सदर मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्कात दोन मोठ मोठ्या स्क्रीन लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे आज 'लाव रे तो व्हिडिओ' म्हणत राज ठाकरे कोणते खुलासे करणार का? असा प्रश्न उपस्थित राहीला आहे. तसेच यावेळी मनसैनिकांना काय राजमंत्र मिळणार याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शिवाजी पार्कात लावलेल्या काही बॅनर्सनी विशेष लक्ष वेधले आहे. 'दि. 19 मार्च 2006 - स्वतःला महाराष्ट्राला अर्पण', दि. 19 मार्च 2026 - हा नुसता योगायोग नाही, तर इतिहासाच्या नियतीचा संकेत आहे...' अशा आशयाचे हे बॅनर लावण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा पक्षाची पुढची भूमिका काय असणार आहे, हे ठरणार आहे.