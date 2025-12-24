राज ठाकरेंनी संजय राऊतांचा हात धरला अन्... युतीच्या घोषणेतील हक्काचा क्षण, पाहा व्हिडीओ

आजचा दिवस मराठी माणसांसाठी वेगळा होता. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज आपली युती जाहिर केली आहे. मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक एकत्र लढवणार असल्याची घोषणा जाहीर केली आहे. ही युती जाहीर करताना त्यांनी पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या पत्रकार परिषदेत खासदार संजय राऊत यांना विशेष महत्त्व असल्याच अधोरेखित केलं.
या संपूर्ण पत्रकार परिषदेत संजय राऊतांचा तो क्षण चर्चेचा विषय ठरवा. ठाकरे बंधूंच्या सोबत संजय राऊत स्टेजवर होते. पत्रकार परिषद पार पडल्यानंतर संजय राऊत स्टेज सोडून खाली उतरत होते. मात्र यावेळी राज ठाकरेंचं लक्ष संजय राऊतांकडे गेलं. संजय राऊत यांच्याप्रति असलेला जिव्हाळा या व्हिडीओतून अधोरेखित झाला आहे.
संजय राऊत पत्रकार परिषद संपल्यावर स्टेज सोडून जात होते. त्यानंतर ठाकरे कुटुंबाचे फोटो सेशन सुरु होणार होते. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे फोटो काढण्यासाठी जवळ येणार तेवढ्यातच राज ठाकरे यांच्या लक्षात आले की, संजय राऊत स्टेज सोडून जात आहेत. तेव्हा राज ठाकरे यांनी संजय राऊत यांच्या हाताला धरुन आपल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मध्ये उभा केलं. यावरुन अधोरेखित होतं की, राज आणि उद्धव यांच्या एकत्र येण्याला संजय राऊत महत्त्वाचे होते.
संजय राऊत यांनी राज आणि उद्धव यांच्या युतीपूर्वी सर्व जबाबदारी सांभाळून धरली. संजय राऊत बराच काळ राजकीय घडामोडी आणि वर्तुळांपासून लांब होते. पण त्यानंतर त्यांनी सर्व जबाबदारी सांभाळली. मग विरोधकांना प्रत्युत्तर असो किंवा इतर घडामोडींवर भाष्य करणं. यामुशे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी युतीची आणि निवडणुकीची जबाबदारी सांभाळली.
दोन्ही बंधूंकडून युतीसाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असताना ठाकरेंचे मामा चंदूकांत वैद्य यांनी लवकरच गोड बातमी मिळणार असल्याचं सांगितले होते. त्यामुळे लवकरच उद्धव आणि राज ठाकरेंची युती होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळताहेत. गेली अनेक वर्ष राज आणि उध्दव ठाकरेंनी एकत्र यावं यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं चंदू मामा यांनी म्हटलं होते. चंदू वैद्य हे ठाकरे बंधूंचे सख्खे मामा आहेत. याच चंदूमामांनी दोन्ही भावांना एकत्र आणले आहे. चंदूमामा यांनी दोन्ही भाऊ एकत्र आल्याचा खूप जास्त आनंद झाल्याची प्रतिक्रिया दिली. यामुळे दोन्ही पक्षाची ताकद वाढणार आहे. मराठी माणसाला याचा फायदा होईल असे चंदूमामा म्हणाले.