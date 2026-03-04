वेगळचं राजकारण... शरद पवारांना राज्यसभेवर पाठवण्यासाठी भाजपाची फिल्डिंग; ठाकरे, काँग्रेसची कोंडी?

Rajya Sabha Election 2026: राज्यातील 7 जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. या निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याची 5 मार्च ही शेवटची तारीख आहे. असं असतानाच राज्यसभेचे चार उमेदवार भारतीय जनता पार्टीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री आणि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) चे अध्यक्ष रामदास आठवले, भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस विनोद तावडे या दोन ज्येष्ठ नेत्यांबरोबरच दोन नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली आहे. भाजपाच्या नेत्या माया चिंतामण ईवनाते तसेच भाजपाचे नेते रामराव वडकुते यांनाही संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे भाजपाने चारच जागा जाहीर केल्याने महाविकास आघाडीची कोंडी करण्यात भाजपाला यश आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. भाजपाने यादी जाहीर केल्यानंतर महाविकास आघाडीकडून शरद पवारांनाच उमेदवारी मिळावी म्हणून भाजपा आणि पर्यायाने महायुतीनेच फिल्डिंग लावल्याची चर्चा रंगत आहे. या चर्चेमागील तर्क जाणून घेऊयात...
महाराष्ट्रतील सात जागांसाठी निवडणूक होणार असून आमदार आणि खासदारांची संख्या लक्षात घेता यापैकी चार जागा भाजपा लढवणार असून एका जागेवर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आणि अन्य एका जागेवर अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस उमेदवारी देणार आहे. 2019 मध्ये महाविकास आघाडीचं सरकार असल्याने सर्वाधिक उमेदवार राज्यसभेवर पाठवणाऱ्या महाविकास आघाडीला यंदा आमदार आणि खासदारांच्या कमी संख्येमुळे एकच उमेदवार देता येणार आहे. त्यामुळेच या जागेवर कोणाला उमेदवारी द्यायची याबद्दल महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा सुरु आहे.
शरद पवारांनी आपल्याला राज्यसभेवर जाण्याची इच्छा असल्याचं स्वत: सांगितलं होतं अशी माहिती राज्यसभा खासदार तसेच उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांना सांगितलं होतं. शरद पवारांच्या नावावर महाविकास आघाडीमध्ये चर्चा सुरु आहे. शरद पवार हे मागील काही दिवसांपासून प्रकृतीसंदर्भातील कारणांमुळे रुग्णालयात दाखल असल्याने ते साऱ्या सक्रीय चर्चेत सहभागी नाहीत. मात्र त्यांच्या पक्षाच्यावतीने सुप्रिया सुळे आणि जयंत पाटील यांनी मंगळवारी रात्री मुंबईत उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली. काँग्रेसचाही शरद पवारांच्या नावाला पाठिंबा असल्याचं वृत्त असलं तरी आज उद्धव ठाकरे दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांसोबत चर्चा करणार असल्याची माहिती राऊत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना दिली. या चर्चेनंतर तिन्ही पक्षाच्या संमतीनेच नाव जाहीर केलं जाईल असं राऊत यांनी सांगितलं.
दरम्यान, पाच दिवसांच्या उपचारानंतर ब्रिजकँडी रुग्णालयातून शरद पवारांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. शरद पवार हे 'सिल्व्हर ओक' निवासस्थानावर आहेत. पवारचं फॉर्म भरतील असं सध्या तरी मानलं जात असून आज सायंकाळपर्यंत उमेदवाराची अधिकृत घोषणा महाविकास आघाडीकडून केली जाईल.
शरद पवार उमेदवार असतील तर महायुतीकडून पाचवा उमेदवार दिला जाणार असं सांगितलं जात आहे. मात्र शरद पवारांऐवजी महाविकास आघाडीने इतर नाव जाहीर केलं तर मात्र भाजपाकडून पाचव्या उमेदवारीची घोषणा होऊ शकते. असं झालं तर सर्व सातही जागांसाठी बिनविरोध निवडणूक होणार नाही. त्यामुळेच चारच जागा जाहीर करुन भाजपाने एकप्रकारे महाविकास आघाडीवर एकमेव उमेदवार जाहीर करताना पवारांचेच नाव जाहीर करावं यासाठी दबाव टाकताना दिसत आहे. पवारांऐवजी इतर उमेदवार दिल्यास निवडणुकीमधील चूरस वाढणार आहे. भाजपाचा यापूर्वीचा इतिहास पाहता त्यांनी अनेकदा अशाप्रकारे ग्राह्य न धरलेली जागाही निवडून आणली आहे. त्यामुळेच आता पवारांचं नाव नाही जाहीर केलं तर तितक्या ताकदीचं दुसरं नाव महाविकास आघाडीकडे सध्या तरी दिसत नाही. म्हणून इतर नावाची घोषणा झाली तर निवडणूक लढवून त्या व्यक्तीला निवडून आणण्यासाठी महाविकास आघाडीला पूर्ण ताकदीने निवडणूक लढवावी लागेल.