/अजय देवगणची अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंगच्या घरावर छापा; वासू भगनानी यांच्यासह अनेक कलाकार रडावर, काय आहे नेमकं प्रकरण?

अजय देवगणची अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंगच्या घरावर आयकर विभागाने छापा टाकला आहे. वाशु भगनानी आणि पॅनरोमा स्टुडीओसह 12 ठिकाणी आयकर विभागाकडून कारवाई करण्यात आली. या घटनेमुळे बॉलिवूडमध्ये खळबळ माजली आहे. मुंबई आयकर विभागाच्या पथकांनी चित्रपटांच्या नावाखाली कर चुकवेगिरी आणि परदेशात पैसे पाठवल्याप्रकरणी अनेक प्रमुख व्यक्ती आणि प्रॉडक्शन हाऊसेसवर धडक कारवाई केली आहे.
सूत्रांनुसार, चित्रपट चित्रीकरण, परदेशी वितरण आणि निर्मितीच्या नावाखाली परदेशात मोठ्या प्रमाणात पैसे हस्तांतरित केले जात असल्याची माहिती आयकर विभागाला बऱ्याच काळापासून मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे मोठ्या प्रमाणावर करचुकवेगिरी आणि आर्थिक अनियमितता असल्याचा तपास यंत्रणांना संशय होता. त्यामुळे मुंबईतील विविध आयकर पथके मुंबईतील अनेक कार्यालये आणि परिसरांमध्ये सर्च ऑपरेशन करत आहेत.
राकुल प्रीत सिंगने हिंदी आणि दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये काम करते. वासू भगनानी बऱ्याच काळापासून चित्रपट निर्मिती क्षेत्रात काम करतात. त्यांनी पूजा एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली अनेक प्रशंसित प्रकल्पांची निर्मिती केली आहे. पॅनोरामा स्टुडिओ हे देखील चित्रपटसृष्टीतील एक सुप्रसिद्ध नाव असून ते 'दृश्यम' फ्रँचायझीशी संबंधित आहे.
अनेकांना माहिती नसेल पण वाशु भगनानी हे अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंहचे सासरे आहेत. रकुल प्रीत सिंहने त्यांचा मुलगा आणि फिल्म निर्माता - अभिनेता जॅकी भगनानीबरोबर 2024 मध्ये लग्न केलं. ITC ग्रँड गोवा रिसॉर्टमध्ये त्यांचं लग्न झालं होतं. रकुल प्रीत सिंहने बॉलिवूडमध्ये अनेक प्रसिद्ध कलाकारांसोबत काम केलं आहे. अभिनेता अजय देवगणसोबत तिची जोडी 'दे दे प्यार दे'मध्ये पाहायला मिळाली होती. 2019 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटानंतर दोघे 'थँक गॉड'मध्येही एकत्र दिसले होते. त्यानंतर 'दे दे प्यार दे 2' मध्येही रकुल प्रीत आणि अजय देवगण यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या.