सहकारी बँकांमधील जवळपास निम्मे संचालक अपात्र ठरण्याची शक्यता; कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

प्रताप नाईक, झी मिडिया, कोल्हापूर: केंद्र सरकारच्या नव्या कायद्यानुसार 2021 साली रिझर्व बँकेनं आदेश केले. सलग दहा वर्षे संचालक पदावर बसवलेल्या व्यक्ती किंवा लोकप्रतिनिधींना पुन्हा संचालक पदावर बसता येणार नाही, असं सांगितलं. त्यानंतर रिझर्व बँकेनं यासंदर्भात अनेक बँकांना तशा नोटीसा पाठवल्यात. केंद्राच्या नव्या सहकार नियमांमुळे सहकारी बँकांमधले जवळपास निम्मे संचालक अपात्र ठरण्याची शक्यता निर्माण झालीय. लागलीच राज्यातल्या 26 सहकारी बँकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचकडे धाव घेत याचिका दाखल केली. सहकार क्षेत्रातील नव्या नियमांना आणि रिझर्व बँकेच्या आदेशाला आव्हान देणारे मुद्दे उपस्थित केले होते.पण कोर्टानं ती याचिका फेटाळली.
यावर कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे चेअरमन मंत्री हसन मुश्रीफांनी प्रतिक्रिया दिलीय. केडीसीसी बँकेत 30 - 40 वर्ष आम्हाला झाली. आता थांबावं लागणार. आणि नवं सळसळतं रक्ताला संधी द्यावी लागेल, असं मुश्रीफांनी म्हटलंय. केंद्रीय सहकार विभागाच्या या निर्णयामुळे राज्यातल्या सहकारी राजकारणावर मोठा परिणाम होणार आहे.
- महाराष्ट्रात एकूण 458 सहकारी बँका आहेत.
- प्रत्येक बँकेत साधारण 17 ते 19 संचालक आहेत.
- बहुतांश सहकारी बँकांमध्ये खासदार, आमदार, माजी आमदार, आणि जिल्ह्यातले दिग्गज राजकीय नेते हेच कारभारी आहेत
- नव्या नियमानुसार, जुने, प्रस्थापित आणि वर्षानुवर्षे सत्तेवर असलेले नेते बाजूला पडण्याची शक्यता आहे
- आता सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात काय निर्णय देणार यावरच प्रस्थापित नेत्यांचं भवितव्य अवलंबून असणार आहे
नव्या सहकार कायद्यामुळे आणि न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या सगळ्यांना सहकारी बँकांच्या राजकारणात मोठा ब्रेक लागणार आहे. पण नव्या केंद्रीय सहकार कायद्याचा सर्वात मोठा राजकीय परिणाम म्हणजे सहकारी क्षेत्रात आतापर्यंत संधी न मिळालेल्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या फळीतील नेत्यांसाठी दारं उघडणार आहेत. स्थानिक पातळीवर काम करणारे, तरुण आणि संघटनात्मक ताकद असलेले नेते आता थेट सहकारी बँकांच्या सत्ताकेंद्रात प्रवेश करू शकणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीवर राज्यातल्या सहकारी बँकांचं राजकारण अवलंबून असणार आहे.