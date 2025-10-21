भयंकर! नवी मुंबईसह ठाण्यात अग्नितांडव; घटनाक्रम वाचून मन विचलित होईल...

Fire Accident News Navi Mumbai Thane : एकिकडे दिवाळीचं उत्साही वातावरण असतानाच दुसरीकडे याच वातावरणाला गालबोट लागलं आहे ते म्हणजे नवी मुंबई, ठाण्यात घडलेल्या आगीच्या घटनांनी. नवी मुंबईच्या पनवेल इथं कामोठेमध्ये भीषण आग लागली असून, या दुर्दैवी घटनेमध्ये आई-मुलीचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
नवी मुंबईतील कामोठे सेक्टर 36 मधील आंबे श्रद्धा सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सोमवारी रात्री अचानक लागलेल्या आगीत भीषण दुर्घटना घडली. दुसऱ्या मजल्यावरील एका फ्लॅटमध्ये लागलेल्या या आगीत दोन जणांचा मृत्यू झाला असून मृतांमध्ये आई आणि मुलगी यांचा समावेश आहे. आग लागल्याची माहिती मिळताच नवी मुंबई अग्निशमन दलाच्या गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या आणि आग विझविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आणि तातडीनं सोसायटीतील सर्व रहिवाशांना तात्काळ सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आलं.
प्राथमिक माहितीनुसार, आग लागल्याच्या वेळी घरात पाच जण उपस्थित होते. यापैकी तिघांनी वेळेवर बाहेर पळ काढल्याने त्यांचे प्राण वाचले, परंतु आई आणि मुलगी घरातच अडकल्या, ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. दरम्यान आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, मात्र प्राथमिक अंदाजानुसार शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलीस आणि अग्निशमन विभाग या घटनेचा पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे कामोठे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
नवी मुंबईच्याच वाशी इथं एका इमारतीतील घराला आग लागून चार जणांचा मृत्यू ओढावल्याचं वृत्त आहे. वाशीतील रहेजा कॉम्प्लेक्स मध्ये 14व्या मजल्यावर असणाऱ्या एका सदनिकेला आग लागली, ज्यानंतर त्याच्याबाजूच्या सदनिकेपर्यंत ही आग पसरली. यामध्ये तीन सदनिकांचे नुकसान झाले असून यात चार जणांचा मृत्यू ओढावला. सोमवारी रात्री पावणे एक वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. ज्यामधील मृतांची नावं खालीलप्रमाणं...
1)वैदिक बाळकृष्ण - वय 6 / B- 1205
2) कमळ हिरालाल जैन - वय 84 / B - 1105
3) सुंदर बाळकृष्णन - 46
4) पूजा राजन - वय 39
सदर दुर्घटनेत 11 जण जखमी असून त्यांच्यावर रुग्णालयात तातडीनं उपचार सुरू करण्यात आले. रात्री गाढ झोपेत असताना आग लागल्याने सर्व रहिवाशांना बाहेर पडता आलं नाही यामुळं मृतांचा आकडा वाढला. दरम्यान अद्यापही या आगीचं कारण मात्र अस्पष्ट असल्याचं सांगण्यात येत आहे.
ठाण्यातील घोडबंदर रोड येथील हिरानंदानी इस्टेट रोडस इमारत मध्ये लागली भीषण आग लागल्याची घटना घडली. ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट येथील रोडस या इमारत मध्ये अचानक आग लागल्याने लोकांमध्ये भीतीचा वातावरण निर्माण झालं. या घटनेत कोणालाही दुखापत झालेले नाही. घटनास्थळी ठाणे अग्निशमन दलाच्या माध्यमातून आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्तीचे प्रयत्न सुरू करत आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं.
