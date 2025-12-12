English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Explainer : 'मुंबई पागडीमुक्त होणार; घरमालकांचा हक्क...' DCM शिंदेंचा शब्द! नियमानुसार घरमालक की भाडेकरु फायदा कुणाचा?

Mumbai Pagdi System Homes News : मुंबई शहरात मागील काही वर्षांमध्ये बदललेली गृहधोरणं नागरिकांच्या फायद्याची ठरत असतानाच राज्य शासनाच्या वतीनं हिवाळी अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अतिशय महत्त्वाची घोषणा केली.   

सायली पाटील | Updated: Dec 12, 2025, 08:06 AM IST
Explainer : 'मुंबई पागडीमुक्त होणार; घरमालकांचा हक्क...' DCM शिंदेंचा शब्द! नियमानुसार घरमालक की भाडेकरु फायदा कुणाचा?
real estate housing news No more pagdi system in Mumbai Maharashtra Government dcm eknath shinde big announcement

Mumbai Pagdi System Homes News : एकिकडे मुंबई शहरात अनेक जुन्या वस्त्या, चाळींच्या ठिकाणी गगचुंबी इमारती उभ्या राहत शहराचं रुप बदलताना दिसत आहे, तर दुसरीकडे मात्र काही घरांचा आणि इमारतींचा पुनर्विकास हा 'पागडी' धोरणांमुळं अडून राहिल्याचं दिसून आलं. मात्र येत्या काळात हे चित्र बदलणार असून, त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाकडूनच हालचाली सुरू करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. किंबहुना विधानसभेच्या हिवाळी अधिवनेशनादरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्यासंदर्भातील महत्त्वाची घोषणा करत मुंबई पागडीमुक्त होणार असल्याचं स्पष्ट करत त्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची घोषणासुद्घा त्यांनी केली. 

Add Zee News as a Preferred Source

घरमालकांच्या हक्काचं काय?

विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या एका निवेदनातून शिंदेंनी काही गोष्टी स्पष्ट केल्या. ज्यामध्ये सदर धोरणाअंतर्गत भाडेकरूंसमवेत तसेच घरमालकांचा हक्कसुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 'मुंबईकरांना गेल्या अनेक वर्षांपासून सेस इमारतींचा प्रश्न भेडसावत आहे. मुंबई शहरात साधारण 19 हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जात आहेत. या पागड़ी इमारती 1960 पूर्वीच्या आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे. काही इमारती जीर्णावस्थेत तर काही इमारती पडलेल्या आहेत', असं शिंदे म्हणाले. 

शहरातील जवळपास 13 हजारांहून अधिक इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असून, त्या आणि त्यातीरल भाडेकरुंचे करारनामे कायदेशीच असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची तक्रार घरमालकांनी कतेली असून, अनेक मालक- भाडेकरु खटले न्यायालयात निकालाच्या प्रतिक्षेत असल्यानं पागडी इमारतींचा पुनर्विकास अडकत असल्याचं उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. परिणामी येत्या 3 वर्षांमध्ये सर्व खटले निकाली काढत, पागडी तत्त्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना या शहरात त्यांचं हक्काचं घर मिळणार असून यामध्ये मालक किंवा भाडेकरुंच्या हक्काला धक्का न लावता मुंबई पागडीमुक्त केली जाईल अशी खात्रीही त्यांनी दिली. 

सेस आणि पागडी इमारतींच्या संदर्भात मोठी घोषणा करताना भाडेकरूंच्या ताब्यात जेवढं क्षेत्र आहे, तेवढाच एफएसआय भाडेकरुंना मिळणार. तर मालकाला भूखंड मालकीपोटी बेसिक एफएसआय देण्यात येणार याशिवाय इन्सेटिव्ह एफएसआयही दिला जाणार. यात तिन्ही प्रकारचे एफएसआय नसतील, तर उरलेला एफएसआय टीडीआर स्वरुपात देण्याचा विचार करणार असल्याचं शिंदेंनी स्पष्ट केलं. 

पागडी सिस्टीम म्हणजे नेमकं काय?

पागडी सिस्टीम ही एक ऐतिहासिक भाडेतत्त्वाची व्यवस्था असून, ती मुंबईत 1940 पासून प्रचलित होती. कायदेशीररित्या 'रेंट कंट्रोल अॅक्ट' अंतर्गत ही व्यवस्था संरक्षित आहे.
- पागडी धोरणाअंतर्गत भाडेकरु घरमालकाला एक मोठी पागडी अर्थाक एक मोठी रक्कम देऊ करते. याबदल्यात भाडेकरुला संपत्तीवर जवळपास आजीवन अधिकार मिळाला हेच ठरतं.
- पागडीमध्ये सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे यामध्ये भाडं अगदी कमी आणि नियंत्रित असे. दशकानुदशकं भाड्याच्या रकमेत वाढ होत नसेय यामुळं बाजार मुल्यानुसार ही रक्कम अगदीच नगण्य असे. 
- अनेक प्रकरणांमध्ये पागडी देणाऱ्या भाडेकरुंना मूळ संपत्तीच्या मालकी हक्कातही काही टक्क्यांची भागिदारी मिळत असे, मात्र ते कायदेशीर मालक नसतात. 
- भाडेकरुला या धोरणाअंतर्गत मिळालेल्या अधिकारानुसार तो ही संपत्ती तिसऱ्याच व्यक्तीला विकून एक मोठी रक्कम मिळवू शकत होता. ही रक्कम मालकाशी भागिदारीत घेतली जात असे. ज्यामध्ये पागडीवर पागडी अशी परिस्थिती होत असे. 

नव्या धोरणाचं काम कसं असेल? 

अधिकार- राज्य शासनाच्या वतीनं जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणाच्या प्राथमिक माहितीनुसार या बदलामुळं नव्यानं तयार होणाऱ्या संपत्तीत भाडेकरुंना मालकी हक्क देण्यावर भर दिला जाईल, ज्यामुळं त्यांची असुक्षितता संपून पुनर्विकासास मदत होईल. 
पुनर्विकास- घरमालकांना या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये योग्य परताववा आणि वाढलेलं भाडं मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून पुनर्विकासाला वेग मिळेल. 
कायदेशीर स्पष्टोक्ती - पागडी धोरणाचा स्पष्ट कायदा यएणार असल्यानं न्यायालयात प्रलंबित खटले अखेर निकाली निघणार असून वेळेत पुनर्विकास आणि संपूर्ण व्यवहारात अधिक पारदर्शकता राखली जाईल. 
अर्थव्यवस्थेवर प्रभाव- पगडी इमारतींच्या पुनर्विकासामुळं शहरातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळणार असून, यामुळं अनेक जुन्या आणि जीर्णावस्थेतील इमारतींना नवं रुप मिळणार आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
pagdi systempagdi system lawpagdi system ruleswhat is pagdi systemreal estate

इतर बातम्या

आई-वडिलांदरम्यान चिरडून 23 दिवसांच्या बालकाचा मृत्यू, सगळेच...

भारत