/अजबच! मुंबईमध्ये लॉटरीत जिंकलेलं घरही नको... जवळपास एक हजार विजेत्यांनी का परत केली म्हाडाची घरं? खरं कारण समोर

म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील विजेत्यांनी मोठ्या प्रमाणावर घरे परत केली आहे. मोठ्या प्रमाणात घरं परत केली जात असल्याने म्हाडाची चिंता वाढली आहे. 2640 घरांच्या सोडतीमधील 959 विजेत्यांनी घरं सरेंडर केली आहेत. मात्र या लॉटरीमध्ये घरं जिंकल्यावरही ती का परत केली जात आहे असा प्रश्न तुम्हाला पडणं सहाजिक आहे. मात्र मुंबईतील या घरांच्या सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या नाहीत. त्यामुळे लॉटरीमध्ये घर जिंकल्यानंतरही जवळपास एक हजार विजेत्यांनी ही घरं परत केली आहेत. वाढत्या किमतींमुळे म्हाडाच्या चालू बांधकाम प्रकल्पासह विविध योजनांमधील शेकडो घरे विक्रीवाचून शिल्लक राहण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. विजेत्यांनी घरं परत केल्यानंतर प्रतीक्षा यादीवरील विजेत्यांना संधी देऊन सर्व घरांची विक्री केली जाईल, असा दावा म्हाडा मंडळाकडून केला जात होता. मात्र, प्रत्यक्षात हा दावा खोटा ठरण्याची चिन्हे आहेत.
एकूण 959 सरेंडर घरांमध्ये चालू बांधकाम प्रकल्पातील 1732 विजेत्यांपैकी 670, 33(5) योजनेतील 371 पैकी 48, 33 (7) योजनेतील 188 पैकी 112, तर विखुरलेल्या घरांच्या योजनेतील 319 पैकी 129 विजेत्यांचा समावेश आहे. 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या या सोडतीत 75 हजारांहून अधिक अर्जदार सहभागी झाले होते, मात्र म्हाडाची घरे महागडी असल्याने अखेर विजेत्यांनी ती नाकारल्याचे चित्र समोर आले आहे. ताबा देण्याची 100 टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच शिल्लक घरांची अंतिम संख्या स्पष्ट होईल.
या योजनेसाठी प्रतीक्षा यादीवर केवळ 259 विजेतेच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे पुरेशी प्रतीक्षा यादीच उपलब्ध नसल्याने केवळ याच एका प्रकल्पातील 400 हून अधिक घरे शिल्लक राहण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. याशिवाय 33 (5), 33(7) आणि विखुरलेल्या घरांच्या योजनेतही सरेंडर घरांच्या तुलनेत प्रतीक्षा यादी लहान असल्याने शिल्लक घरांचा हा आकडा आणखी फुगणार आहे.
मोठ्या संख्येने घरे परत करण्यात आल्याने तसेच पुरेशी प्रतीक्षा यादी नसल्याने यावेळी मोठ्या संख्येने घरे शिल्लक राहणार आहेत. मुंबई मंडळाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी घरे परत आली असून चालू बांधकाम प्रकल्पातील घरांसाठी पुरेशी प्रतीक्षा यादी नसल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. मात्र जी काही घरे या सोडतीत विकली जाणार नाहीत, त्या घरांचा समावेश आगामी सोडतीत केला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.