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अजबच! मुंबईमध्ये लॉटरीत जिंकलेलं घरही नको... जवळपास एक हजार विजेत्यांनी का परत केली म्हाडाची घरं? खरं कारण समोर

म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचं टेन्शन वाढवणारी ही आकडेवारी असून एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये विजेत्यांनी घरं परत केल्यानंतर आता म्हाडाचं पुढील नियोजन काय आहे जाणून घ्या सविस्तरपणे...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 08, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:39 AM IST
अजबच! मुंबईमध्ये लॉटरीत जिंकलेलं घरही नको... जवळपास एक हजार विजेत्यांनी का परत केली म्हाडाची घरं? खरं कारण समोर
Image Credit: एवढ्या मोठ्या संख्येनं घरं परत करण्याचं कारण काय? (प्रातिनिधिक फोटो सौैजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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