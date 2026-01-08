English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
₹1368 कोटींची बोली... परळमधील सर्वात मोठा रिअल इस्टेट व्यवहार; रेल्वेला कोण देणार एवढे पैसे?

Mumbai Real Estate News: मुंबईतील सर्वाधिक मागणी असलेल्या भागामध्ये एक मोठा व्यवहार होणार असून यासंदर्भात एकाच कंपनीने मोठी बोली लावली आहे. नेमका हा व्यवहार काय आहे? कोणी लावली आहे ही बोली जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Jan 8, 2026, 03:43 PM IST
कोणी लावली ही बोली? (प्रातिनिधिक फोटो)

Mumbai Real Estate News: मुंबईच्या मध्यवर्ती भाग असलेल्या परळ परिसरामध्ये रिअल इस्टेटमधील सर्वात मोठा व्यवहार होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. येथील सहा एकर जागेवर पसरलेल्या सुपारी बाग रेल्वे कॉलनीच्या पुनर्विकासासाठी रेल्वे भूसंपादन प्राधिकरणाला (आरएलडीए) तब्बल 1368 कोटींची एकच बोली मिळाली आहे.

कोणी लावली ही बोली?

तब्बल 1368 कोटींची बोली लावणाऱ्या या कंपनीचं नाव आहे, दीनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन! दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याद्वारे महसूल-भागिदारी मॉडेलवर पुनर्बांधणी करण्याचा प्रस्ताव या कंपनीने ठेवला आहे. हा भूखंड 99 वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यात येईल. पुनर्विकास घटकाची प्रभावी पुनर्बांधणीची किंमत 1343 कोटी रुपये निश्चित केली जाणार आहे. सुपारी बाग पुनर्विकासाच्या अटींचा भाग म्हणून, डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर रोडकडून प्रवेश मिळत असलेलं भूसंपादन 4.05 च्या बेस फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) साठी पात्र असेल.

व्यवहार पुढे जाणार की वाट पाहणार?

सध्या तरी आरएलडीए प्राप्त झालेल्या एकाच बोलीवर पुढे जाईल की जास्तीत जास्त चलनवाढ करण्याच्या प्रयत्नात जमिनीच्या पार्सलची पुन्हा निविदा मागवण्याचा पर्याय निवडेल हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. सुपारी बाग बोलीच्या माध्यमातून मुंबईतील आरएलडीएच्या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक भू-मुद्रीकरण कराराच्या उंबरठ्यावर आहे. 

अलिकडेच झाला 2250  कोटींचा व्यवहार

अलिकडेच, दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी येथे 2.67 एकर रेल्वे जमिनीच्या पार्सलसाठी प्राधिकरणाला 2250 कोटी रुपयांची विक्रमी बोली मिळाली, ज्यामुळे शहराच्या रिअल इस्टेट क्षेत्रात दीर्घकालीन भाडेपट्टी लिलावासाठी एक नवीन बेंचमार्क निर्माण झाला आहे.  सुमारे 10801 चौरस मीटर आकाराचा महालक्ष्मी भूखंड 99 वर्षांच्या भाडेपट्टी कालावधीसह महसूल वाटा मॉडेलवर लिलाव करण्यात आला. जमिनीची राखीव किंमत 993.30 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली होती, तर परवानगीयोग्य फ्लोअर स्पेस इंडेक्स (एफएसआय) 4.05 इतका आहे. या लिलावात अनेक आघाडीच्या विकासकांकडून बोली लागल्या.दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्रॅकॉनने 2250  कोटी रुपयांची सर्वोच्च उच्च बोली लावली, त्यानंतर शोभा रिअॅल्टीने 1232 कोटी रुपयांची आणि लोढा ग्रुपने 1161 कोटी रुपयांची बोली लावली. अंतिम निवड तपशीलवार तांत्रिक आणि आर्थिक मूल्यांकनाच्या आधारे केली जाईल.

आरएलडीए आहे तरी काय?

आरएलडीए ही रेल्वे मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण आहे. याअंतर्गत नॉन-टॅरिफ मापनाद्वारे महसूल निर्माण करण्यासाठी व्यावसायिक वापरासाठी रिकाम्या रेल्वे जमिनीच्या विकासाचा उद्देश समोर ठेवण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वे (आयआर) कडे संपूर्ण भारतात रिकाम्या पडलेल्या मोठ्या जमिनीचे अनेक तुकडे आहेत. लहान भूखंडांपासून मोठ्या जमिनींच्या स्वरूपात या जागा उपलब्ध आहेत. त्याव्यतिरिक्त स्टेशन इमारती/सर्व्हिस इमारती इत्यादींचाही यात समावेश होतो. रेल्वे बोर्ड नजीकच्या भविष्यात ऑपरेशनल हेतूंसाठी आवश्यक नसलेल्या जमिनी व्यावसायिक विकासासाठी आरएलडीएला सोपवते आणि त्यांच्यासाठी निविदा मागवल्या जातात.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

