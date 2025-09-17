मुंबई - शिवाजी पार्कातील मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्याला रंग फासण्याचा प्रयत्न, परिसरात तणाव

Meenatai Thackeray Statue: दादरमधील शिवाजी पार्क येथे असणाऱ्या स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंच्या पत्नी मीनाताई ठाकरेंच्या पुतळ्याला रंग फासण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. काही अज्ञातांनी पुतळ्याला लाल रंग फासण्याचा प्रयत्न केला. यानंतर दादरच्या शिवाजी पार्क परिसरात तणावाचं वातावरण आहे. घटना समोर आल्यानतंर परिसरात पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. पोलीस सध्या अज्ञाताचा शोध घेत आहेत. दरम्यान पोलिसांनी अद्याप याप्रकरणी तक्रार आलेली नसून, आम्ही स्वत:हून दखल घेत तक्रार दाखल करु असं सांगितलं आहे.
दादरमधील शिवाजी पार्क येथे अगदी शिवसेना भवनच्या समोरच मीनाताई ठाकरेंचा अर्धाकृती पुतळा आहे. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंचं घरही पुतळ्यापासून थोड्याशा अंतरावर आहे. या पुतळ्यावर एका अज्ञात व्यक्तीने लाल रंग फासण्याचा प्रयत्न केला असा ठाकरेंच्या शिवसेनेचा आरोप आहे. माहिती मिळताच शिवसैनिक घटनास्थळी दाखल झाले आणि पुतळ्याची साफसफाई सुरु केली. दरम्यान तणाव निर्माण झाल्याने पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले असून सुरक्षा वाढवली आहे.
"एखादी मनोरुग्ण किंवा विकृत मानसिकतेची व्यक्तीच असं करु शकते. जो सामान्य माणूस आहे तो कोणत्याही जातीचा, धर्माचा, पक्षाचा असो तो आपल्यात हयात नसलेल्या व्यक्तीबद्दल इतक्या घृणास्पद पद्धतीने वागू शकत नाही. अशा विकृतांचं काय करायचं हे सरकारने ठरवावं. सीसीटीव्हीच्या आधारे ताब्यात घेणं आणि सामाजिक आरोग्य बिघडणार नाही यासाठी तात्काळ कारवाई करणं गृहमंत्रालयाची जबाबदारी आहे. हे जमत नसेल तर तसं जाहीर करावं," असं सुषमा अंधारे यांनी म्हटलं आहे.
पुढे त्यांनी म्हटलं आहे की, "12 तासाच्या आत ती व्यक्ती समोर हजर राहिली पाहिजे. ज्याने कोणी केलं हे कळलं पाहिजे, निवडणुकीच्या राजकारणासाठी कोणी हे गलिच्छ कृत्य करत असे तर तेदेखील किळसवाणं आणि घृणास्पद आहे. त्यांच्या बुद्धीची कीव करावी. जरी एका मोठ्या राजकारण्याच्या पत्नी असल्या तरी मीनाताई ठाकरे पक्षीय राजकारण, वादात पडल्या नाहीत. त्यांनी संपूर्ण आयुष्यात कोणतंही राजकीय विधान केलं नाही. असं असतानाही इतका तिरस्कार, घृणास्पद प्रकार शिवसैनिकांच्या भावना दुखावणारं आहे. तात्काळ संबंधितावर कारवाई करावी. कृपया आमच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये".
भाजपा नेते प्रवीण दरेकर यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना जर असं काही घडलं असेल तर मी त्याचा निषधेच करतो असं म्हटलं आहे. "अशा प्रकारचं कृत्य झाल्यास त्याचा मी धिक्कार आणि निषेधच करतो. मीनाताई ठाकरे या वात्सल्यमूर्ती होत्या, त्यांना माँसाहेब म्हणायचे. त्यांना महाराष्ट्रात मातृतूल्य आदराचं स्थान होतं. त्यामुळे एखाद्या विकृत मानसिकतेतून हे झालं असावं. एखादा विकृत मानसिकतेचाच हे करु शकतो. पोलीस त्याचा शोध घेतील. सीसीटीव्हीच्या आधारे पोलीस त्याला पकडून सर्वांसमोर आणतील असा मला विश्वास आहे. निश्चित यामागे तणाव किंवा इतर काही उद्देश असावा. लवकरात लवकर तपास करुन प्रकऱण मार्गी लावावं असं माझंही पोलिसांना आवाहन आहे".
FAQ
1) मीनाताई ठाकरे कोण होत्या?
मीनाताई ठाकरे (म्हणजे सरला वैद्य) बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पत्नी होत्या. त्या मुख्यतः गृहिणी होत्या, पण शिवसेना पक्षाच्या स्थापनेत आणि विस्तारात त्यांचे महत्त्वाचे योगदान होते. त्या सामाजिक कार्यकर्त्या म्हणून ओळखल्या जातात, ज्यांनी महिलांच्या सक्षमीकरणावर भर दिला. त्या 'मातोश्री' म्हणून प्रसिद्ध होत्या. ६ जानेवारी १९३२ रोजी मुंबईत त्यांचा जन्म झाला होता. ६३ व्या वर्षी ३ जानेवारी १९९६ रोजी त्यांचं निधन झालं.
2) मीनाताई ठाकरे यांचे शिवसेना आणि राजकारणातील योगदान काय होते?
मीनाताई राजकारणात थेट सहभागी नव्हत्या, पण शिवसेनेच्या स्थापनेत आणि विस्तारात पडद्यामागून मोठे योगदान दिले. त्या शिवसेनेच्या महिला शाखेच्या (महिला आघाडी) स्थापनेत सक्रिय होत्या, जी १९८५ मध्ये बाळासाहेबांनी स्थापन केली. त्या महाराष्ट्रभर पक्षाचा प्रसार करण्यात मदत करत होत्या आणि महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत होत्या. त्या पक्षाच्या यशाचे 'प्रेरणास्रोत' मानल्या जातात.
3) मीनाताई ठाकरे यांचा मृत्यू कसा झाला?
मीनाताई यांचा मृत्यू ३ जानेवारी १९९६ रोजी हृदयविकाराने झाला. कर्जतला असताना त्यांचं निधन झालं होतं.