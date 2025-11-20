ख्रिश्चन धर्मांतराचा प्रयत्न? अंधेरी स्टेशनचा 'तो' व्हिडीओ व्हायरल, सत्य काय?

अंधेरी हे पश्चिम रेल्वेचे सर्वात गजबजलेलं रेल्वे स्थानक. या रेल्वे स्थानकावर एक व्यक्ती एका तरुणीचं धर्मांतर केल्याचा दावा सोशल मीडियाद्वारे केला जात आहे. एका व्यक्तीने हा संपूर्णप्रकार कॅमेऱ्यात कैद केला आहे. या सगळ्या प्रकरणावर त्या तरुणीचा काय प्रतिक्रिया आहे? काय आहे हा संपूर्ण प्रकार?
हे दृश्य पाहणाऱ्या प्रवाशाने रेकॉर्डिंग सुरू केले आणि त्या माणसाला गर्दीच्या ठिकाणी हे काय सुरु आहे? असा सवाल केला. व्हिडिओमध्ये, तो माणूस शांतपणे उत्तर देतो, तो म्हणतो की ते फक्त 'प्रार्थना पठण करत होते.' या वादविवादादरम्यान, तो माणूस स्वतःला हिंदू मानतो आणि आपण कोणतंही चुकीचं काम करत नसल्याच सांगतो.
मुंबईच्या अंधेरी रेल्वे स्थानकावरील हा धक्कादायक व्हिडीओ आहे. यामध्ये एका प्रवाशाने एका किशोरवयीन मुलीला सार्वजनिक ठिकाणी धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीचे रेकॉर्डिंग केल्यानंतर व्हायरल झाले आहे. सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झालेल्या या व्हिडिओमध्ये तो माणूस बसलेल्या मुलीसमोर उभा असल्याचे दिसून आले आहे, ज्याचे हात जोडलेले आहेत आणि डोळे बंद आहेत, तर तो तिच्यावर एक हात उंचावून 'प्रार्थना' म्हणून वर्णन केलेले वाक्य म्हणत आहे.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये प्रवासी कथित धार्मिक धर्मांतरात सहभागी असलेल्या माणसाला भेटत असल्याचे दाखवले आहे
Conversion at Andheri station video goes viral..
Look, this is their trick to convert Hindus. First, the Christians convert a Hindu and then ask him to convert other Hindus. pic.twitter.com/55rmCsKMHk
— Richa (@iRichaAwasthi) November 19, 2025
या हस्तक्षेपामुळे धक्का बसलेली मुलगी, जेव्हा हाणामारी सुरू होते तेव्हा तिला काय प्रतिक्रिया द्यायची हे कळत नाही. प्रवासी त्या व्यक्तीवर सार्वजनिक ठिकाणी धर्मांतराशी संबंधित कृत्ये करत असल्याचा आरोप करतो.
बातमी दरम्यान, तो माणूस हिंदू असल्याचा आग्रह धरतो आणि कोणत्याही चुकीच्या कृतीला नकार देतो. प्रवासी त्याला कडक शब्दांत फटकारतो, असे सांगतो की रेल्वे मालमत्तेवर अशा प्रकारच्या कृत्यांना परवानगी नाही आणि पुन्हा असे काही करताना दिसल्यास त्याला पोलिसांच्या स्वाधीन केले जाऊ शकते असा इशारा देतो. या व्हिडिओमुळे सार्वजनिक ठिकाणी धार्मिक प्रथा, संमती आणि अशा ठिकाणी योग्य वर्तनाच्या सीमांबद्दल पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
या घटनेमुळे रेल्वे प्लॅटफॉर्मवर प्रार्थना करण्यास मनाई आहे की नाही याबद्दलही सार्वजनिक गोंधळ निर्माण झाला आहे. अधिकृतपणे, भारतीय रेल्वेने स्टेशन परिसरात कोणत्याही धर्माच्या वैयक्तिक प्रार्थनेवर बंदी घातली आहे असा दावा केल्यानंतर.
2018 मध्ये, नमाज पठण करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे असा दावा केल्यानंतर, रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्टीकरण जारी केले की प्रार्थनेवर कोणतीही सामान्य बंदी नाही. हिंदू, मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चन यासह सर्व धर्मातील प्रवासी वैयक्तिकरित्या प्रार्थना करू शकतात जोपर्यंत ते हालचालींना अडथळा आणत नाहीत किंवा गैरसोय निर्माण करत नाहीत.
रेल्वे अधिकारी सामान्यतः केवळ विशिष्ट परिस्थितीतच हस्तक्षेप करतात. जर प्रवाशांच्या वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाला, रेल्वे रुळांजवळील किंवा तिकीट काउंटरसारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रार्थना किंवा मेळावे झाले किंवा प्रवाशांकडून तक्रारी आल्या तर ते प्रार्थना थांबवू शकतात. गर्दी निर्माण करणाऱ्या मोठ्या गटांना कमी गर्दीच्या ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास सांगितले जाऊ शकते. काही प्रमुख स्थानकांवर आता प्रवाशांसाठी बहुधार्मिक प्रार्थना कक्ष देखील नियुक्त केले आहेत.