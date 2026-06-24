संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानचे नामांतर अटल बिहारी वाजपेयी पार्क? विधान परिषदेत काय झाला निर्णय?

मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलून माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने करण्याची चर्चा सुरू असतानाच राज्य सरकारने विधान परिषदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी सभागृहात सांगितले की, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नामांतर करण्याचा कोणताही प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन नाही. तसेच उद्यान परिसरात विद्यापीठ किंवा नवी वसाहत उभारण्याबाबतही कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर आलेला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अलीकडच्या काळात संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलून अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय उद्यान करण्याचा प्रस्ताव वन विभागाकडून पुढे आल्याची चर्चा होती. या पार्श्वभूमीवर विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर उत्तर देताना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, उद्यानाचे नाव बदलण्याबाबत शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच यासंदर्भात कोणतीही अधिकृत कार्यवाहीही सुरू नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसरात विद्यापीठ स्थापन करण्याचा किंवा निवासी वसाहत उभारण्याचा प्रस्ताव असल्याच्या चर्चाही काही दिवसांपासून सुरू होत्या. मात्र वनमंत्र्यांनी या चर्चांनाही पूर्णविराम दिला. सरकारसमोर असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे त्यांनी सभागृहात सांगितले. त्यामुळे उद्यानाच्या अस्तित्वावर किंवा पर्यावरणीय क्षेत्रावर कोणताही तातडीचा धोका नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या चर्चेदरम्यान आमदार प्रमोद जठार यांनी वेगळी सूचना मांडली. मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे नाव बदलण्याऐवजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मोप परिसरालगत असलेल्या विस्तीर्ण जंगल क्षेत्राला राष्ट्रीय उद्यान किंवा अभयारण्याचा दर्जा देऊन त्याला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यामुळे विद्यमान उद्यानाचे नाव कायम राहील आणि वाजपेयी यांच्याही स्मृतींना योग्य सन्मान मिळेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
प्रमोद जठार यांच्या सूचनेवर प्रतिक्रिया देताना गणेश नाईक यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. संबंधित जंगल क्षेत्राचे ड्रोन सर्वेक्षण, छायाचित्रे आणि व्हिडिओ वन विभागाकडे पाठवण्यात यावेत. त्याचा अभ्यास करून आवश्यक प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. तसेच भविष्यात योग्य प्रस्ताव आल्यास त्या क्षेत्राला अटल बिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याचा विचार करता येईल, असेही त्यांनी सूचित केले.
विधान परिषदेतील चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दरेकर यांनी आणखी एक महत्त्वाची सूचना मांडली. गुजरातमधील ‘वंतरा’ प्रकल्पाच्या धर्तीवर वन्यजीव संवर्धन आणि पर्यावरण पर्यटनाला चालना देणारे आधुनिक उद्यान विकसित करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा प्रकल्पामुळे पर्यटन, पर्यावरण संवर्धन आणि स्थानिक रोजगारनिर्मितीला मोठी मदत होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.