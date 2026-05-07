मुंबईत महायुतीत आलबेल नाही? महायुतीत समन्वयाचा अभाव?

पावसाळापूर्व नालेसफाईच्या कामांना अद्याप पुरेशी गती मिळालेली नसताना या कामाच्या पाहणी दौ-यांना मात्र गती आलीय. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी मंगळवारी नालेसफाई कामाचा पाहणी दौरा केला. मात्र या नालेसफाई दौ-यावरुन मुंबईत महायुतीत नाराजीनाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळतंय.
पावसाळा सुरु होण्यासाठी आता काही दिवस राहिलेत. अशातच नालेसफाईच्या कामांना वेग देण्यासाठी मुंबई मनपा प्रशासन आणि सत्ताधारी दोघेही कामाला लागले आहेत. मंगळवारी मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी पूर्व उपनगरातील नालेसफाईच्या कामाची पाहणी केली. तर शुक्रवारीही महापौर नालेसफाई पाहणी दौरा करणार आहेत. मात्र आता महापौरांचा हाच नालेसफाई पाहणी दौ-यामुळे महायुतीत ठिणगी पडली आहे. महापौरांच्या दौ-याला उपमहापौर संजय घाडींना आमंत्रित न केल्यामुळे शिवसेनेत नाराजीचा सूर पाहायला मिळत आहे. यावरुन शिवसेनेनं भाजपला मित्रपक्षाची आठवण करुन देत सल्ला दिला आहे.
सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपमध्ये ठिणगी पडण्याची ही पहिली वेळ नाही. मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन झाल्यापासून विविध कारणांमुळे ही नाराजी उफाळून आली आहे. बाळासाहेबाचं जन्मशताब्दीवर्ष म्हणून मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा व्हावा शिवसेनेची इच्छा होती. मात्र भाजपनंही शिवसेनेची ही इच्छा भाजपनं नाकारली.
महापालिकेत मुंबई क्लिनिक या कार्यक्रमानिमित्त अभिनेता अक्षय कुमारनं हजेरी लावली. मात्र या कार्यक्रमात महापौरांच्या अनुपस्थितीत उपमहापौरांनी जागा घेणं अपेक्षित होतं. मात्र यावेळीआसन व्यवस्थेमध्ये प्रोटोकॉल पाळला गेला नाही असा आरोप शिवसेनेनं केला.
निधीवाटपातही भाजप नगरसेवकांना विशिष्ट प्रभागांमध्ये अधिकचा निधी देण्यात आला. यावरुनही शिवसेनेनं नाराजी व्यक्त केली. आता महापौरांच्या नालेसफाई पाहणी दौ-यात उपमहापौरांना आमंत्रित न केल्यानं शिवसेनेनं समन्वयाचा अभाव असल्याची तक्रार केलीय.
सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेत सुरु असलेल्या शीतयुद्धावरुन विरोधकांना टीकेची आयती संधीच मिळाली. आधीच कामं उशिरा सुरु झाल्यामुळे पावसाळ्याच्या आधी नालेसफाईची कामं पूर्ण करण्याचा प्रशासनावर ताण आहे. त्यात महापौर-उपमहापौर किंवा नेत्यांच्या पाहणी दौ-यामुळे काम करायचं की दौरे करायचे असा प्रश्न अधिकारी विचारतायत. मात्र या नालेसफाई पाहणी दौ-यामुळे सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेत नाराजी उफाळून आल्यानं महायुतीत सारं काही आलबेल नसल्याची चर्चा रंगलीय.