Republic Day 2026 : प्रजासत्ताक दिनी शेअर बाजार खुले राहणार की बंद?

26 जानेवारी रोजी, भारत 77 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहे. या राष्ट्रीय सुट्टीमुळे भारतीय शेअर बाजार पूर्णपणे बंद राहतील. यामध्ये राष्ट्रीय शेअर बाजार (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) यांचा समावेश आहे. इक्विटी, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज (एफ अँड ओ), करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग आणि बोरोइंग (एसएलबी) विभागांमध्ये कोणतेही व्यवहार होणार नाहीत. त्याचप्रमाणे, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर कमोडिटी ट्रेडिंग पूर्णपणे बंद राहील. राष्ट्रीय सुट्टीमुळे बँका देखील बंद राहतील. तथापि, यूपीआय, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि एटीएम सारख्या डिजिटल बँकिंग सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील. शेअर बाजार मंगळवार, 27 जानेवारी 2026 रोजी सामान्य वेळेत पुन्हा उघडतील.
प्रजासत्ताक दिन दरवर्षी 26 जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. भारतीय शेअर बाजारांसाठी हा एक अनिवार्य ट्रेडिंग सुट्टी आहे. हा एका निश्चित सुट्टीच्या यादीचा भाग आहे, म्हणजेच तो दरवर्षी बदलत नाही. गुंतवणूकदार, व्यापारी आणि इतर बाजारातील सहभागी या दिवशी व्यवहार करू शकणार नाहीत.
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) दोन्हीवर व्यवहार पूर्णपणे थांबतील. यामध्ये इक्विटी सेगमेंट, इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह्ज (एफ अँड ओ), करन्सी डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि सिक्युरिटीज लेंडिंग अँड बोरिंग (एसएलबी) यांचा समावेश आहे. या दिवशी कोणतेही प्री-ओपन किंवा पोस्ट-मार्केट सत्रे होणार नाहीत.
प्रजासत्ताक दिन 2026 रोजी कमोडिटी मार्केट देखील बंद राहतील. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) वर सर्व ट्रेडिंग सत्रे निलंबित केली जातील. याचा अर्थ या दिवशी सोने, चांदी, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू किंवा कोणत्याही कृषी वस्तूंचा व्यापार होणार नाही.
मंगळवार, 27 जानेवारी 2026 रोजी शेअर बाजारातील व्यवहार सामान्य वेळेत पुन्हा सुरू होतील. प्री-ओपन सत्र सकाळी 9 वाजता सुरू होईल आणि नियमित व्यवहार सकाळी 9.15 ते दुपारी 3.30 पर्यंत चालतील. इक्विटी, डेरिव्हेटिव्ह्ज, चलने आणि कमोडिटीजसह सर्व विभाग सामान्यपणे चालतील, जोपर्यंत दुसऱ्या नियोजित सुट्टीचा परिणाम होत नाही.
प्रजासत्ताक दिन हा राष्ट्रीय सुट्टीचा दिवस आहे, त्यामुळे संपूर्ण भारतातील बँका बंद राहतील. तथापि, यूपीआय, नेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि एटीएम सारख्या डिजिटल बँकिंग सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील. काही आवश्यक बँकिंग सेवा फक्त ऑनलाइन उपलब्ध असू शकतात. लोकांना या सुट्ट्यांबद्दल आधीच माहिती असणे महत्वाचे आहे जेणेकरून ते त्यानुसार त्यांचे आर्थिक नियोजन करू शकतील.