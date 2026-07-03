पावसाळ्याच्या सुरुवातीलाच मुंबईत व्हायरल आजारांचा वाढता प्रादुर्भाव; सर्दी, तापाच्या रुग्णांमध्ये वाढ

Mumbai News: मुंबईत पावसाळ्याने जोर धरताच बदलत्या हवामानाचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर दिसू लागला आहे. शहरातील सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्दी, ताप, खोकला, घसा दुखणे, अंगदुखी आणि व्हायरल संसर्गाच्या तक्रारींसह येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्याचे चित्र आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्याच्या सुरुवातीला तापमानातील चढ-उतार, वाढलेली आर्द्रता आणि विषाणूंचा वेगाने होणारा प्रसार यामुळे श्वसनाशी संबंधित आजार वाढतात. विशेषतः लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तसेच मधुमेह, दमा आणि हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी अधिक काळजी घेण्याची गरज असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.
सततच्या पावसामुळे अनेक भागांमध्ये पाणी साचत असल्याने डासांची पैदास वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया यांसारख्या डासांमार्फत पसरणाऱ्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. नागरिकांनी परिसरात पाणी साचू न देणे आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य विभागाने आवाहन केले आहे.
मुंबई महापालिकेने पावसाळी आजारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विविध आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून दिला आहे. संशयित रुग्णांचे वेळेत निदान आणि तातडीने उपचार करण्याच्या सूचनाही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, पावसाळ्यात छोट्या आरोग्य तक्रारींकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत उपचार घेणे आणि स्वच्छतेचे नियम पाळणे हेच संसर्गजन्य आजारांपासून बचावाचे सर्वात प्रभावी उपाय आहेत.