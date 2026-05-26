रितेश देशमुखने वडिलांची आठवण शेअर करत मानले सुभाष चंद्राजींचे मानले आभार

अभिनेता, दिग्दर्शक रितेश देशमुख यांनी झी समुहाचे चेअरमन सुभाष चंद्रांचे विशेष आभार मानले आहेत. मराठी सिनेमांना झी समुहाने विशेष स्थान मिळवून दिले त्याबद्दल आभार मानले आहेत.
रितेश देशमुखने भर कार्यक्रमात मांडले सुभाष चंद्राजींचे मानले आभार
झी २४ तासच्या महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार २०२६ मध्ये विशेष पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलं. यावेळी रितेश देशमुखने एस्सेल समुहाचे प्रमुख सुभाषचंद्रा यांचे विशेष आभार मानले. या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं की, माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख यांनी सुभाषचंद्रांनी दिलेला शब्द पाळला. अन् दुसऱ्याच दिवशी झी स्टुडिओची घोषणा केली.
रितेश देशमुखने या कार्यक्रमात सांगितलं की, माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ज्यावेळी मुख्यमंत्री होते. २००१ च्या एका कार्यक्रमात सुभाषचंद्रा आणि विलासराव देशमुख भेटले. तेव्हा साहेबांनी विचारलं की, सुभाषजी मराठी सिनेमासाठी काय करणार? त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी सुभाषचंद्रा यांनी आपल्या टीमशी संवाद साधून अगदी दुसऱ्याच दिवशी झी स्टुडिओ मराठीची निर्मिती केली. या कार्यक्रमात रितेश देशमुख यांनी स्वतः सुभाषचंद्रा सरांचं आभार मानलं.
झी २४ तासच्या कार्यक्रमात रितेश देशमुख यांनी विलासराव देशमुख यांची एक आठवण सांगितली. तो म्हणाला की, माझं हिंदी सिनेसृष्टीत चांगलं काम सुरु होतं. मात्र वडिलांनी विचारलं, मराठी सिनेमांचं काय? त्यावेळी तो विचार रितेश देशमुखने मनात धरला. मात्र २०१२ साली रितेश देशमुख यांचं निधन झालं. आणि रितेशने २०१४ साली मराठि सिने सृष्टीसाठी मुंबई फिल्म सिनेमाची निर्मिती केली. या गेल्या १३ वर्षांत ७ सिनेमांची निर्मिती केली. आणि ते सगळे मराठी सिनेमे असल्याचा आनंद असल्याचं रितेश देशमुख सांगतो.