Mumbai Mayor Bunglow : रितू तावडे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात, मुंबईतील महापौरांच्या बंगल्यासाठी जनतेचे 2 कोटी 94 लाख उधळणार; मेक ओव्हरमध्ये काय काय बदलणार?

MC Mayor Ritu Tawade Bunglow : रितू तावडे यांनी महापौर पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर त्या सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचं पाहिला मिळाल्यात. यंदा महापौर बंगल्याच्या नूतनीकरणावर केला जाणारा कोट्यवधींचा खर्चामुळे त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. महापौर निवासस्थान नूतनीकरणसाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.
मुंबईत महापौराचा बंगला हा भायखळ्याच्या राणीच्या बागेत आहे. महापौर बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 2 कोटी 94 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापौरांनी सुचवल्यानुसार दुरुस्ती आणि नुतनीकरण करण्यासाठी आता जनतेचा पैसा उधळण्यात येणार आहे, अशी टीका होतेय. एकमजली अशा कौलारू सागवानी बंगल्यात आता फर्निचरची पूर्णतः दुरुस्ती करणे, सर्व शौचालयांचे नुतनीकरण, तळमजल्यावर अतिरिक्त बेडरुमची व्यवस्था, फरशीचे नुतनीकरण या गोष्टींवर खर्च होणार आहे.
दुसरीकडे महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या चार पाच वर्षांपासून हा बंगला बंद आहे. पूर्वीचा मुंबईचा महापौर बंगला जो दादरमधील शिवाजी पार्क इथे होता, त्याठिकाणी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक असणार आहे. यामुळे आता मुंबई महापौरांचं निवासस्थान हे भायखळ्यातील राणी बागेतील पुरातन बंगला असणार आहे. हा बंगला ब्रिटीशांच्या सोयीसाठी साधारण 1931 मध्ये बांधण्यात आला होता असं सांगितलं जातं.