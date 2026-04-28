CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Mumbai Mayor Bunglow : रितू तावडे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात, मुंबईतील महापौरांच्या बंगल्यासाठी जनतेचे 2 कोटी 94 लाख उधळणार; मेक ओव्हरमध्ये काय काय बदलणार?

MC Mayor Ritu Tawade Bunglow : मुंबई महापौर रितू तावडे पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्या आहेत. मुंबईतील महापौरांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरणावर कोट्यवधींचा खर्च करण्यात येणार आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Apr 28, 2026, 10:19 AM IST
MC Mayor Ritu Tawade Bunglow : रितू तावडे यांनी महापौर पदाची सूत्र हाती घेतल्यानंतर त्या सतत कोणत्या ना कोणत्या कारणाने वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याचं पाहिला मिळाल्यात. यंदा महापौर बंगल्याच्या  नूतनीकरणावर केला जाणारा कोट्यवधींचा खर्चामुळे त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत. महापौर निवासस्थान नूतनीकरणसाठी तीन कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव येत्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. त्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.  

मुंबईत महापौराचा बंगला हा भायखळ्याच्या राणीच्या बागेत आहे. महापौर बंगल्यांच्या दुरुस्तीसाठी 2 कोटी 94 लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. महापौरांनी सुचवल्यानुसार दुरुस्ती आणि नुतनीकरण करण्यासाठी आता जनतेचा पैसा उधळण्यात येणार आहे, अशी टीका होतेय. एकमजली अशा कौलारू सागवानी बंगल्यात आता फर्निचरची पूर्णतः दुरुस्ती करणे, सर्व शौचालयांचे नुतनीकरण, तळमजल्यावर अतिरिक्त बेडरुमची व्यवस्था, फरशीचे नुतनीकरण या गोष्टींवर खर्च होणार आहे.

 

दुसरीकडे महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या चार पाच वर्षांपासून हा बंगला बंद आहे. पूर्वीचा मुंबईचा महापौर बंगला जो दादरमधील शिवाजी पार्क इथे होता, त्याठिकाणी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मारक असणार आहे. यामुळे आता मुंबई महापौरांचं निवासस्थान हे भायखळ्यातील राणी बागेतील पुरातन बंगला असणार आहे. हा बंगला ब्रिटीशांच्या सोयीसाठी साधारण 1931 मध्ये बांधण्यात आला होता असं सांगितलं जातं. 

 

मेक ओव्हरमध्ये काय काय बदलणार?

 

  1.  बंगल्याच्या अंतर्गत फर्निचरची पूर्णतः दुरुस्ती करणे
  2.  सर्व शौचालयांचे नवीन टाईल्स, फिक्सचर्स, प्लंबिंग बसवून नुतनीकरण करणे.
  3.  पहिल्या मजल्यावरील बेडरूमसाठी अतिरिक्त शौचालयाची व्यवस्था करणे.
  4.  तळमजल्यावर अतिरिक्त बेडरूमची व्यवस्था करणे.
  5.  पुरातन पद्धतीची झुंबर व प्रकाशयोजना करणे.
  6.  तळमजल्यावरील सभागृहाचे बैठकीच्या खोलीमध्ये रूपांतर करणे.
  7.  अत्याधुनिक सोयीसुविधांसह स्वयंपाकगृहाचे पूर्णपणे नुतनीकरण करणे.
  8.  तळमजल्यावर इटालियन मार्बलने संपूर्ण फरशीचे नुतनीकरण करणे.
  9.  पुरातन पद्धतीचे क्लॅडिंग लावणे.
  10.  तळमजल्यावर अतिरिक्त शौचालय बांधणे.

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

