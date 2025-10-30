English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिक्षण विभागाने 2 कोटी थकवल्याने रोहित आर्यचे धक्कादायक कृत्य? केसरकर म्हणाले, 'शासनाचे पैसे कधीच..'

Deepak Kesarkar On Rohit Arya: पोलीस एन्काऊंटरमध्ये रोहित आर्यचा मृ्त्यू झाला. दरम्यान रोहित आर्य हा एक कंत्राटदार होता. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 30, 2025, 07:32 PM IST
शिक्षण विभागाने 2 कोटी थकवल्याने रोहित आर्यचे धक्कादायक कृत्य? केसरकर म्हणाले, 'शासनाचे पैसे कधीच..'
रोहित आर्य

Deepak Kesarkar On Rohit Arya: मुंबईच्या पवईतील आरए स्टुडिओत युट्यूबर असल्याचा दावा करणाऱ्या रोहित आर्यने वेब सीरिजच्या नावाखाली सुमारे १०० मुलांना ऑडिशनसाठी बोलावले. ८० मुलांना सोडल्यानंतर त्याने १७ मुलांसह दोन प्रौढांना एका खोलीत बंद केले. मुलांच्या आरडाओरड्याने शेजाऱ्यांना संशय आला आणि त्यांनी तात्काळ पोलिसांना सूचना दिली. मुंबई पोलिसांच्या त्वरित पथकांनी स्टुडिओला वेढा घातला, परिसर सील केला आणि दोन तासांच्या तणावपूर्ण प्रयत्नांनंतर सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले. पोलीस एन्काऊंटरमध्ये रोहित आर्यचा मृ्त्यू झाला.  रोहित आर्य हा एक कंत्राटदार होता. शिक्षण विभागाकडून त्याला कामाचे पैसे मिळाले नव्हते, अशी माहिती समोर येत आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

कोण होता रोहित आर्य?

पुण्यातील रहिवासी रोहित आर्य हा शिक्षण विभागाचा कंत्राटदार आहे. तो युट्यूबवर सक्रिय असून, सामाजिक जागृतीचे व्हिडिओ तयार करतो. पोलिस सूत्रांनुसार, तो मानसिक ताणाखाली असल्याचे दिसते. त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ जारी करून "मी रोहित आर्य आहे, काही लोकांशी बोलायचे आहे" असे सांगितले आणि चुकीच्या पावलाने परिसर जाळण्याची धमकी दिली. 

‘स्वच्छता मॉनिटर अभियान’काय आहे?

हे अभियान शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी सुरू झाले. स्वच्छता नसून, चुकीच्या पार्किंग, छेडछाडासारख्या समस्या ओळखून विरोध करण्याची सवय लावणे हा मुख्य हेतू होता. विद्यार्थ्यांना गुण मिळवण्यासाठी सामाजिक सहभागाला प्रोत्साहन देणारा हा शैक्षणिक उपक्रम होता. मात्र, आर्थिक व्यवहार आणि प्रशासकीय बदलांमुळे प्रकल्प प्रमुख रोहित आर्य व शिक्षण विभाग यांच्यात संघर्ष बरा झाला. गैरसमजांमुळे अभियानाची व्याख्याही वाकडली.

रोहित आर्यचे उपोषण

आर्यच्या मते, शासनाने अभियानासाठी ₹२ कोटींची मंजुरी दिली होती. मात्र, नंतर केवळ ५% कन्सल्टन्सी शुल्क देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेण्यात आला, ज्याची पूर्वसूचना नव्हती. यामुळे त्याने अन्यायाचा आरोप करत जुलैपासून उपोषण सुरू केले. २३ जुलै ते ३ ऑगस्ट आणि ८ ऑग्टेंबर ते ४ सप्टेंबर या कालावधीत त्यांनी आंदोलन चालवले. शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्या आश्वासनावर स्थगित केले तरी ते पाळले गेले नाहीत, ज्यामुळे ४ ऑक्टोबरपासून पुन्हा उपोषण तीव्र झाले.

पोलिसांचा हस्तक्षेप

२ ऑक्टोबरला केसरकर यांनी स्वतःच्या नावाने ₹७ लाख आणि ₹८.२६ लाखाचे चेक देऊन दोन बील क्लिअर केले, उर्वरित ४ ऑक्टोबरपर्यंत मिळेल असे सांगितले. मात्र, अपूर्ण राहिल्याने तणाव वाढला. ८ ऑक्टोबरला मंत्री निवासाबाहेर उपोषण करताना मलबार हिल पोलिसांनी आर्यला ताब्यात घेतले आणि संध्याकाळी सोडले. त्यानंतर झालेल्या बैठकीत PLC अहवाल सादर करण्याचा दबाव आला, ज्याला त्याने विरोध केल्याची माहिती समोर येत आहे.

आर्यच्या मागण्या काय होत्या?

पूर्ण देयके द्या, प्रस्तावातील बदल रद्द करा, बोलण्याची संधी द्या, आश्वासनाचे पालन करा आणि न्याय द्या अशा मागण्या आर्यने केल्याचे त्याच्या पत्नीने सांगितले होते.  "मी एकटाच संघर्ष करीन, पण शांततेने" असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मंत्री केसरकर यांनी मात्र "शासनाचे पैसे कधीच थकवले जात नाहीत" असे प्रत्युत्तर दिले आहे.

FAQ

१. मुंबई पवईतील आरए स्टुडिओ बंधक घटनेचा तपशील काय आहे आणि पोलिस कारवाई कशी झाली?

३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी पवईतील आरए स्टुडिओत युट्यूबर रोहित आर्यने वेब सीरिज ऑडिशनच्या बहाण्याने सुमारे १०० मुलांना बोलावले. ८० मुलांना सोडल्यानंतर त्याने १७ मुलांसह दोन प्रौढांना (एक वृद्ध आणि एक महिला) एका खोलीत बंद केले. मुलांच्या आरडाओरड्याने शेजाऱ्यांनी पोलिसांना सूचना दिली. मुंबई पोलिसांनी स्टुडिओला वेढा घातला, परिसर सील केला आणि बाथरूमच्या खिडकीतून घुसून सर्वांना सुखरूप बाहेर काढले. आर्यने पोलिसांवर हवेच्या बंदुकीने गोळीबार केला, ज्याला प्रत्युत्तरात पोलिसांनी गोळ्या चालवल्या. त्याला गंभीर जखमी अवस्थेत अटक करण्यात आली, पण उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला.

२. रोहित आर्यचा पार्श्वभूमी काय आहे आणि या घटनेमागे कारण काय होते?

३५ वर्षीय रोहित आर्य हा पुण्यातील रहिवासी असून, शिक्षण विभागाचा कंत्राटदार होता. तो युट्यूबवर सामाजिक जागृतीचे व्हिडिओ तयार करतो. पोलिस सूत्रांनुसार, तो मानसिक ताणाखाली होता आणि ‘स्वच्छता मॉनिटर अभियान’साठी मिळालेल्या ₹२ कोटींच्या टेंडरचे पैसे न मिळाल्याने नाराज होता. विभागाने नंतर केवळ ५% कन्सल्टन्सी फी देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला, ज्यामुळे त्याने जुलैपासून उपोषण केले. सोशल मीडियावर धमकीचा व्हिडिओ जारी करून त्याने हे अतिरेकी पाऊल उचलले, जे पूर्वी आखलेले असल्याचे तपासात समोर आले.

३. ‘स्वच्छता मॉनिटर अभियान’चा उद्देश काय होता आणि त्यातून उद्भवलेला वाद कसा होता?

हे अभियान शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जबाबदारीची जाणीव निर्माण करण्यासाठी सुरू झाले. स्वच्छतेपेक्षा चुकीचे पार्किंग, छेडछाडासारख्या समस्या ओळखून विरोध करण्याची सवय लावणे हा मुख्य हेतू होता; विद्यार्थ्यांना गुण देऊन सहभाग प्रोत्साहित केला जाईल. मात्र, आर्थिक व्यवहारांमधील बदलांमुळे (₹२ कोटी मंजुरीनंतर ५% फी) आणि प्रशासकीय दबावामुळे रोहित आर्य व शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांच्यात संघर्ष झाला. आर्यने उपोषण केले, आश्वासन मिळूनही पैसे न मिळाल्याने तणाव वाढला. त्याच्या पत्नी अंजली यांच्या मते, मंत्र्यांनी अपमानास्पद विधाने केली, ज्यामुळे आर्यने पाच मागण्या मांडल्या: पूर्ण देयके, बदल रद्द, न्याय इ. हे प्रकरण विभागातील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करते.

