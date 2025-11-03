English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मोठी बातमी! पवईतील आरोपी रोहित आर्य प्रकरणी दीपक केसरकर अडचणी

Rohit Arya Encounter Case : पवईतील रोहित आर्य ओलीस नाट्याप्रकरणात मोठी अपडेट समोर आली आहे. माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Nov 3, 2025, 08:00 PM IST
Rohit Arya Encounter Case : पवईतील रोहित आर्य ओलीस नाट्याप्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे. रोहित आर्यने मुंबईतील पवईतल्या आरए स्टुडिओमध्ये 17 मुलांना ओलीस ठेवलं होतं. मिळालेल्या माहितीनुसार रोहित आर्य प्रकरणात माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे.

दीपक केसरकर यांच्या अडचणीत वाढ

रोहित आर्य प्रकरणी शिवसेना नेते आणि माजी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची मुंबई पोलिसांकडून चौकशी होणार आहे. मुंबई पोलिसांकडून दीपक केसरकर यांचा जबाब नोंदवला जाणार आहे. मुंबई गुन्हे शाखा दीपक केसरकर यांचा जबाब लवकरच नोंदवण्यात येणार आहे. 

महत्त्वाचे म्हणजे रोहित आर्यने 17 मुलांना ओलीस ठेवलं होतं, यादिवशी मुंबई पोलिसांनी दीपक केसरकर यांना फोन केला होता. पोलिसांनी दीपक केसरकर यांना रोहित आर्य यांच्याशी बोलण्याची विनंती केली होती. पण त्यावेळी दीपक केसरकर यांनी बोलण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी त्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी त्यांचा जबाब नोंदवणार असल्याचे सांगितलं आहे. 

रोहित आर्यला का बोलायचं होतं दीपक केसरकरांशी?

रोहित आर्यने शिक्षण विभागावर गंभीर आरोप केले होते. स्वच्छता मॉनिटरसंदर्भातील या प्रोजेक्टसाठी रोहितने लोन काढून शिक्षण विभागासाठी प्रोजेक्ट केला होता. यासाठी त्याचा पैसा लागला होता. सरकारने त्याचे पैसे न दिल्याने कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचं असा त्याचा दावा होता. हे पैस परत मिळवण्यासाठी त्याने अनेक वेळा आंदोलन केलीत. रोहित आर्याचे पैसे कथितपणे अडकलेले असताना दीपक केसरकर हे शिक्षण विभागाचे मंत्री होते. शिक्षण विभागाने मात्र रोहित आर्यशी कोणताही करार केलेला नव्हता, असे स्पष्ट केलंय. त्यामुळे आता केसरकर यांचा जबाब कधी नोंदवला जाणार आणि केसरकर नेमकी काय माहिती देणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Neha Choudhary

