Marathi News
'रोहितने माझ्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारला...' ओलीस प्रकरणातला हिरो आला समोर; 'ग्रील तोडली आणि...'

Rohit Arya Encounter Case: पवईमध्ये माथेफिरु रोहित आर्यच्या तावडीतून 17 मुलांच्या सुटकेसाठी पोलिसांचं विशेष ऑपरेशन राबवण्यात आलं. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 31, 2025, 01:41 PM IST
'रोहितने माझ्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारला...' ओलीस प्रकरणातला हिरो आला समोर; 'ग्रील तोडली आणि...'
रोहित आर्य

Rohit Arya Encounter Case: पवईत काल माथेफिरु रोहित आर्यचं एन्काऊंटर करण्यात आलं. 17 मुलांना ओलीस ठेवणा-या रोहित आर्यला पोलिसांनी चकमकीत संपवलं. याच मुलांसोबत रोहन आहेर नावाच्या व्यक्तीलाही ओलीस ठेवण्यात आलं होतं.  रोहित आर्य ओलीस प्रकरणातला हिरो रोहन आहेर आहे समोर आलाय. रोहन आहेरने ग्रील तोडली, काच फोडल्या आणि हळुहळू सर्वांना बाहेर काढलं.हाच रोहन आहेर आता समोर आला असून त्याने झी २४ तासशी बोलताना सर्व थरार सांगितलाय.  

पवईमध्ये माथेफिरु रोहित आर्यच्या तावडीतून 17 मुलांच्या सुटकेसाठी पोलिसांचं विशेष ऑपरेशन राबवण्यात आलं. बाथरुमच्या खिडकीतून पोलिसांनी इमारतीमध्ये प्रवेश केला. एका उंच शिडीचा वापर करुन पोलीस खिडकीतून आत शिरले. आतमध्ये गेल्यानंतर झटापटीदरम्यान एपीआय अमोल वाघमारे यांनी रोहित आर्यवर गोळी झाडली.  ही घटना घडत असताना रोहन अहेर हा तरुण तिथेच होता. 

रोहन अहेरने रोहित आर्यसोबत माझी शाळा, सुंदर शाळाच्या आधीच्या 2 प्रोजेक्टमध्ये काम केले होते. पैशाच्या कारणास्तव तो तिसऱ्या प्रोजेक्टमध्यो रोहित आर्यसोबत नव्हता. पण यानंतर 'माझी शाळा 4' प्रोजेक्टसाठी रोहन अहेर रोहित आर्यशी जोडला गेला.  रोहित आर्यला मी अनेक वर्षांपासून ओळखत होतो. सुरुवातील मी प्रोडक्शनमध्ये छोटी नोकरी करत होतो. मग कामाचा अनुभव घेतला. या प्रोजेक्टसाठी रोहितने मला विचारलं. रोहित असं काही करेल असं मला अजिबात वाटलं नव्हतं. रोहितची पत्नी, मुलगा असा चांगला परिवार आहे. रोहित आर्य मदतीच्या स्वभावाचा होता. पण या घटनेत त्याने लहान मुलांची काळजी घ्यायला हवी होती., असे रोहन अहेर म्हणाला. 

त्याने आम्हाला ओलीस ठेवलंय हे माझ्या लक्षात आलं. त्याचं पोलिसांशी बोलणं सुरु होतं. मीदेखील त्याला तुला यात मदत करतो, असं सांगितलं. पण त्याने माझं ऐकून घेतलं नाही. तू जवळ आलास तर आग लावेन, अशी धमकी त्याने मला दिली. त्याने माझ्या चेहऱ्यावर स्प्रे मारला. ज्यामुळे मी खाली पडलो.  तसेच दुसरीकडे कापडावर ज्वलनशील पदार्थ टाकून मुलांना बसवलं होते. शूटींगसाठी वापरतात ते सोल्यूशन त्यात होतं, अशी माहिती रोहनने झी 24 तासशी बोलताना दिलं. 

मी उठलो आणि मुलांच्या मदतीसाठी धावलो. दुसरीकडे पोलीस त्याच्याशी बोलणी करत होते. मी पोलिसांच्या संपर्कात होतो. ते सांगतील तसे करत होतो. पोलीस रोहित आर्यच्या समोर आले आणि त्यांनी कारवाई केली. दरम्यान मी काच आणि ग्रील तोडून मुलांना खांद्यावर घेऊन बाहेर काढायचे प्रयत्न सुरु केल्याचे रोहनने झी 24 तासशी बोलताना सांगितले. 

FAQ 

१. रोहित आर्यच्या एन्काऊंटरमध्ये रोहन आहेरची भूमिका काय होती?

रोहन आहेर हा रोहित आर्यचा जुना सहकारी होता. ओलीस स्थितीत त्याने ग्रील तोडली, काच फोडल्या आणि १७ मुलांना खांद्यावर घेऊन बाहेर काढले. तो पोलिसांच्या संपर्कात होता आणि त्यांच्या सूचनेनुसार मदत करत होता.

२. रोहन आहेरने रोहित आर्यला किती वर्षांपासून ओळखले होते आणि त्यांचा व्यवसाय काय होता?

रोहन आहेरने रोहित आर्यला अनेक वर्षांपासून ओळखले होते. ते ‘माझी शाळा’ या प्रोजेक्टच्या पहिल्या दोन टप्प्यांत एकत्र काम केले होते. पैशाच्या कारणास्तव तिसऱ्या टप्प्यात रोहन नव्हता, पण चौथ्या टप्प्यात पुन्हा जोडला गेला.

३. पोलिसांनी रोहित आर्यला कसे संपवले?

पोलिसांनी बाथरूमच्या खिडकीतून उंच शिडी वापरून इमारतीत प्रवेश केला. झटापटीदरम्यान एपीआय अमोल वाघमारे यांनी रोहित आर्यवर गोळी झाडली आणि चकमकीत त्याला संपवले.

