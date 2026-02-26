English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मुंबई बातम्या
  • रोहित पवार यांची तक्रार घेऊ नका म्हणून विधानभवनातून फोन, संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

'रोहित पवार यांची तक्रार घेऊ नका म्हणून विधानभवनातून फोन', संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

Rohit Pawar VS VCR Company: मुंबईच्या मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशननंतर बारामतीतही VSR कंपनीविरोधात FIR दाखल करण्यास पोलिसांनी नकार दिलाय. त्यामुळे रोहित पवारांनी आक्रमक पवित्रा घेत पोलिसांना सवाल केलेत, दरम्यान यानंतर पत्रकार परिषद घेत रोहित पवारांनी धक्कादायक आरोप केले आहेत. पाहुयात रोहित पवारांनी आज कोणते मोठे आरोप केले आहेत.     

मनाली सागवेकर | Updated: Feb 26, 2026, 07:50 PM IST
'रोहित पवार यांची तक्रार घेऊ नका म्हणून विधानभवनातून फोन', संजय राऊत यांचे गंभीर आरोप

Rohit Pawar's Allegations Against VCR Company: अजित पवारांच्या विमान अपघातानंतर रोहित पवार सातत्यानं अजित पवारांच्या घातपाताची शंका व्यक्त करत आहेत. प्रेझेंटेनशनच्या माध्यमातून त्यांनी VSR कंपनी आणि DGCAच्या काही अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप केला आहे. मात्र, पुढे काहीही न झाल्यानं रोहित पवार VSR कंपनीविरोधात FIR दाखल करण्यासाठी बारामती पोलीस स्टेशनमध्ये गेले मात्र, पोलिसांनी FIR दाखल करण्यास नकार दिला, दरम्यान यानंतर रोहित पवार चांगलेच आक्रमक झाले, रोहित पवारांनी
पत्रकार परिषद घेत गंभीर सवाल उपस्थित केले. 

Add Zee News as a Preferred Source

जाणीवपूर्वक खराब विमान दिलं होतं का?- रोहित पवार 

VSR कंपनीवर रोहित पवारांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केले आहेत. VSR कंपनीच्या विमानांना ग्राऊंडेड केलं होतं, त्यामुळे अजित पवारांना जाणीवपूर्वक खराब विमान दिलं होतं का? असा गंभीर सवालही रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. एवढंच नव्हे तर DGCAच्या कोणत्या अधिकाऱ्यांनी विमान चांगलं असल्याचं सांगितलं, त्यांचाही शोध घेण्याची मागणी रोहित पवारांनी केलीय. तसेच त्यांनी केंद्रीय नागरी विमान उड्डाण मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू यांच्यावरही
आरोप केले आहेत. 

हेही वाचा>>>"माझ्याजवळ खुप काही आठवणी सांगण्यासारख्या असुनही...", व्हॅलेंटाइन डे निमित्त अमोल मिटकरी यांचं अजित दादांना भावनिक पत्र 

 

रोहित पवारांचे कोणते आरोप केले? 

-VSR कंपनीच्या विमानांमध्ये त्रुटी, DGCAनं त्याचा अहवाल दिलाय
त्यामुळे अपघाताला VSR कंपनीच जबाबदार!

-मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू पक्षाचे आणि व्हीएसआर कंपनीच्या मालकाचे
आर्थिक संबंध

-अॅरो नावाच्या कंपनीकडे वेदर चेक करण्याची जबाबदारी होती. त्यांच्यावरही FIR दाखल करण्यात यावी

-27 दिवसात सीआयडीनं काय केलं, याचं उत्तर द्यायला हवं, अशी मागणी केली. 

 

संजय राऊत यांचा गंभीर आरोप

दरम्यान, बुधवारी रोहित पवार मुंबईच्या मरिन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार देण्यासाठी गेलेत, मात्र त्यांची तक्रार घेतली नाही, दरम्यान यावरून संजय राऊत यांनी एक गंभीर आरोप केलाय, रोहित पवार यांची तक्रार घेऊ नका म्हणून विधानभवनातून फोन गेला, असा आरोप संजय राऊत यांनी केलाय. त्यांनी DGCA आणि VSR कंपनीविरोधा सदोष मनृष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी  केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी कोणालाही पाठिशी घालू नये असंही आव्हान त्यांनी यावेळी केलं, तर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी संजय राऊत स्टंटबाजी करत असल्याचा टोला नवनाथ बन यांनी लगावला आहे. तर पवार कुटुंबाला शंका असल्यामुळे FIR दाखल करून घेतली पाहिजे असं मत संजय शिरसाट यांनी व्यक्त केल आहे. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
Rohit PawarVCR CompanyAjit Pawar Plane Crashmarathi news

इतर बातम्या

"मदरसे दहशतवादी घडवतात" म्हणत साधला निशाणा, मालेग...

महाराष्ट्र बातम्या