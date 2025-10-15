'महिलेचे कपडे फाडले, मंगळसूत्र तोडलं अन्...', मुंबई एसटी बँकेच्या बैठकीत तुफान राडा, सदावर्ते आणि शिंदेंच्या सेनेत हाणामारी

Mumbai ST Bank Co-Operative Meeting: मुंबई एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या बैठकीत तुफान राडा झाला आहे. गुणरत्न सदावर्ते आणि शिंदेंच्या सेनेत हाणामारी झाली आहे. अश्लील वर्तवणूक आणि भ्रष्टाचाराचा आरोप यावरून ही हाणामारी झाली. दोन्ही संघटना आपापसात भिडल्या आहेत. एसटी बँकेच्या बैठकीत सदावर्ते समर्थक आणि शिंदेंच्या शिवसेनेत राडा झाला. फ्री स्टाईल मारामारी नंतर पोलीस केस दाखल करण्यात आली आहे.
एसटी को-ऑपरेटिव बँक ही एसटी कर्मचाऱ्यांच्या घामाच्या पैशावर चालणारी आशिया खंडातील सगळ्यात मोठी को-ऑपरेटिव्ह बँक म्हणून ओळखली जात होती. परंतु सध्या ह्या बँके बाबत नेहमीच काही ना काही विचित्र ऐकायला येते. भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात अडकलेले संचालक मंडळ कामगारांच्या मेहनतीच्या पैशांवर मौज करत आहे. याचे अनेक उदाहरणे आजवर आपण बघितले आहेत. आज एसटी को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मीटिंग घेण्यात आली. त्यात अडसूळ गटातील संचालकांनी सदावर्ते गटातील संचालकांनी बँकेत चालवलेला भ्रष्टाचार बाहेर काढल्याने या मीटिंगमध्ये अक्षरशा फ्रीस्टाइल मारामारी बघायला मिळाली.
संचालक मंडळाच्या सदावर्ते गटाने अक्षरशः बाहेरून बायका बोलवून त्यांच्या हातून संचालक मंडळाच्या अडसूळ गटाला तुफान मारहाण केली, शिव्यांचा अक्षरशः पाऊसच पडला,कपडे फाडले,लाथा बुक्क्यांनी तुडवले. संचालकांचा हा राडा आता पोलीस स्टेशन पर्यंत गेला असून पुढील कारवाई चालू आहे.
"या बँकेच्या निमित्ताने राजकीय पक्षाचे लागेबंधे आले आणि 9 संचालक वेगळे राहिले. बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या बोनससाठी आज बैठक होती. ही बैठक शांततेत पार पडत होती, मात्र काही विरोधी संचालकांनी महिलांचा अपमान केला, जातीवाचक भाष्य केलं यामुळे हा वाद झाला. महिलेचे कपडे फाडण्यात आले, मंगळसूत्र तोडण्यात आलं. या प्रकारचे गंभीर वर्तन आणि वारंवार संचालकांकडून महिलांचा अपमान होतो. बँकेचे कर्मचारी महिलांना आमिषं दाखवून छळ करण्याचा प्रयत्न असतो. आज त्यांनी महिलांवरील अत्याचार दाखवून दिला आहे," असं बैठकीत सहभागी एका सदस्याने सांगितलं आहे.
तक्रार करणाऱ्या महिलेने सांगितलं आहे की, "धीरज तिवारी, बनकर, सुनील राठोड आणि प्रवीण जाधव यांचा सहभाग आहे. आम्ही बोनसची मागणी करत होतो, तेव्हा त्यांनी वाद घातला. शिवीगाळ केली आणि जातीवर बोलले, मारहाण केली. मला मुका मार लागला आहे. त्यामुळे मी तक्रार करण्यासाठी आली आहे. आम्ही कर्मचाऱ्यांनीच त्यांना निवडून आणलं आहे आणि आता असं वागत आहेत".