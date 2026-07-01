'पक्षाला आत्मचिंतन...', राऊतांनी UBT ला स्पष्टच सांगितलं; सचिन अहिरांबद्दल म्हणाले, 'डोक्यात दगड टाकून...'

विधान परिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेची साथ सोडल्याचा संदर्भ देत पक्षाचे प्रवक्ते तसेच राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी आत्मचिंतनाचा उल्लेख करत आपल्याच पक्ष नेतृत्वाला सूचक इशारा दिला आहे. "मोठी पदं दिली जात आहेत तरीही नेते दुसऱ्या पक्षात जात आहेत. पक्षाला आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे," असं म्हणताच राऊतांनी आपली भूमिका अधिक उलगडून सांगितली आहे.
"एक लक्षात घ्या शिवसेना ही कार्यकर्त्यांच्या बळावर उभी आहे. गेल्या काही काळात शिवसेना ही धक्का प्रूफ झाली आहे. आता अशा जाण्याचे धक्के आम्हाला बसत नाही आणि आम्ही बसून घेत नाही," असं राऊत म्हणाले. पुढे बोलताना, "सचिन अहिर हे आदित्य ठाकरे यांच्या जवळचे सहकारी म्हणजे काल आपण आदित्य ठाकरे यांचा वक्तव्य ऐकलं असेल सचिन अहिर हे सांगू शकत नाही मला कोणी भेटत नव्हतं. माझं कोणी ऐकत नव्हतं. आदित्य ठाकरे आणि सचिन अहिर रोजच भेटत होते. उद्धव ठाकरे त्यांना भेटत होते. मी असं ऐकलं त्यांनी काही त्यांच्या सहकार्यांना संदेश पाठवले पक्ष सोडनं माझी अपरिहार्यता आहे. माझ्या पुढल्या वाटचालीसाठी भवितव्यासाठी असे ते म्हणाले. मग कार्यकर्ता पुढे म्हणून काम करायचं. शरद पवार यांना देखील त्यांनी याच पद्धतीने पुढल्या करिअरसाठी सोडलं. शरद पवारांनी त्यांना मातीतून उचलून शिखरावरती नेलं होतं. धुळीतून उचलून नेलं होतं. त्या काळात सचिन अहिर यांना मंत्री करणे फार मोठा साहस. त्यांना म्हाडा प्रमुख अनेक वर्ष मंत्री म्हणून कायम ठेवलं. त्यांना एनसीपीचे मुंबईचे अध्यक्ष केलं होतं. आणि अचानक ते शरद पवार आणि ते त्यांच्या सगळ्या कुटुंबांना बेसावध ठेवून शिवसेनेमध्ये आलेय त्याच्यामुळे आम्ही असे म्हणतो ते शरद पवार यांचे देखील झाले नाही. त्याच्यामुळे ते आमचे कसे होतील? हा माझ्या मनात प्रश्न कधी त्यांच्या आणि माझे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध राहिले," असं राऊत म्हणाले.
"हे मूळ शिवसैनिक कोणीही नाही. त्याच्यामुळे आम्हाला सगळ्यांना आत्मचिंतनाची गरज आहे. जे काल सुनील शिंदे बोलले ते बरोबर आहे. आम्हाला सगळ्यांना आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. पक्ष हा शिवसैनिक वाढवतो आणि मूळ शिवसैनिक बाकी सगळी वाऱ्यावरची वरात असते येतात जातात," असा टोला राऊतांनी लगावला.
"आता सचिन अहिर असे म्हणतात राजकीय भविष्यासाठी मी आलो. खरं म्हणजे त्यांचा पराभव सुनील शिंदे यांनी केला तेव्हा त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला पूर्णविराम तेव्हाच लागला होता. सुनील शिंदे यांच्यासमोर टिकणं त्यांना शक्य नव्हतं," असंही राऊत म्हणाले.
"आदित्य ठाकरे दोन वेळा आमदार झाले या काळात त्यांचे राजकीय भविष्य घडवण्याचं काम आदित्य ठाकरे यांनी केलं. त्यांना विधान परिषदेवरती आमदार केले. त्यांची भरपाई केली. त्यांना उपनेता केल्यानंतर त्यांना भारतीय कामगार सेनेचे कार्याध्यक्ष केलं. आख्खा पुणे जिल्हा त्यांच्या ताब्यात दिला. अजून एखाद्याला काय दिले पाहिजे? समाधानी नाही. माणसाला समाधानी राहणं हे फार मोठे संस्कार आहेत. अनेकाला अजून काय मिळावं की त्यांना समाधान मिळेल? इतकं मिळालं तरी त्यांना वाटत असेल माझं करिअर झालं नाही. माझ्या करिअरमध्ये अडचणी येतात. तुमच्यावर सगळ्यांनी प्रेम केलं. ठाकरे कुटुंबाने केलं. शिवसैनिकांनी केलं. त्यांना अंधारात ठेवून झोप येत असताना डोक्यात दगड टाकून निघून गेलात. हे इमान मानत नाही मी! अत्यंत सौम्यपणे बोलत आहे. आता ते गेलेले आहेत कोणाकडे गेले तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले. काय आहे तिकडे तर त्यांना उपसभापती पद दिले. अजून काय देणार? अजून कुठेतरी उमेदवारी देतील पण तुमचा तो राजकीय प्रवास आहे त्या राजकीय प्रवासात ज्या जागोजागी तुम्ही ज्या खानाखुणा अडथळे आहेत ते तुम्हाला इतिहासात कलंकित करणारे आहेत," असं राऊत यांनी म्हटलं आहे.