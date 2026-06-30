एकनाथ शिंदेंकडे गेल्यानंतर सचिन अहिरांचे उद्धव ठाकरेंना पाठवलेले पत्र आले समोर, 'उद्धव साहेब, सस्नेह जय महाराष्ट्र...'

महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची घडामोड घडली असून विधान परिषदेचे सदस्य सचिन अहिर यांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. मुंबईतील प्रभावी नेत्यांपैकी एक मानल्या जाणाऱ्या अहिर यांच्या या निर्णयामुळे ठाकरे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः मुंबईतील संघटनात्मक समीकरणांवर या निर्णयाचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. या घडामोडीमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नव्या राजकीय समीकरणांना चालना मिळू शकते. शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेले पत्र समोर आले आहे. काय म्हटलंय या पत्रात? सविस्तर जाणून घेऊया.
सचिन अहिर यांनी पक्षातील विविध जबाबदाऱ्यांसह सर्व पदांचा राजीनामा देत आपली पुढील राजकीय वाटचाल शिंदे गटासोबत करण्याचा निर्णय घेतला. पक्ष नेतृत्वाकडे राजीनामा सादर केल्यानंतर त्यांनी अधिकृतपणे शिंदे गटात प्रवेश केला. हा निर्णय वैयक्तिक आणि राजकीय दोन्ही स्तरांवर महत्त्वाचा मानला जात आहे. शिवसेनेतील अंतर्गत घडामोडी, भविष्यातील राजकीय संधी आणि बदलती परिस्थिती यांचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
अहिर यांच्या पक्षांतरामागे अनेक कारणांची चर्चा सुरू आहे. पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत अपेक्षित भूमिका न मिळाल्याची भावना, विधान परिषद सदस्यत्वाच्या भवितव्याबाबतची अनिश्चितता आणि पुढील राजकीय संधींचा विचार या बाबी महत्त्वाच्या ठरल्याचे वृत्त आहे. तसेच सत्ताधारी गटासोबत राहिल्यास विकासकामे आणि राजकीय प्रभाव वाढविण्याची संधी मिळू शकते, असा अंदाजही व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या कारणांबाबत संबंधित नेत्यांकडून अधिकृत आणि सविस्तर भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
सचिन अहिर हे मुंबईतील अनुभवी राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून केली होती. ते तीन वेळा आमदार राहिले असून राज्य सरकारमध्ये गृहनिर्माण राज्यमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. २०१९ मध्ये त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला आणि नंतर त्यांना विधान परिषदेवर संधी मिळाली. कामगार चळवळ, मुंबईतील स्थानिक प्रश्न आणि संघटनात्मक राजकारणात त्यांचा प्रभाव मानला जातो. त्यामुळे त्यांच्या पक्षांतराकडे केवळ एका नेत्याचा निर्णय म्हणून नव्हे, तर मुंबईतील बदलत्या राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
माननीय श्री. उध्दवजी ठाकरे साहेब,
महोदय, शिवसेना पक्ष प्रमुख
सस्नेह जय महाराष्ट्र...
आदरणीय महोदय,
सविनय विनंती करतो की, मी सचिन अहिर, सरचिटणीस भारतीय कामगार सेनेच्या तसेच अध्यक्ष बृहन्मुंबई बेस्ट कामगार सेना या पदांवर कार्यरत आहे. आपण माझ्यावर दाखविलेल्या विश्वासाबद्दल आणि उपरोक्त पदांवर काम करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी आपले व पक्षाचे मनःपूर्वक आभारी आहे. तथापि, मी काही अपरिहार्य कारणास्तव मी भारतीय कामगार सेनेचा व शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा पदांचा राजीनामा देत आहे. तरी महोदय आपण माझा हा राजीनामा मंजूर करण्यात यावा, तसचे आपण दाखविलेला विश्वास व प्रेम कायम असेच राहवे, ही नम्र विनंती. पक्षाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी माझ्या शुभेच्छा सदैव राहतील. धन्यवाद.
आपला,
सचिन अहिर
सचिन अहिर यांच्या प्रवेशामुळे शिंदे गटाची मुंबईतील राजकीय ताकद आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दुसरीकडे ठाकरे गटासाठी हा संघटनात्मक धक्का मानला जात आहे. आगामी निवडणुका, विधान परिषद आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या राजकारणात या निर्णयाचा प्रभाव दिसू शकतो. राजकीय पक्षांतील नेत्यांचे स्थलांतर सुरू असताना प्रत्येक पक्ष आपल्या संघटनात्मक बळकटीसाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आणखी काही राजकीय घडामोडी घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.