/API मर्सिडीजमधून प्रवास करत असल्याचं आम्ही अजून ऐकलेलं नाही; सचिन वाझेच्या आलिशान गाड्या पाहून न्यायाधीश आश्चर्यचकित, 90 हजार पगार अन्...

मुंबई उच्च न्यायालयात सचिन वाझे प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान त्यांच्या महागड्या वाहनांवरून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. वाझे हे मर्सिडीज कारमधून स्वतःच्या कार्यालयासोबतच पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयात आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांचे शासकीय निवासस्थान असलेल्या वर्षा बंगल्यावरही जात असल्याचा उल्लेख साक्षीदाराच्या जबाबात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह एका साक्षीदाराचा जबाब वाचत असताना न्यायमूर्तींनी मर्सिडीजबाबत प्रश्न उपस्थित केला. “ही मर्सिडीज कोणाची आहे?”, असा सवाल करण्यात आला. त्यावर ही कार सचिन वाझे यांची असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर न्यायालयाने वर्दीतील अधिकाऱ्याच्या सचोटी, वर्तन आणि गणवेशाप्रती असलेल्या निष्ठेचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
न्यायालयाने सचिन वाझे यांचा पगार किती होता, अशी विचारणा केली. त्यावर त्यांचा पगार सुमारे ₹90 हजार असल्याचे सांगण्यात आले. त्याचवेळी नोंदींचा संदर्भ देताना वाझे यांच्याकडे बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, व्होल्वो यांसारख्या पाच महागड्या गाड्या असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
महागड्या वाहनांच्या मुद्द्यावर एएसजी अनिल सिंह यांनी युक्तिवाद केला की, पोलीस आयुक्तांकडे मर्सिडीज नसेल, पण एपीआयकडे ती असू शकते. त्यावर न्यायालयाने वाझे हे एपीआय असूनही स्वतःच्या कार्यालयापासून पोलीस आयुक्तांच्या कार्यालयापर्यंत आणि वर्षा बंगल्यापर्यंत मर्सिडीजमधून प्रवास करत असल्याकडे लक्ष वेधले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या परिस्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या महागड्या वाहनांचा आणि इतर बाबींचा संदर्भ घेत NIA हे प्रकरण खंडणीशी जोडत आहे का, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे सुनावणीतील हा भाग महत्त्वाचा ठरला आहे. जेवणाच्या विश्रांतीनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.