आधी 50 दिवस इराणच्या तुरुंगात, नंतर 30 दिवस युद्धात अडकले; भारतात परतलेल्या खलाशाने सांगितला थरारक अनुभव!

Indian Sailor: इराणमध्ये सध्या युद्ध परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून सातत्याने इराणवर हल्ले होत आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत भारतीय जहाजातले 16 नाविक तिथे अडकले होते. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 29, 2026, 07:00 PM IST
Indian Sailor: आम्ही दिवाळी साजरी करणार नाहीत कारण आता फटाके ,बॉम्ब च्या आवाजाची आम्हला भीती वाटते, असा अनुभव भारतात परतलेल्या खलाशांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितलाय. मनोज यादव,कॅप्टन  विजय कुमार, व्यंकटराव राव आणि केतन मेहता हे मायदेशी परतलेयत. त्यांनी झी 24 तासशी संवाद साधत आपला थरारक अनुभव सांगितला. 80 दिवस इराण-अमेरिका युद्ध परिस्थितून ते गेले.सुरुवातीचे 50 दिवस इराणच्या जेलमध्ये आणि त्यानंतर 30 दिवस युद्धापरिस्थिती अडकले. एकूण16 खलाशांनी 80 दिवस संघर्ष यात्र अनुभवली. भारतात परतल्यावर काय म्हणाले? जाणून घेऊया.

काय घडलं नेमकं?

इराणमध्ये सध्या युद्ध परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून सातत्याने इराणवर हल्ले होत आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत भारतीय जहाजातले 16 नाविक तिथे अडकले होते. डिसेंबर महिन्यात प्राईम टँकर एल एल सी नावाचे जहाज इराणच्या बंदर अब्बास मधून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. यामध्ये  एकूण 18 जण होते. त्यातील 16 भारतीय, 1 बांगलादेशी आणि 1 श्रीलंकन नागरिक होता. या सर्वांना 8 डिसेंबर ताब्यात घेतलं गेलं.  

आनंद काही क्षणांचाच ठरला

इराणच्या नेव्ही दलाने त्यांच्यावर तेल चोरीचा आरोप करत या सर्वांना ताब्यात घेतले. या 16 जणांना 50 दिवस इराणच्या जेलमध्ये  राहावं लागलं. दरम्यानच्या काळात तेल चोरीचा  कोणते आरोप यांच्यावर सिद्ध झाले नाहीत. त्यानंतर यांना याच बंदरावर असलेल्या आपल्या जहाजात आणण्यात आलं. आता आपली जेलमधून सुटका झालीय या आनंदात ते होते. पण हा आनंद काही क्षणांचाच ठरला. कारण याच वेळी इराण विरुद्ध इस्त्रायल,अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू झाले. एका संकटातून बाहेर पडलो आणि दुसरं संकट समोर उभे राहिले होते.  

भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासोबत संपर्क 

युद्ध सुरू झालं होतं आणि अशा परिस्थितीत हे सर्व खलाशी जहाजात अडकून पडले होते. आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या शिपवर अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून हल्ले होत असल्याने आपला जीवही यात जाईल का? अशी भीती या सर्व लोकांना वाटत होती. इराण नेव्हीने अटक केल्यानंतर तातडीने या सर्व लोकांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासोबत संपर्क साधला. त्यानंतर तातडीने पावलं उचलायला सुरुवात झाली.

अनुभव मरण यातना देणारा 

इराण नेव्हीने लावलेले सर्व आरोप निरर्थक ठरत या सर्व 16 जणांना सोडण्यात आले. म्हणजेच 50 दिवस जेल व 30 दिवस युद्धपरिस्थिती अशा दोन भयाण अनुभवातून 80 दिवसाचा खडतर प्रवास यांनी केला. आजू बाजूला बॉम्ब पडत होते ,कोणत्या वळणावर मरण आहे माहीत नाही अशी परिस्थिती होती. 5 दिवस रोड प्रवास केला मात्र हा सर्व अनुभव मरण यातना देणारा होता अस या खलाशांच म्हणणं आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

