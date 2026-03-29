आधी 50 दिवस इराणच्या तुरुंगात, नंतर 30 दिवस युद्धात अडकले; भारतात परतलेल्या खलाशाने सांगितला थरारक अनुभव!

Indian Sailor: आम्ही दिवाळी साजरी करणार नाहीत कारण आता फटाके ,बॉम्ब च्या आवाजाची आम्हला भीती वाटते, असा अनुभव भारतात परतलेल्या खलाशांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितलाय. मनोज यादव,कॅप्टन विजय कुमार, व्यंकटराव राव आणि केतन मेहता हे मायदेशी परतलेयत. त्यांनी झी 24 तासशी संवाद साधत आपला थरारक अनुभव सांगितला. 80 दिवस इराण-अमेरिका युद्ध परिस्थितून ते गेले.सुरुवातीचे 50 दिवस इराणच्या जेलमध्ये आणि त्यानंतर 30 दिवस युद्धापरिस्थिती अडकले. एकूण16 खलाशांनी 80 दिवस संघर्ष यात्र अनुभवली. भारतात परतल्यावर काय म्हणाले? जाणून घेऊया.
इराणमध्ये सध्या युद्ध परिस्थिती आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून सातत्याने इराणवर हल्ले होत आहेत. अशा सर्व परिस्थितीत भारतीय जहाजातले 16 नाविक तिथे अडकले होते. डिसेंबर महिन्यात प्राईम टँकर एल एल सी नावाचे जहाज इराणच्या बंदर अब्बास मधून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. यामध्ये एकूण 18 जण होते. त्यातील 16 भारतीय, 1 बांगलादेशी आणि 1 श्रीलंकन नागरिक होता. या सर्वांना 8 डिसेंबर ताब्यात घेतलं गेलं.
इराणच्या नेव्ही दलाने त्यांच्यावर तेल चोरीचा आरोप करत या सर्वांना ताब्यात घेतले. या 16 जणांना 50 दिवस इराणच्या जेलमध्ये राहावं लागलं. दरम्यानच्या काळात तेल चोरीचा कोणते आरोप यांच्यावर सिद्ध झाले नाहीत. त्यानंतर यांना याच बंदरावर असलेल्या आपल्या जहाजात आणण्यात आलं. आता आपली जेलमधून सुटका झालीय या आनंदात ते होते. पण हा आनंद काही क्षणांचाच ठरला. कारण याच वेळी इराण विरुद्ध इस्त्रायल,अमेरिका यांच्यात युद्ध सुरू झाले. एका संकटातून बाहेर पडलो आणि दुसरं संकट समोर उभे राहिले होते.
युद्ध सुरू झालं होतं आणि अशा परिस्थितीत हे सर्व खलाशी जहाजात अडकून पडले होते. आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या शिपवर अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून हल्ले होत असल्याने आपला जीवही यात जाईल का? अशी भीती या सर्व लोकांना वाटत होती. इराण नेव्हीने अटक केल्यानंतर तातडीने या सर्व लोकांनी भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयासोबत संपर्क साधला. त्यानंतर तातडीने पावलं उचलायला सुरुवात झाली.
इराण नेव्हीने लावलेले सर्व आरोप निरर्थक ठरत या सर्व 16 जणांना सोडण्यात आले. म्हणजेच 50 दिवस जेल व 30 दिवस युद्धपरिस्थिती अशा दोन भयाण अनुभवातून 80 दिवसाचा खडतर प्रवास यांनी केला. आजू बाजूला बॉम्ब पडत होते ,कोणत्या वळणावर मरण आहे माहीत नाही अशी परिस्थिती होती. 5 दिवस रोड प्रवास केला मात्र हा सर्व अनुभव मरण यातना देणारा होता अस या खलाशांच म्हणणं आहे.