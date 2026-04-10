‘सखी’ उपक्रमामुळे महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा; पश्चिम रेल्वेवर RPF ची नवी सुरक्षा यंत्रणा

Sakhi initiative for women passengers on Western Railway:  पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या मदतीला आता 'सखी' धावून येणार आहे. पश्चिम रेल्वेवर RPF ची नवी सुरक्षा यंत्रणा सज्ज झाली असून यामुळे महिला प्रवाशांना सुरक्षित प्रवास करता येणार आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 10, 2026, 09:02 AM IST
Sakhi initiative for women passengers on Western Railway: पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी मार्गांवर प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी रेल्वे सुरक्षा बलाने (RPF) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि आधुनिक उपक्रम सुरू केला आहे. ‘सखी’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या व्हॉट्सअॅप आधारित सुरक्षा प्रणालीमुळे महिला प्रवाशांना आता आपत्कालीन परिस्थितीत अधिक जलद आणि थेट मदत मिळणार आहे.

11 स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार 

या उपक्रमाअंतर्गत चर्चगेट ते डहाणू या संपूर्ण उपनगरी मार्गावर एकूण 11 स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार करण्यात आले आहेत. या ग्रुप्समध्ये सुमारे 1500 नियमित महिला प्रवाशांचा समावेश करण्यात आला आहे. या ग्रुप्सचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रत्येक ग्रुपचे नेतृत्व महिला RPF अधिकारी—उपनिरीक्षक किंवा सहाय्यक उपनिरीक्षक—करत आहेत, ज्यामुळे संवाद अधिक सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि तत्पर बनतो.

का सुरु केला सखी उमक्रम?

मुंबई लोकलमध्ये दररोज लाखो महिला प्रवास करतात. मात्र या प्रवासादरम्यान अनेकदा त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. महिलांसाठी राखीव डब्यांमध्ये पुरुष प्रवाशांची अनधिकृत घुसखोरी, मोबाईल किंवा दागिन्यांची चोरी, तसेच छेडछाडीचे प्रकार यांसारख्या घटना वारंवार समोर येतात. या समस्यांवर तातडीने कारवाई व्हावी, या उद्देशाने ‘सखी’ उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

कसा काम करणार हा उपक्रम?

या प्रणालीद्वारे कोणतीही महिला प्रवासी संकटात आल्यास थेट व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर माहिती पाठवू शकते. त्या संदेशामध्ये ट्रेनचे नाव, स्थानक, घडलेली घटना आणि शक्य असल्यास फोटो किंवा व्हिडिओ शेअर करता येतो. माहिती मिळताच RPF नियंत्रण कक्ष सक्रिय होतो आणि जवळच्या स्थानकातील जवानांना तातडीने संबंधित ट्रेनकडे पाठवले जाते. अनेक प्रकरणांमध्ये पुढील एक-दोन स्थानकांमध्येच मदत पोहोचून परिस्थिती नियंत्रणात आणली जाते.

गेल्या सहा महिन्यात तब्बल 6,195 जणांवर कारवाई 

रेल्वे प्रशासनाने केवळ तांत्रिक उपाययोजना नव्हे, तर कठोर कारवाईही सुरू ठेवली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरी विभागात महिलांच्या डब्यात घुसखोरी करणाऱ्या तब्बल 6,195 जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या सर्वांवर रेल्वे कायद्याच्या कलम 162 अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, त्यांच्याकडून सुमारे 13 लाख 84 हजार 100 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

रेल मदत हेल्पलाईन 

महिला प्रवाशांना कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी ‘रेल मदत’ हेल्पलाइन 139 सोबतच ‘सखी’ व्हॉट्सअॅप ग्रुप ही एक जलद प्रतिसाद देणारी आधुनिक यंत्रणा म्हणून विकसित करण्यात आली आहे. या माध्यमातून प्रवाशांशी थेट संपर्क ठेवून सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

एकूणच, ‘सखी’ उपक्रमामुळे महिला प्रवाशांचा आत्मविश्वास वाढेल, तसेच लोकल प्रवास अधिक सुरक्षित आणि सुलभ होण्यास मदत होईल. हा उपक्रम मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या सुरक्षा व्यवस्थेत एक महत्त्वपूर्ण आणि सकारात्मक बदल मानला जात आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

