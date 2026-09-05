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गणपतीआधीच दिवाळी... मुंबईतील 'या' कर्मचाऱ्यांना महिना ₹7250 पगारवाढ अन् 50 हजार रुपये Fix Bonus

यासंदर्भात एक महत्त्वाचा करार झाला असून याचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या कर्मचाऱ्यांना वाढीव पगाराबरोबरच तब्बल 50 हजार रुपये बोनस मिळणार आहे. जाणून घ्या सविस्तर...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 05, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:21 AM IST
गणपतीआधीच दिवाळी... मुंबईतील 'या' कर्मचाऱ्यांना महिना ₹7250 पगारवाढ अन् 50 हजार रुपये Fix Bonus
Image Credit: कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फायदा

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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