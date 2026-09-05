गणपतीआधीच दिवाळी... मुंबईतील 'या' कर्मचाऱ्यांना महिना ₹7250 पगारवाढ अन् 50 हजार रुपये Fix Bonus

नॅशनल सेंटर फॉर दी परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) मधील कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक निर्णय झाला आहे. भाजपाप्रणित 'अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघ' आणि एनसीपीए व्यवस्थापनामध्ये गुरुवारी नवा वेतनवाढ करार यशस्वीरीत्या संपन्न झाला.
भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष तथा संघटनेचे अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हा महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला असून, यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात दरमहा तब्बल 7 हजार 250 रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. या वेतनवाढ कराराची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2025 ते 31 डिसेंबर 2028 या चार वर्षांच्या कालावधीसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे जानेवारी 2025 पासूनचा आजपर्यंत म्हणजेच 21 महिन्यांची हा वाढीव थकित पगार म्हणजेच अॅरिअर्स दिले जाणार आहे. या करारानुसार एनसीपीएमधील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरमहा 7 हजार 250 रुपयांची भरीव वाढ करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 50 हजार रुपये बोनस मिळणार आहे, अशी माहिती रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी दिली.
यापूर्वी एनसीपीएमध्ये मुंबई लेबर युनियनचे वर्चस्व होते. मात्र, अखिल भारतीय कामगार कर्मचारी संघाने संघटनात्मक पातळीवर मोठे फेरबदल करत बहुसंख्य कर्मचाऱ्यांना आपल्यासोबत जोडले. त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयातील कायदेशीर लढा जिंकत या संघटनेने एनसीपीएमधील एकमेव अधिकृत व प्रमाणित कामगार संघटना म्हणून मान्यता मिळवली. या ठिकाणी जास्तीत जास्त 500 कर्मचारी काम करतात, असं एनसीपीएचा अधिकृत डेटा सांगतो.
राष्ट्रीय कला प्रदर्शन केंद्र (एनसीपीए), ही भारतातील एक अग्रगण्य सांस्कृतिक संस्था आहे. 1969 मध्ये उद्घाटन झालेले हे दक्षिण आशियातील पहिले मल्टी व्हेन्यू, मल्टी-कल्चर प्रकारांचे सांस्कृतिक केंद्र आहे. संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रपट, साहित्य आणि छायाचित्रण या क्षेत्रांमधील भारताचा समृद्ध आणि चैतन्यमय कलात्मक वारसा जतन आणि प्रोत्साहित करण्यासाठी, तसेच नाटक, समकालीन नृत्य, ऑर्केस्ट्रल कॉन्सर्ट, ऑपेरा, जॅझ आणि चेंबर म्युझिक यांसारख्या विविध कला प्रकारांमधील भारतीय आणि आंतरराष्ट्रीय कलाकारांच्या नवीन आणि नाविन्यपूर्ण कलाकृती सादर करण्यासाठी एनसीपीए काम करतं. एनसीपीए दरवर्षी 700 हून अधिक कार्यक्रमांचे आयोजन करते, ज्यामुळे ते भारतातील सर्वात मोठे आणि सर्वात सर्वांगीण कला प्रदर्शन केंद्र मानलं जातं.
एनसीपीए ही जेआरडी टाटा आणि डॉ. जमशेद भाभा या दोघांच्य संकल्पनेतून साकारलेलं आहे. सत्यजित रे आणि येहुदी मेनूहीन यांसारख्या कलाकारांसह, विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्तींनी एनसीपीएला प्रतिष्ठित दर्जा मिळवून देण्यात योगदान दिले. मुंबईतील नरिमन पॉइंट येथे अरबी समुद्राच्या समोर असलेल्या एनसीपीएच्या परिसरात पाच नाट्यगृहे, तसेच कलादालने, ग्रंथालये, उपहारगृहे आणि अनेक स्वागत कक्ष आहेत. भारतातील सर्वोत्तम सुसज्ज सभागृहं असलेली आणि अलीकडेच मोठ्या तांत्रिक सुधारणा करण्यात आलेल्या एनसीपीएमध्ये मोठ्या स्तरावरील कार्यक्रम होतात.