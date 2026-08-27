समय रैना CM फडणवीसांसमोर हे काय बोलून गेला? अनेकांना Video पाहूनही विश्वासच बसत नाहीये

आपल्या वादग्रस्त शोमुळे काही काळापूर्वी चर्चेत आलेला आणि अगदी कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेला स्टॅण्डअप कॉमेडियन समय रैनाचा बुधवारी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्कार केला. अनेकांना हे दृष्य पाहून आपल्या डोळ्यावर विश्वास बसत नव्हता. मात्र हे खरं आहे. मुंबईत पार पडलेल्या विशेष कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत मनोरंजनसृष्टीमधील इतरही अनेक कलाकार उपस्थित होते. याच कार्यक्रमात समयने आपल्या खास शैलीमध्ये छोटं भाषण केलं. मुख्यमंत्र्यांसमोर बोलताना समयने केलेली विधानं ऐकून अनेकांनी, "सयम रैना हे सारं मुख्यमंत्र्यांसमोर बोललाय यावर विश्वास बसत नाही" असं म्हटलं आहे.
बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते 'डिजिटल अरेस्ट' या विषयावरील सायबर जनजागृती चित्रपट 'ऑपरेशन 1930' चा ट्रेलर आणि '1930 सायबर अँथम'चे अनावरण करण्यात आले. मुंबईतील कार्यक्रमामध्ये राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यासोबतच 'महा सायबर'चे ब्रँड ॲम्बेसेडर अभिनेते शरद केळकर, जावेद जाफरी, सिनेकलाकार आशिष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई, समय रैना, गायिका सुनिधी चौहान, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. अनेकांना समय रैनाला या कार्यक्रमाला पाहिल्यानंतर तो 'महा सायबर'च्या ब्रँड ॲम्बेसेडरपैकी एक असल्याचं समजलं. पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकवजा समारंभामध्ये समयलाही बोलण्याची संधी मिळाली.
समयने आपल्या खास शैलीमध्ये बोलताना, थेट वादांचा उल्लेख न करता माझं आणि सायबर सेलचं जुनं नातं असल्याचं नमूद करतानाच सर्व उपस्थित हसू लागले. "दिलेल्या सन्मानासाठी धन्यवाद सर! महाराष्ट्र सायबर सेल आणि माझं नातं फार काळापासून सुरु आहे. (सायबर सेलची हेल्पलाइन असेला) 1930 हा फार उत्तम क्रमांक आहे. मी हा नंबर सेव्ह करुन ठेवला आहे कारण मला अनेकदा तिकडून कॉल येतो," असं समय म्हणाला. पुढे बोलताना, "महाराष्ट्र सायबर सेल फार सक्रीय आहे, हे मी तुम्हाला सांगू शकतो. अमेरिकेत असो किंवा भारतात ते तुम्हाला शोधून काढतातच," असंही समय म्हणाला.
"आज पहिल्यांदा असं झालं आहे की, सायबर सेलचा एक अधिकारी एका कॉमेडियनच्या घरी गेला भल्या पहाटे. त्याला घरुन उचललं आणि या वेळेस सत्कारासाठी उचललं. त्यासाठी फार फार आभारी आहे," असं समय म्हणाला तेव्हा त्याच्या बाजूला बसलेले शरद केळकर, पंकज त्रिपाठी, आशिष विद्यार्थी यांना हसू थांबवता आलं नाही. स्वत: फडणवीस यांनीही हसत हसत समयला दाद दिली.
Samay Raina felicitated by Maharashtra CM Devendra Fadnavis. pic.twitter.com/lR3TdL0q2k— News Algebra (@NewsAlgebraIND) August 26, 2026
'महा सायबर'च्या माध्यमातून सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात जागृकता निर्माण करण्यासाठी तरुणाईशी कनेक्ट होणाऱ्या कलाकारांची मदत घेतली जात असून त्यामध्ये समयचाही समावेश आहे.