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समय रैना CM फडणवीसांसमोर हे काय बोलून गेला? अनेकांना Video पाहूनही विश्वासच बसत नाहीये

समय रैनाबरोबरच इतरही अनेक कलाकारांनी या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. स्वत: फडणवीस यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर यासंदर्भातील फोटो पोस्ट करण्यात आले आहेत.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 07:50 AM IST
समय रैना CM फडणवीसांसमोर हे काय बोलून गेला? अनेकांना Video पाहूनही विश्वासच बसत नाहीये
Image Credit: हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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समय रैना CM फडणवीसांसमोर हे काय बोलून गेला? अनेकांना Video पाहूनही विश्वासच बसत नाहीये
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