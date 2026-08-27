समय रैनाची फडणवीसांकडे विचित्र मागणी! ऐकताच आधी होकार दिला अन् नंतर पाठीवर हात ठेवून... | VIDEO

आपल्या हटके शोमुळे सतत वादात सापडाणारा स्टॅण्डअप कॉमेडियन समय रैना यंदा वेगळ्याच कारणासाठी चर्चेत आहे. बुधवारी समय राज्य शासनाने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात दिसून आला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते समयचा सन्मान करण्यात आला. खरं तर वादग्रस्त शोमुळे अनेकदा कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेला समय स्वत: पोलिसांच्या कार्यक्रमामध्ये पाहुणा म्हणून आल्याचं दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळालं. या कार्यक्रमात फडणवीस यांनी समयला सन्मान केल्यानंतर समयने फडणवीसांच्या टेबलवरील अशी एक गोष्ट मागितली की त्याची मागणी ऐकून फडणवीस हसू लागले. त्यांनी प्रेमाने पाठीवर हात ठेवत समयला ती गोष्ट घेण्याची परानगी दिली.
खरं तर बुधवारी मुंबईमध्ये मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने विशेष कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. फडणवीस यांच्या हस्ते 'डिजिटल अरेस्ट' या विषयावरील सायबर जनजागृती चित्रपट 'ऑपरेशन 1930' चा ट्रेलर आणि '1930 सायबर अँथम'चे अनावरण करण्यात आले. मुंबईतील कार्यक्रमामध्ये राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांच्यासोबतच 'महा सायबर'चे ब्रँड ॲम्बेसेडर अभिनेते शरद केळकर, जावेद जाफरी, सिनेकलाकार आशिष विद्यार्थी, पंकज त्रिपाठी, सोनाली बेंद्रे, अभिषेक बॅनर्जी, मंगेश देसाई, समय रैना, गायिका सुनिधी चौहान, वरिष्ठ अधिकारी व इतर मान्यवर उपस्थित होते. अनेकांना समय रैनाला या कार्यक्रमाला पाहिल्यानंतर तो 'महा सायबर'च्या ब्रँड ॲम्बेसेडरपैकी एक असल्याचं समजलं.
इतर मान्यवरांप्रमाणे समयलाही खास रोपटं फडणवीसांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आलं. अगदी दोन बोट वर करुन व्हिक्ट्री साइन दाखवत समयने फडणवीसांसोबत फोटो काढून घेतला. त्यानंतर तिथून निघताना समयचं लक्ष फडणवीसांच्या टेबलवर त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या बिस्कीटच्या प्लेटकडे गेले. आणि तिथून निघण्याआधी त्याने फडणवीसांकडे समोरच्या प्लेटमधील एका बिस्कीटाची मागणी केली. मी हे बिस्कीट घेऊ शकतो का असं विचारलं. हा प्रश्न ऐकून फडणवीसांनी लगेच होकार दिला. त्यानंतर बिस्कीटसारख्या गोष्टीसाठी समयने विचारल्याबद्दल हसत हसतच फडणवीसांनी समयच्या पाठीवर हात ठेवला.
Today Samay Raina got felicitated by Maharashtra CM Devendra Fadnavis— Chota Don (@choga_don) August 26, 2026
What a greatest comeback this guys made, from Maharashtra govt behind him to put him behind the bar to Maharashtra govt behind him to felicitate him
After meeting CM, Samay did very stupid thing. He saw… pic.twitter.com/sMpsIrSbT2
ज्या नम्रतेने समयने फडणवीसांकडे बिस्कीट मागितलं ते पाहून अनेकांनी समयचं कौतुक केलं असून तो कशाप्रकारे मुख्यमंत्र्यांशीही आत्मविश्वासानेै बोलत होता. त्यांच्या आजूबाजूला वावरत होता हे पाहून समयकडूुन खरोखरच अशा गोष्टी शिकता येतील असं अनेकांनी म्हटलं आहे.