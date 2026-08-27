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समय रैनाची फडणवीसांकडे विचित्र मागणी! ऐकताच आधी होकार दिला अन् नंतर पाठीवर हात ठेवून... | VIDEO

पोलिसांच्या कार्यक्रमामध्ये पाहुणा म्हणून आल्याचं दुर्मिळ चित्र पाहायला मिळालं. या कार्यक्रमात फडणवीस यांनी समयला सन्मान केल्यानंतर समयने फडणवीसांच्या टेबलवरील अशी एक गोष्ट मागितली की त्याची मागणी ऐकून फडणवीस हसू लागले. त्यांनी प्रेमाने पाठीवर हात ठेवत समयला ती गोष्ट घेण्याची परानगी दिली.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 09:33 AM IST
समय रैनाची फडणवीसांकडे विचित्र मागणी! ऐकताच आधी होकार दिला अन् नंतर पाठीवर हात ठेवून... | VIDEO
Image Credit: हा व्हिडीओ झालाय व्हायरल (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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