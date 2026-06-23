/पाकिस्तानप्रमाणे भारतातही कुराणमध्ये सांगितलं त्याची अंमलबजावणी करावी, बहुपत्नीत्वाच्या मुद्द्यावर सना मलिकांची स्पष्ट भूमिका!

महाराष्ट्राच्या पावसाळी अधिवेशनात बहुपत्नीत्व, तिहेरी तलाक आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यांवरून जोरदार चर्चा रंगली. या चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार सना मलिक यांनी मांडलेल्या भूमिकेमुळे सभागृहात राजकीय वाद निर्माण झाला. त्यांच्या वक्तव्यावर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील सदस्यांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या मुद्द्यामुळे धर्म, कायदा आणि संविधान यांवरील चर्चेला नवे वळण मिळाले आहे. बहुपत्नीत्वाच्या मुद्द्यावर सना मलिक काय म्हणाल्या? सविस्तर जाणून घेऊया.
विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सना मलिक यांनी बहुपत्नीत्वाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी इस्लाम धर्मातील काही प्रथांचा उल्लेख करत या विषयाकडे केवळ धार्मिक दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक आणि कायदेशीर बाजूंनीही विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. काही देशांनी या संदर्भात केलेल्या कायदेशीर बदलांचाही त्यांनी उल्लेख केला. त्यांच्या भाषणानंतर सभागृहात मोठी चर्चा सुरू झाली.
आपले मत मांडताना सना मलिक यांनी कुराणाचा संदर्भ दिला. त्यानंतर विरोधी बाकांवरून आक्षेप नोंदविण्यात आले. काही सदस्यांनी भारतातील कायदे आणि संविधान हेच सर्वोच्च असल्याचे सांगत धार्मिक ग्रंथांच्या आधारे कायदे करण्याच्या कोणत्याही भूमिकेला विरोध दर्शविला. या मुद्द्यावरून काही काळ सभागृहात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी या चर्चेदरम्यान भारत हा संविधानानुसार चालणारा देश असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान कायद्यांचे महत्त्व अधोरेखित करत त्यांनी धार्मिक परंपरा आणि घटनात्मक मूल्ये यांच्यातील समतोल राखण्याची गरज व्यक्त केली. यानंतर विविध पक्षांच्या सदस्यांनी आपापली भूमिका मांडत चर्चेत सहभाग घेतला.
चर्चेदरम्यान तिहेरी तलाकविरोधी कायद्याचाही उल्लेख करण्यात आला. मुस्लिम महिलांच्या अधिकारांचे संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि महिलांना समान संधी मिळणे या मुद्द्यांवर विविध सदस्यांनी मत व्यक्त केले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले.
सना मलिक यांच्या वक्तव्यानंतर हा विषय केवळ विधानसभेपुरता मर्यादित न राहता सामाजिक आणि राजकीय स्तरावरही चर्चेचा विषय बनला आहे. विविध राजकीय पक्षांनी या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली असून सामाजिक माध्यमांवरही याबाबत मतमतांतरे व्यक्त होत आहेत. धर्म, वैयक्तिक कायदे, महिलांचे हक्क आणि संविधान यांमधील समतोल कसा राखला जाईल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.