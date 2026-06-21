वडिलांनी फिरवली पाठ, मुलीची ठाकरेंनाच साथ; ऑपरेशन टायगरनंतर 'मातोश्री'वर काय घडलं?

संजय दिना पाटलांनी ठाकरेंची साथ सोडली असली तरी त्यांची मुलगी राजुल पाटील मात्र ठाकरेंसोबतच आहे.थेट मातोश्रीवर जाऊन राजुल पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.आपण शिवसेना ठाकरे पक्षातच असल्याचंही राजुल पाटील यांनी सांगितलं.
ऑपरेशन टायगरनंतर दिना पाटलांची मुलगी राजुल पाटील यांच्या भूमिकेकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं. वडिलांनी ठाकरेंना सोडण्याचा निर्णय घेतला असला तरी आपण ठाकरेंसोबतच असल्याचं राजुल पाटील यांनी स्पष्ट केलंय.शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या नगरसेविका असलेल्या राजूल यांनी थेट मातोश्री निवासस्थान गाठलं.उद्धव ठाकरेंची भेट घेऊन राजूल यांनी भूमिका स्पष्ट केलीय.मी पक्षातच आहे. शिवसेना ठाकरे पक्षातच राहणार असं त्यांनी ठाकरेंना सांगितलंय.वडिलांच्या निर्णयाबाबत विचारलं असता, तो त्यांचा व्यक्तिगत निर्णय असल्याचं राजुल यांनी म्हटलंय.
खासदार संजय दिना पाटील यांनी बंडखोरी केल्यानंतर ईशान्य मुंबईत शिवसैनिकांनी ठिकठिकाणी आंदोलन केलं होतं. त्यानंतर राजुल पाटील यांनी मातोश्रीवर येवून त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.आता उद्धव ठाकरेंनी फुटीर खासदारांविरोधात दंड थोपटलेत.उद्धव ठाकरे ईशान्य मुंबईच्या दौ-यावर होते. यावेळी त्यांनी बंडखोर खासदारांना ठाकरे शैलीत दणका दिला.
यावेळी राजुल पाटलांकडून ठाकरेंच्या स्वागताचे बॅनर्स लावण्यात आलेत.राजूल पाटील यांनी ठाकरेंच्या स्वागताचे बॅनर्स लावल्याचं पाहायला मिळतंय.एकीकडे संजय दिना पाटील यांचे शिंदेच्या शिवसेनेचे स्वागत बॅनर झळकत आहेत.तर दुसरीकडे त्यांचीच कन्या राजुल पाटील या उद्धव ठाकरे यांच्या स्वागताचे बॅनर झळकवताना दिसत आहेत.
दरम्यान, शिवसेना ठाकरे पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी राजुल पाटलांवर टीकास्त्र डागलंय.फुटीर खासदार हे स्वत:च्या आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या स्वार्थासाठी गेलेत.त्यामुळे विश्वास ठेवता येणार नाही, असं अंधारे यांनी म्हटलंय. संजय दिना पाटील आणि नागेश पाटील आष्टीकर यांनी ठाकरेंना सोडचिठ्ठी देण्याचा निर्णय घेतलाय.पण दिना पाटलांची मुलगी राजूल आणि आष्टीकरांचा मुलगा कृष्णा आष्टीकर यांनी मात्र ठाकरेंसोबतच राहण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र जिथं बाप तिथं मुलगा असतो असं म्हणत अंधारेंनी विश्वास ठेवता येणार नाही असं म्हटलंय.त्यामुळे भविष्यात यांचे निर्णय काय होतात, यावर ब-याच घडामोडी अवलंबून असणार आहेत.
बंडखोर आमदारांमध्ये ओमराज निंबाळकर यांचे नाव संदिग्ध होते. ओमराजेंबाबत मी आशावादी आहे, असे विधान संजय राऊत यांनी झी 24 तासचाटू द पॉइंट विथ कमलेश सुतार या विशेष कार्यक्रमात केले होते. दरम्यान ओमराजे निंबाळकरांनी शिंदेंच्या शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय जाहीर केलाय.