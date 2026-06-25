राऊतांना वेडंवाकडं बोलल्याने शिंदे नाराज? आपल्याच खासदारांना सुनावत म्हणाले, 'वेड्यासारखी...'

राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून पक्षात आलेले ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांनी केलेल्या विधानांवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. राज्यातील खासदार फुटीच्या नाट्यानंतर उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे खासदार आणि पक्ष प्रवक्ते संजय राऊत यांनी सर्वच खासदारांवर सडकून टीका केली होती. मात्र या टीकेला उत्तर देताना संजय दिना पाटील यांनी राऊतांबद्दल केलेल्या विधानांवरुन नाराजी व्यक्त केली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय दिना पाटलांनी केलेल्या विधानावरुन शिंदेंनी सर्वच खासदारांना सूचना केल्या आहेत.
खासदार संजय दिना पाटील यांनी संजय राऊतांबाबत केलेल्या वक्तव्यावर एकनाथ शिंदे नाराज झाल्याचं वृत्त सूत्रांनी दिलं आहे. 'वेड्यासारखी वक्तव्यं खासदारांनी करू नये', अशा सूचना एकनाथ शिंदेनी सर्व खासदारांना दिल्या आहेत. "वादग्रस्त वक्तव्ये टाळावीत, पक्षाची बदनामी होईल अशी वक्तव्यं आमदार, खासदारांनी करू नयेत," अशी सूचना एकनाथ शिंदेंनी सर्व नेत्यांना केली आहे.
संजय दिना पाटील यांच्यावर संजय राऊतांनी टीका केली. त्यानंतर 22 जून रोजी शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केल्यानंतर संजय दिना पाटील यांनी संजय राऊतांवर टीका केली होती. माझ्या नादी लागू नका, असं संजय दिना पाटील म्हणाले होते. संजय राऊत यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवन भारती यांना लिहिलेल्या पत्रामध्ये, "ईशान्य मुंबईतील 'फुटीर' खासदार संजय पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. पाटील म्हणतात. "माझ्या नादाला लागू नका. माझ्याविरोधात आंदोलन करण्याआधी जिवाचा विमा काढून घ्या. मी सरळ तुम्हाला स्मशानात पाठवीन, नाहीतर हॉस्पिटलात पाठवीन. मी याआधी 5 लोकांना ठार केले आहे. (ठार केलेले हे 5 लोक कोण व संजय पाटील यांनी त्यांना कधी व का ठार केले त्याचा तपास व्हावा. आरोपीने स्वतःच कबुली दिल्याने त्यांच्याविरोधात तत्काळ हत्येचा गुन्हा दाखल व्हावा.) माझ्याविरोधात कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्यावर बॉम्ब टाकेन. घरात घुसून मारेन," असं नमूद केलं आहे.
"राऊत यांनी मेडिकल इन्शुरन्स आणि लाईफ इन्शुरन्स काढून ठेवावे. माझ्या नादाला लागले तर हॉस्पिटल किंवा स्मशानात जावे लागेल. मला दादा-गुंडांची गरज नाही. मी एकटाच त्यांच्या घरी जाऊन मारू शकतो. माझ्या नादाला लागले तर कोणीही सरळ घरी जाणार नाही. एकतर हॉस्पिटल किंवा स्मशानात जाईल," असंही संजय दिना पाटलांनी प्रसारमाध्यमांसमोर राऊतांना आव्हान देताना म्हटलं होतं.