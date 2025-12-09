English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
खासदार संजय राऊत मंगळवारी आदेश बांदेकर यांचे चिरंजीव सोहम बांदेकर आणि पूजा बिरारी यांच्या विवाह रिसेप्शनला उपस्थित होते. गेल्या काही दिवसांपासून प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सार्वजनिक कार्यक्रमांपासून दूर राहिल्यानंतर त्यांची ही पहिलीच मोठी उपस्थिती होती.  

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 9, 2025, 11:30 PM IST
सोहम-पूजाच्या बांदेकरांच्या रिसेप्शनला संजय राऊतांची उपस्थिती, पाहा व्हिडीओ

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे नेते संजय राऊत यांनी आज मुंबईत झालेल्या सोहम आणि पूजा यांच्या लग्न समारंभाच्या स्वागत समारंभाला हजेरी लावली. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे देखील उपस्थित होते.

प्रकृती आणि विश्रांती

राऊत यांनी ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस 31 ऑक्टोबर जाहीर केले होते की, त्यांची प्रकृती अचानक गंभीर स्वरूपाची बिघडल्यामुळे ते पुढील दोन महिने सार्वजनिक जीवनातून आणि गर्दीच्या ठिकाणांपासून दूर राहणार आहेत. डॉक्टरांनी त्यांना संपूर्ण विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला होता. नोव्हेंबर महिन्यात त्यांना मुंबईतील फोर्टिस रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले होते. अलीकडच्या काळात त्यांच्या तब्येतीत लक्षणीय सुधारणा झाल्याचे पक्षातील नेत्यांनी सांगितले होते.

राजकीय नेत्यांच्या भेटी

राऊत यांनी विश्रांतीची घोषणा केल्यानंतर, त्यांच्या तब्येतीची विचारपूस करण्यासाठी विविध पक्षांच्या नेत्यांनी त्यांच्या निवासस्थानी किंवा रुग्णालयात भेट दिली होती. 

उद्धव ठाकरे: पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी नोव्हेंबरमध्ये राऊतांची भेट घेतली होती आणि ते लवकरच पुन्हा मैदानात उतरतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

राज ठाकरे: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही ३ डिसेंबर २०२५ रोजी संजय राऊत यांच्या भांडुप येथील 'मैत्री' निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली आणि त्यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली. तब्बल २० वर्षांनंतर हे दोन्ही नेते एकमेकांना भेटले होते, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते.

देवेंद्र फडणवीस: उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून संजय राऊत यांच्या तब्येतीची विचारपूस केली होती. आजच्या रिसेप्शनमधील राऊत यांची उपस्थिती, त्यांच्या प्रकृतीत झालेल्या सुधारणेचे संकेत देते. 

