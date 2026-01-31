English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'भाजपा मढ्याच्या टाळूवरचं...'; सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवरुन संजय राऊतांचा टोला

अजित पवार यांचं निधन झाल्यानंतर आता राजकीय वर्तुळात मोठ्या हालचाली होत आहे. असं असताना शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. भाजपवर टीका करत संजय राऊतांनी सुनेत्रा पवार यांच्या मुंबईवर येण्यावर काय प्रतिक्रिया दिली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 31, 2026, 10:45 AM IST
Sanjay Raut on Sunetra Pawar DCM Oath : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी घेतलेल्या परिषदेवर भाजपवर सडेतोड टिका केली आहे. अजित पवार यांच्या निधनाचा दुखवटा अद्याप संपलेला नसताना राजकीय घडामोडींमध्ये वेग आला आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले की, भाजप हा पक्ष मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा पक्ष आहे. आम्ही हे फक्त अजित पवारांचं निधन आणि राष्ट्रवादीमध्ये जे सुरु आहे त्यावरुन बोलत नाही तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही भाजपने अशी खेळी केल्याचं म्हटलं आहे. 

संजय राऊत यांनी स्पष्ट माहिती दिली की, आमच्याकडे बोलण्यासारखं खूप आहे. पण मी आता बोलणार नाही. अजित पवारांच्या दुर्दैवी निधनाचा दुखवटा संपल्यावर मी भाष्य करेन असे ते म्हणाले. 

सुनेत्रा पवारांच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधीवर प्रतिक्रिया?

संजय राऊतांनी सुनेत्रा पवार बारामतीतून रात्री मुंबईत आल्या. आज त्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार या सगळ्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत म्हणाले, या सगळ्यावर मी आता भाष्य करणार नाही. पण हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. दुर्दैवी पद्धतीने उपमुख्यमंत्रीपद रिकामे झाले आहे. त्याबाबत आता काय निर्णय घ्यायचा तो त्यांचा पक्ष निर्णय घेईल. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

