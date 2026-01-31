'भाजपा मढ्याच्या टाळूवरचं...'; सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीवरुन संजय राऊतांचा टोला

Sanjay Raut on Sunetra Pawar DCM Oath : शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी घेतलेल्या परिषदेवर भाजपवर सडेतोड टिका केली आहे. अजित पवार यांच्या निधनाचा दुखवटा अद्याप संपलेला नसताना राजकीय घडामोडींमध्ये वेग आला आहे. यावर संजय राऊत म्हणाले की, भाजप हा पक्ष मड्याच्या टाळूवरचे लोणी खाणारा पक्ष आहे. आम्ही हे फक्त अजित पवारांचं निधन आणि राष्ट्रवादीमध्ये जे सुरु आहे त्यावरुन बोलत नाही तर बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतरही भाजपने अशी खेळी केल्याचं म्हटलं आहे.
संजय राऊत यांनी स्पष्ट माहिती दिली की, आमच्याकडे बोलण्यासारखं खूप आहे. पण मी आता बोलणार नाही. अजित पवारांच्या दुर्दैवी निधनाचा दुखवटा संपल्यावर मी भाष्य करेन असे ते म्हणाले.
संजय राऊतांनी सुनेत्रा पवार बारामतीतून रात्री मुंबईत आल्या. आज त्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार या सगळ्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. संजय राऊत म्हणाले, या सगळ्यावर मी आता भाष्य करणार नाही. पण हा त्यांच्या पक्षाचा प्रश्न आहे. दुर्दैवी पद्धतीने उपमुख्यमंत्रीपद रिकामे झाले आहे. त्याबाबत आता काय निर्णय घ्यायचा तो त्यांचा पक्ष निर्णय घेईल.