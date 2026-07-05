'त्यांच्या प्रकृतीबरोबर महाराष्ट्राच्या प्रकृतीलाही...', एकनाथ शिंदेंचं नाव न घेतला संजय राऊतांचा टोमणा

एकनाथ शिंदे यांची प्रकृती शनिवारी अचानक बिघाड झाल्यानंतर त्यांच्यावर रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. त्यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणातील धावपळ आणि दगदग झाल्यामुळे त्यांची प्रकृती बिघडली. पावसाळी अधिवेशन सुरु असल्याने त्यांनी ताप अंगावर काढला. त्यामुळे त्यांची प्रकृती अस्वस्थ झाली. पणदुसरीकडे त्यांच्या प्रकृतीवरुन खासदार संजय राऊत यांनी नाव घेता टीका केली आहे.
पत्रकाराशी बोलताना ते म्हणाले की, त्यांच्या प्रकृतीसोबत महाराष्ट्राच्या प्रकृतीलाही आराम पडो, पापाचा पैसा तुमच्या मुलाबाळांना पचणार नाही. तसंच त्यांनी आज सामनाच्या रोखठोकमधूनही एकनाथ शिंदेंवर टीका केली आहे. त्याच्याच संदर्भ घेत ते पत्रकारांना म्हणाले की, टॉलस्टॉयचा म्हातारा टांगा चालवायचा. तेव्हा रिक्षा नव्हती. तेव्हा तो टांगा चालवायचा. ही गोष्ट आहे. जीविका करायचा. मी मनाचं सांगत नाही. ते आजारी असतील तर त्यांच्या प्रकृतीला आराम पडो. त्यांच्या प्रकृतीबरोबर महाराष्ट्राच्या प्रकृतीलाही आराम पडो. तुमच्या हातात सत्ता आहे. पैसा आहे. यंत्रणा आहे. राम मंदिरातून लुटलेला पैसा आहे. यातूनच देणग्या घेऊन कार्यक्रम केला. हा पापाचा पैसा पचणार नाही. हा पैसा त्यांना आणि तुमच्या मुलाबाळांना पचणार नाही. टॉलस्टॉयच्या म्हाताऱ्याप्रमाणे दोन फूट जमिनीत कोसळणार आहे.
संजय राऊत म्हणाले की, तुम्ही आमदार आणि खासदार फोडत आहात. कार्यकर्ते फोडत आहेत. पैसे देत आहात. लिंगाडे नावाच्या आमदाराला 20 कोटी ऑफर दिली. माहिती आहे. किती पाहिजे तुम्हाला. त्यामुळे तुम्हाला मग हॉस्पिटलमध्ये जाऊन स्ट्रेसमुळे अॅडमिट व्हावं लागत आहे. हे करू नका. थांबा कुठे तरी. थांबलं पाहिजे. त्यामुळे ती टॉलस्टॉयची गोष्ट आहे. आजचे राजकारणी वाचत नाही.म्हणून ती वाचावी. तुमच्या माध्यमातून समजून घ्यावी. आणि पूर्ण विराम तयार करावा. नाहीतर अंत आपोआप होईल, अशी खोचक टीका त्यांनी केली आहे.