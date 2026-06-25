'5 लोकांना ठार केल्याची स्वतःच दिली कबुली', थेट खासदाराचा उल्लेख करत पोलीस आयुक्तांना पत्र; 'शिंदेंचा बॉम्बचा कारखाना आहे का?'

उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रवक्ते तथा राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केलेले खासदार संजय दीना पाटलांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. संजय दिना पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांसमोर आपण पाच जणांना ठार केल्याचं म्हटलं असल्याचा संदर्भ राऊतांनी दिला आहे. तसेच संजय दीना पाटील यांनी बॉम्ब टाकण्याची भाषा केली असून त्यांनी हे बॉम्ब घरात बनवले असतील तर त्यांच्या घराची झाडाझडती घेण्यात यावी अशी मागणीही राऊतांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त देवेन भारती यांना पत्र लिहिलं आहे. राऊत यांनी पत्रात नेमकं काय म्हटलं आहे पाहूयात...
प्रिय श्री. देवेन भारतीजी,
जय महाराष्ट्र!
एका गंभीर बाबीकडे मी आपले लक्ष वेधत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब) पक्षातून फुटलेले सहा खासदार देशभरात घृणेचा विषय ठरले आहेत. या फुटीविरुद्ध महाराष्ट्राच्या जनतेत कमालीचा संताप असून मतदारांची घोर फसवणूक झाल्यामुळे लोक ठिकठिकाणी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणे, लोकप्रतिनिधीस जाब विचारणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. पण ईशान्य मुंबईतील 'फुटीर' खासदार संजय पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. पाटील म्हणतात. "माझ्या नादाला लागू नका. माझ्याविरोधात आंदोलन करण्याआधी जिवाचा विमा काढून घ्या. मी सरळ तुम्हाला स्मशानात पाठवीन, नाहीतर हॉस्पिटलात पाठवीन.
धमकी देताना ते पुढे म्हणतात.
"मी याआधी 5 लोकांना ठार केले आहे. (ठार केलेले हे 5 लोक कोण व संजय पाटील यांनी त्यांना कधी व का ठार केले त्याचा तपास व्हावा. आरोपीने स्वतःच कबुली दिल्याने त्यांच्याविरोधात तत्काळ हत्येचा गुन्हा दाखल व्हावा.) माझ्याविरोधात कोणी आंदोलन केले तर त्यांच्यावर बॉम्ब टाकेन. घरात घुसून मारेन."
भारतीजी, खासदाराकडून बॉम्ब टाकण्याची धमकी चिंताजनक आहे. हे बॉम्ब त्यांनी आपल्या घरात बनवले असतील तर त्यांच्या घराची त्वरित झडती घ्यावी. त्याकामी दहशतवादविरोधी पथकाची मदत घ्यावी. हे बॉम्ब त्यांना कुणा दहशतवादी टोळीकडून मिळाले असतील तर हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा गंभीर मुद्दा मानावा लागेल व दहशतवादी, राष्ट्रविरोधी कृत्यांत सहभागी झाल्याबद्दल त्यांना लगेच युएपीएखाली अटक होणे गरजेचे आहे.
त्यांची सर्व वक्तव्ये दहशतवाद, गुन्हेगारी कृत्यात सहभागी होण्याचे पुरावे आहेत. त्यांच्या विरोधात त्वरित कारवाई व्हावी, अन्यथा मला जनतेच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयात दाद मागावी लागेल. पाटील यांच्या धमकीमुळे समाजात चिंतेचे वातावरण आहे. या काळात एखाद्या राजकीय कार्यकर्त्यांवर हल्ला झाला अथवा खून झाला तर त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संजय पाटील यांच्यावर राहील, हे मी इथे खास नमूद करतो
कळावे,
आपला नम्र,
(संजय राऊत)
प्रती
मा. श्री. देवेन भारती
पोलीस आयुक्त,
मुंबई.
Shri @DevenBhartiIPS ji— Sanjay Raut (@rautsanjay61) June 25, 2026
विषय गंभीर आहे! pic.twitter.com/4C3KgQeB6W
पत्रकारांशी बोलतानाही राऊत यांनी संजय दिना पाटलांवर निशाणा साधला आहे. "यांना बॉम्ब आतंकवाद्यांनी दिले आहेत का? एकनाथ शिंदे यांचा बॉम्बचा कारखाना आहे का? दादागिरी कोणी करायची नाही. तुम्ही तुमच्या औकादीमध्ये रहा. शिर्डीत 2500 आमचे कार्यकर्त्यांना अटक करून ठेवले होते. त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. त्यांच्याकडे बॉम्ब आहेत. त्याची चौकशी झाली पाहिजे. आता आम्ही बॉम्बचा कारखाना शोधू काढून तो कुठे आहे ते," असं राऊतांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना म्हटलंय.