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'5 लोकांना ठार केल्याची स्वतःच दिली कबुली', थेट खासदाराचा उल्लेख करत पोलीस आयुक्तांना पत्र; 'शिंदेंचा बॉम्बचा कारखाना आहे का?'

खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या विधानावरुन बोलताना ठाकरेंच्या शिवसेनेमधून शिंदेंच्या शिवसेनेत गेलेल्या खासदाराने थेट आपल्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना इशारा देताना केलेल्या विधानावरुन वाद निर्माण झाला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 25, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:50 AM IST
'5 लोकांना ठार केल्याची स्वतःच दिली कबुली', थेट खासदाराचा उल्लेख करत पोलीस आयुक्तांना पत्र; 'शिंदेंचा बॉम्बचा कारखाना आहे का?'
Source: Bureau

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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'5 लोकांना ठार केल्याची स्वतःच दिली कबुली', थेट खासदाराचा उल्लेख करत पोलीस आयुक्तांना पत्र; 'शिंदेंचा बॉम्बचा कारखाना आहे का?'
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