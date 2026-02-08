English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'त्या' दबावापोटीच भाजपनं मराठी महापौर केला, संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप!

Sanjay Raut On BMC Mayor: . मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनाही राऊतांनी सल्ला दिलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 8, 2026, 02:39 PM IST
'त्या' दबावापोटीच भाजपनं मराठी महापौर केला, संजय राऊतांचा खळबळजनक आरोप!
संजय राऊत

Sanjay Raut On BMC Mayor: ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सलमान खान दिसल्याने राऊतांनी आरएसएसलाही खोचक प्रश्न विचारले आहेत. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनाही राऊतांनी यावेळी सल्ला दिलाय. ज्याला महापौरांनी तात्काळ प्रत्युत्तरही दिलंय. काय म्हणाले संजय राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सत्ता गेल्यावरही सलमान येईल का?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमात सलमान खानला आमंत्रित केल्यानं राऊतांनी संघाचं कौतुक केलंय. तसंच संघात मुस्लिमांना खुलं निमंत्रण आहे का? असा खोचक सवालही उपस्थित केलाय.. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी वर्षानिमित्त मुंबईत संघाची व्याख्यानमाला सुरु आहे..शनिवारी या व्याख्यानमालेचा शुभारंभ झाला. या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला अभिनेता सलमान खान यालाही आमंत्रित करण्यात आलं होतं. यावरुन राऊतांनी संघाचं कौतुक केलं तसंच सत्ता गेल्यावरही सलमान संघाच्या व्यासपीठावर येईल का? असा खोचक सवालही विचारला.

महापौरांना टोला 

महापौरांनी मुंबईच्या विकासावर बोलावं, असा टोला संजय राऊतांनी रितू तावडेंना लगावलाय. भाजपच्या महापौर उमेदवार रितू तावडेंनी मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांना बाहेर काढणार असं वक्तव्य केलं. यावर महापौरांनी दिल्लीत यायला पाहिजे. मोदी आणि निर्मला सितारामन यांना भेटून भूमिका समजून घ्यावी, असं म्हटलंय. दरम्यान बांगलादेशी घुसखोरांबद्दल तुम्हाला पुळका का?, असा सवाल भाजपचे प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी केलाय.

'रितू तावडे मूळच्या काँग्रेसी'

रितू तावडे मूळच्या काँग्रेसी आहेत.भाजपकडे स्वत:चं असं काही नाही, अशी टीका संजय राऊतांनी केलीय. याला नवनियुक्त महापौर रितू तावडे यांनी तात्काळ प्रत्युत्तर दिलंय. संजय राऊतांना राजकारण करायची सवय आहे. राऊतांनी आधी स्वत:च्या घरात डोकावून बघावं, असं प्रत्युत्तर रितू तावडेंनी राऊतांना दिलंय.   

पैठणला आमदार लहान मुलाला मतदानाला घेऊन गेले.'ही कसली निवडणूक? असा प्रश्न विचारत हा पोरखेळ सुरुये, असे म्हणत संजय राऊतांनी विलास भुमरेंवर निशाणा साधलाय. सोलापूरमधील मोहोळमध्ये धाब्यावर EVM आढळल्यावरही राऊतांनी टीका केलीय. 

'म्हणून मराठी महापौर..'

मुंबई पालिका निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना मराठी जनतेचं भरभरून मतदान दिले. त्या दबावापोटीच भाजपनं मराठी महापौर केल्याची टीका संजय राऊतांनी केली. मुंबईतला मराठी माणूस हिंदुच भाजपला कळलं. मराठी माणसानेचं हिंदुत्वाचं रक्षण केल्याचे संजय राऊत म्हणाले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Sanjay RautSanjay Raut on Reetu TawdeSanjay Raut on BMC MayorBMC Marathi Mayorpolitics news

इतर बातम्या

'प्रत्येक कुटुंबात 3 अपत्य असावीत, कारण....' सरसं...

मुंबई बातम्या