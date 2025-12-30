English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'भाजपने फेकलेल्या तुकड्यांवर....', शिंदेंचं नाव घेत राऊतांचा घणाघात

महापालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी भरण्याचा आजचा शेवटचा दिवस. असून महायुती जागांवरुन रस्सीखेच होताना दिसत आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेला भाजपने 90 जागा दिल्या आहेत. यावर खासदार संजय राऊतांनी शिंदेंवर चांगलीच टीका केली आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 30, 2025, 11:25 AM IST
भारतीय जनता पक्ष १३७ जागांवर तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ९० जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. जागा वाटपाचा हा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती अमित साटम यांनी दिली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघा एक दिवस बाकी असताना भाजप आणि शिवसेनेत जागा वाटप निश्चित झालं आहे. असं असताना एकनाथ शिंदे 100 जागांवर अडून असताना भाजपने त्यांना 10 जागा कमी देत 90 जागांवर समाधान मानायला भाग पाडलं आहे. 

संजय राऊतांची टीका 

एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने नाव चोरले अन् चिन्ह देखील असं म्हणतं आपण खरी शिवसेना असल्याचं म्हटलं जातं. 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची जी भूमिका होती ती फेटाळत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने योग्य ती भूमिका घेतली. पण लाचारी पत्करली नाही. पण इथे एकनाथ शिंदेंसारखे लोक लाचार मराठी माणसाचं दरशन घडवत आहेत. हे मराठी माणसाचं दुर्दैवी आहे.  अशावेळी आम्ही कुणाच्या दारात बसून आलो नाही. अमित शाह किंवा दिल्लीला जाऊन कुणाची भेट घेतली नाही. पण आता एकनाथ शिंदेनी भाजपने फेकलेल्या जागांवर लढत असल्याची टीका खासदार संजय राऊतांनी केली आहे. 

अमित साटमांनी दिली होती माहिती ?

उमेदवारी अर्ज भरण्यास केवळ एक दिवस शिल्लक असताना हा तिढा सुटल्याने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. भारतीय जनता पक्ष 137 जागांवर तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 90 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे.

​या जागावाटपात भाजपने आपला वरचष्मा कायम राखला असून, मोठ्या भावाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे, महायुतीमधील इतर मित्र पक्षांना शिवसेनेच्या 9जागांच्या कोट्यातूनच जागा दिल्या जाणार आहेत. "आमची चर्चा पूर्ण झाली असून 227 जागांचे गणित मांडण्यात आले आहे. भाजप 137 आणि शिवसेना 90 जागा लढवेल," असे साटम यांनी स्पष्ट केले.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

