'भाजपने फेकलेल्या तुकड्यांवर....', शिंदेंचं नाव घेत राऊतांचा घणाघात

भारतीय जनता पक्ष १३७ जागांवर तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना ९० जागांवर निवडणूक लढवणार आहे. जागा वाटपाचा हा फॉर्म्युला ठरल्याची माहिती अमित साटम यांनी दिली आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास अवघा एक दिवस बाकी असताना भाजप आणि शिवसेनेत जागा वाटप निश्चित झालं आहे. असं असताना एकनाथ शिंदे 100 जागांवर अडून असताना भाजपने त्यांना 10 जागा कमी देत 90 जागांवर समाधान मानायला भाग पाडलं आहे.
एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेने नाव चोरले अन् चिन्ह देखील असं म्हणतं आपण खरी शिवसेना असल्याचं म्हटलं जातं. 2017 मध्ये भारतीय जनता पक्षाची जी भूमिका होती ती फेटाळत उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने योग्य ती भूमिका घेतली. पण लाचारी पत्करली नाही. अशावेळी आम्ही कुणाच्या दारात बसून आलो नाही. अमित शाह किंवा दिल्लीला जाऊन कुणाची भेट घेतली नाही. पण आता एकनाथ शिंदेनी भाजपने फेकलेल्या जागांवर लढत असल्याची टीका खासदार संजय राऊतांनी केली आहे.
उमेदवारी अर्ज भरण्यास केवळ एक दिवस शिल्लक असताना हा तिढा सुटल्याने महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे. भारतीय जनता पक्ष 137 जागांवर तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना 90 जागांवर निवडणूक लढवणार आहे.
या जागावाटपात भाजपने आपला वरचष्मा कायम राखला असून, मोठ्या भावाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे, महायुतीमधील इतर मित्र पक्षांना शिवसेनेच्या 9जागांच्या कोट्यातूनच जागा दिल्या जाणार आहेत. "आमची चर्चा पूर्ण झाली असून 227 जागांचे गणित मांडण्यात आले आहे. भाजप 137 आणि शिवसेना 90 जागा लढवेल," असे साटम यांनी स्पष्ट केले.