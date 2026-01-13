लुंगी नेसल्याने संजय राऊतांचं रवींद्र चव्हाणांवर टीकास्त्र, 'तो' फोटो शेअर करत म्हणाले...

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास : शिवाजी पार्कवर झालेल्या महायुतीच्या सभेत रवींद्र चव्हाणांनी घातलेल्या लुंगीवरून संजय राऊतांनी त्यांचा समाचार घेतला आहे. तामिळनाडूचे नेते अण्णामलाईंनी मुंबईत येऊन केलेल्या विधानानंतर राज्याचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. दरम्यान या वादाची धग सुरू असतानाच रवींद्र चव्हाणांनी दाक्षिणात्य लुंगी नेसत सभेला
हजेरी लावली आणि यानंतर संजय राऊतांनी ट्विट करत रवींद्र चव्हाण यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला.
रसमलाई इफ़ेक्ट (अण्णा मलई)
रवींद्र चव्हाण दाक्षिणात्य पद्धतीची लुंगी नेसून महायुतीच्या सभेत आले
(म्हणे गुडघ्याला मार लागलाय म्हणून लुंगी ;मग मोकळा ढाकला मराठी लेंगा घालता आला असता)
एवढंच नव्हे तर रवींद्र चव्हाणांचं मानसिक संतुलन बिघडलं असल्याची सडकून टीका संजय राऊत यांनी केली आहे. सत्तेसाठी रवींद्र चव्हाण वेडे झाले आहेत. असं म्हणत संजय राऊत यांनी अण्णामलाईसह भाजपवर घणाघात साधला.
'रवींद्र चव्हाणांनी सभेत लुंगी घातली त्यांचं मानसिक संतुलन बिघडलं आहे'. "रसमलाई तामिळनाडूतून येतो आणि मराठी माणसांना नाव ठेवतो-राऊत"
संजय राऊतांनी रवींद्र चव्हाण यांच्यावर टीका केल्यानंतर भाजपनं देखील राऊतांवर पलटवार केलाय, त्यांची निवडणुकीत पॅन्ट उतरली म्हणून ते लुंगीकडे बघतायत असा खोचक टोला आशिष शेलारांनी लगावला आहे. संजय राऊतांची निवडणुकीतील पॅन्ट उतरली म्हणून ते लुंगीकडे बघतायत' आशिष शेलारांचा राऊतांवर पलटवार.
मुंबई पालिकेच्या निवडणुकीत मुंबईवरून चांगलंच राजकारण पेटलं आहे. सत्ताधा-यांचा मुंबई तोडण्याचा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यातच भाजपचे बाहेरील नेते मुंबईत येऊन मुंबई महाराष्ट्राची नाही म्हणतात. त्यात रवींद्र चव्हाणांनी शिवाजी पार्कातील सभेत लुंगी घातल्यानं राऊतांनी त्यावर आक्षेप घेतला आणि रवींद्र चव्हाणांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.