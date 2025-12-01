'महापालिकेसंदर्भात प्रेझेंटेशन...', संजय राऊतांनी सांगितली उद्धव-राज यांच्या भेटीची आतली गोष्ट!

Sanjay Raut: शिवसेना यूबीटीचे खासदार आणि प्रवक्ते यांनी अनेक दिवसांनतर आज पत्रकार परिषद घेतली. आगामी नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या गैरप्रकारावर त्यांनी भाष्य केले. तसेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या सुसंवाद सुरु असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. काय म्हणाले राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया.
'आतापर्यंत नगरपालिका-नगरपंचायत निवडणुकीत इतका पैशाचा खेळ कधीच नव्हता. आता 5-6 हेलिकॉप्टर, खासगी विमान वापरले जातायत. ही स्थानिक निवडणूक नाही, सत्तेतील तीन पक्ष (भाजप-शिंदे-अजित) आपसात लढतायत. 10-15 हजारांत मतदार विकले जातायत. पैशावर राजकारण चालत नाही, लोक विकत घेता येतात असं समजणारे फडणवीसांनी यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व पाहिलं असतं तर असं करत नसते, अशी टीका राऊतांनी केली.
“शिंदेंना वाटतं दिल्लीचे दोन नेते (मोदी-शाह) त्यांच्या पाठीशी आहेत, पण ते कोणाचेच नाहीत. शिंदेंचा पक्ष फुटलेला आहे, अमित शहा यांनीच हा गट तयार केला. रवींद्र चव्हाण यांची भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूक याचसाठी झालीय की शिंदेंचे 35 आमदार फोडायचे. त्यांचा कोथला अमित शहाच काढणार, लिहून ठेवा!, असे राऊत म्हणाले.
उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्यात सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. जागावाटपावर बैठका होतायत. राज ठाकरेंनी तयार केलेली निवडणूक-संबंधित प्रेझेंटेशन उद्धव ठाकरेंना खूप आवडले. मोदी-शाह-अडाणी यांची सर्वात मोठी इच्छा आहे की ठाकरे बंधू एकत्र येऊ नयेत. पण ती होण्याची शक्यता खूप जास्त असल्याचे राऊत म्हणाले.
“काँग्रेसशी आमची चर्चा सुरू आहे. बिहार निवडणुकीनंतर त्यांचा विश्वास वाढला असेल तर ते मुंबईत एकटे लढतील. मी डिसेंबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात दिल्लीत जाणार आहे. तेव्हा कॉंग्रेसच्या हायकमांडशी चर्चा करेन. काँग्रेसने आमच्यासोबत यावी ही आमची भावना असल्याचे ते म्हणाले.
“आजारापेक्षा उपचार भयंकर आहेत. रेडिएशनचा मुख्य टप्पा संपलाय. डिसेंबरनंतर मी पूर्ण बरा होऊन येईन. माझ्यासारखा माणूस स्वस्थ बसू शकत नाही. बरा झालो की महाराष्ट्रभर फिरेन. उद्धव ठाकरेंचे माझ्यावर बारीक लक्ष आहे. देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी यांनीही चौकशी केली. राज ठाकरेही दोन दिवसांत भेटायला येणार असल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले.
