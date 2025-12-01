English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'महापालिकेसंदर्भात प्रेझेंटेशन...', संजय राऊतांनी सांगितली उद्धव-राज यांच्या भेटीची आतली गोष्ट!

Sanjay Raut:  उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या सुसंवाद सुरु असल्याचे संजय राऊत यावेळी म्हणाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 1, 2025, 10:50 AM IST
'महापालिकेसंदर्भात प्रेझेंटेशन...', संजय राऊतांनी सांगितली उद्धव-राज यांच्या भेटीची आतली गोष्ट!
संजय राऊत

Sanjay Raut: शिवसेना यूबीटीचे खासदार आणि प्रवक्ते यांनी अनेक दिवसांनतर आज पत्रकार परिषद घेतली. आगामी नगरपालिका, नगरपरिषद निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर होत असलेल्या गैरप्रकारावर त्यांनी भाष्य केले. तसेच उद्धव आणि राज ठाकरे यांच्या सुसंवाद सुरु असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले. काय म्हणाले राऊत? सविस्तर जाणून घेऊया. 

'नगरपालिका निवडणुकीत पैशाचा महापूर'

'आतापर्यंत नगरपालिका-नगरपंचायत निवडणुकीत इतका पैशाचा खेळ कधीच नव्हता. आता 5-6 हेलिकॉप्टर, खासगी विमान वापरले जातायत. ही स्थानिक निवडणूक नाही, सत्तेतील तीन पक्ष (भाजप-शिंदे-अजित) आपसात लढतायत. 10-15 हजारांत मतदार विकले जातायत. पैशावर राजकारण चालत नाही, लोक विकत घेता येतात असं समजणारे फडणवीसांनी यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व पाहिलं असतं तर असं करत नसते, अशी टीका राऊतांनी केली. 

शिंदे गटाचं भविष्य अंधारात

“शिंदेंना वाटतं दिल्लीचे दोन नेते (मोदी-शाह) त्यांच्या पाठीशी आहेत, पण ते कोणाचेच नाहीत. शिंदेंचा पक्ष फुटलेला आहे, अमित शहा यांनीच हा गट तयार केला. रवींद्र चव्हाण यांची भाजप प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूक याचसाठी झालीय की शिंदेंचे 35 आमदार फोडायचे. त्यांचा कोथला अमित शहाच काढणार, लिहून ठेवा!, असे राऊत म्हणाले. 

ठाकरे बंधू एकत्र येणार?

उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांच्यात सकारात्मक चर्चा सुरू आहे. जागावाटपावर बैठका होतायत. राज ठाकरेंनी तयार केलेली निवडणूक-संबंधित प्रेझेंटेशन उद्धव ठाकरेंना खूप आवडले. मोदी-शाह-अडाणी यांची सर्वात मोठी इच्छा आहे की ठाकरे बंधू एकत्र येऊ नयेत. पण ती होण्याची शक्यता खूप जास्त असल्याचे राऊत म्हणाले.

काँग्रेसशी युती?

“काँग्रेसशी आमची चर्चा सुरू आहे. बिहार निवडणुकीनंतर त्यांचा विश्वास वाढला असेल तर ते मुंबईत एकटे लढतील. मी डिसेंबरच्या दुसऱ्या-तिसऱ्या आठवड्यात दिल्लीत जाणार आहे. तेव्हा कॉंग्रेसच्या हायकमांडशी चर्चा करेन. काँग्रेसने आमच्यासोबत यावी ही आमची भावना असल्याचे ते म्हणाले.

'मी एक महिन्यात बरा होणार'

“आजारापेक्षा उपचार भयंकर आहेत. रेडिएशनचा मुख्य टप्पा संपलाय. डिसेंबरनंतर मी पूर्ण बरा होऊन येईन. माझ्यासारखा माणूस स्वस्थ बसू शकत नाही. बरा झालो की महाराष्ट्रभर फिरेन. उद्धव ठाकरेंचे माझ्यावर बारीक लक्ष आहे. देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी यांनीही चौकशी केली. राज ठाकरेही दोन दिवसांत भेटायला येणार असल्याचे राऊत यावेळी म्हणाले. 

FAQ 

१. प्रश्न: नगरपालिका निवडणुकीत पैशाचा खेळ कशा प्रकारे होतोय असं संजय राऊत म्हणतात?

उत्तर: “आतापर्यंत इतका पैशाचा महापूर कधीच नव्हता. ५-६ हेलिकॉप्टर, खासगी विमान वापरले जातायत. ही स्थानिक निवडणूक राहिली नाही, सत्तेतील तीन पक्ष (भाजप-शिंदे-अजित) आपसात लढतायत. मतदारांना १०-१५ हजार रुपये देऊन विकत घेतलं जातंय. पैशावर राजकारण चालत नाही, फडणवीसांनी यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व पाहिलं असतं तर असं करत नसते,” अशी थेट टीका राऊतांनी केली.

२. प्रश्न: शिंदे गटाचं पुढे काय होणार असं राऊतांचा दावा आहे?

उत्तर: “शिंदेंना वाटतं मोदी-शाह त्यांच्या पाठीशी आहेत, पण ते कोणाचेच नाहीत. शिंदेंचा गट अमित शहानेच तयार केला आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांची नेमणूक फक्त यासाठीच झालीय की शिंदेंचे किमान ३५ आमदार फोडायचे. त्यांचा कोथला अमित शहाच काढणार, लिहून ठेवा!”

३. प्रश्न: उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र येणार का? आणि संजय राऊतांची तब्येत कशी आहे?

उत्तर: हो, ठाकरे बंधू एकत्र येण्याची शक्यता खूप जास्त आहे. जागावाटपावर सकारात्मक चर्चा आणि बैठका सुरू आहेत. राज ठाकरेंची निवडणूक-संबंधित PPT उद्धव ठाकरेंना खूप आवडली. मोदी-शाह-अडाणी यांना सर्वात जास्त भीती याचीच आहे.
तब्येतीबद्दल: “आजारापेक्षा उपचार भयंकर आहेत. रेडिएशनचा मुख्य भाग संपलाय. डिसेंबरनंतर मी पूर्ण बरा होऊन येईन आणि महाराष्ट्रभर फिरेन. उद्धव ठाकरेंचं माझ्यावर बारीक लक्ष आहे. फडणवीस, मोदींनी चौकशी केली. राज ठाकरे दोन दिवसांत भेटायला येणार आहेत.”

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Sanjay Rautuddhav thackrayRAJ THACKRAYMumbai PresentationPolitics Marathi News

