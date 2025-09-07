दसऱ्या मेळाव्याला ठाकरे बंधू एकत्र येणार का? संजय राऊतांनी स्पष्ट सांगितलं, म्हणाले, 'भविष्यात...'

गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे बंधू एकमेकांसोबत दिसत आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना ठाकरे गटाचे उद्धव ठाकरे यांनी कामानिमित्त एकमेकांच्या भेटीगाठी घेतल्याचे पाहायला मिळत आहे. यावरुन आता हे दोघे ठाकरे बंधू दसऱ्या मेळाव्याला एकत्र दिसणार का? अशी देखील चर्चा रंगली आहे. तसेच
यंदाच्या दसरा मेळाव्यात उद्धव ठाकरे राज ठाकरेंना आमंत्रित करणार का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. त्यातच आता ठाकरे गटाचे नेते व विधानपरिषदेचे आमदार सचिन अहिर यांनी दसरा मेळाव्याबद्दल एक विधान केले आहे. यामुळे सगळीकडे या प्रश्नाची चर्चा आहे. या दरम्यान संजय राऊतांनी काय म्हटलंय पाहा.
येत्या दसरा मेळाव्याला तुम्हाला चांगली बातमी मिळेल, कदाचित राज ठाकरे यांना आमच्या पक्षाकडून दसरा मेळाव्याचे निमंत्रण दिले जाऊ शकते, असे सचिन अहिर यांनी म्हटले होते.
संजय राऊत म्हणाले की, दसरा मेळाव्यात एकत्र येण्याबाबत मला काहीच माहित नाही. उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्यात उत्तम संवाद सुरू आहे हे मी तुम्हाला खात्रीने सांगतो. दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा असतो. माझ्या माहितीप्रमाणे राज ठाकरेंचा गुढीपाडव्याला दुसरा वेगळा मेळावा असतो. आमचही विचारसरणी मराठी माणसांसाठी एक आहे. दोन्ही पक्ष वेगळे आहेत. त्यामुळे तसं होणं शक्य नाही. दोन्ही पक्षाचे मेळावे वेगळे होतात. भविष्यामध्ये काम करण्यासाठी एकत्र येऊन आमची सहमती झाली आहे. साठ वर्षापेक्षा जास्त काळ हा फक्त शिवसेनेचाच दसरा मेळावा आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे दसरा मेळाव्याला राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र येण्याची शक्यता संजय राऊत यांनी फेटाळली. त्यामुळे आता साऱ्यांच्या नजरा दसऱ्या मेळाव्याकडे असणार आहे.