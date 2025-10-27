धृतराष्ट्राची 100 पोरं कशी झाली? मतदार याद्यांमध्ये उत्तर, राऊतांनी सर्वच काढलं;मोदींच्या मतदारसंघात...'

Sanjay Raut On Election Commission: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या निर्धार मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार तोफ डागली. "जय महाराष्ट्र बोलण्याचा अधिकार शिवसैनिकांना आहे. थोड्याच वेळेत बाँब फोडणार आहोत.", असे उपशाखाप्रमुखांसाठी आयोजित या मेळाव्यात राऊत म्हणाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेळाव्याला विशेष महत्वा आहे. राऊत यांनी उपशाखाप्रमुखांना प्रेरणा देताना म्हटले की, हा मेळावा मुंबई जिंकण्याचा संकल्प घेण्यासाठी आहे.
"सरकारमध्ये फक्त दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, पण आमच्याकडे पाच हजार उपशाखाप्रमुख आहेत. यांनी एकदा निर्धार केला की आयना की बायना घेतल्याशिवाय जाणार नाहीत." शिवसेनेला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही, तर मिंधे यांना आयतं मिळतं, असा टोला लगावला. सैनिक शेवटच्या श्वासापर्यंत लढतो, तसा संघर्ष उपशाखाप्रमुख करतो, असे राऊत म्हणाले.
अमित शहा आणि पहलगाम प्रकरण: अमित शहांच्या स्वागत होर्डिंगवर "यशस्वी गृहमंत्री" असा उल्लेख असल्यावर राऊत भडकले. "कसले यश? पहलगाममध्ये २६ महिलांचे कुंकू पुसून अतिरेकी पळून गेले, हे तुमचे यश?" असा प्रश्न विचारून गृहमंत्र्यांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याशिवाय, भाजपचे कार्यालय बेकायदेशीर जमिनीवर बांधले असल्याचा आरोप करून आमदारांनी ते काढून टाकावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
राऊत म्हणाले, "आम्ही तुम्हाला कुबड्या दिल्या म्हणून तुम्ही इथे आलात. कोण म्हणते तुम्ही काचेच्या घरात राहता, स्वर्णमहालात राहता, तेही आमच्यामुळे. मराठी माणसाला हद्दपार कराल तर तुमचे स्वर्णमहाल जागेवर राहणार नाहीत." मोदी आणि त्यांचे १०० बाप खाली आले तरी शिवसेना आमचीच राहील. ट्रम्पला झोपेतून विचारले तरी ते सांगतील शिवसेना कुणाची, पण सुप्रीम कोर्टाला अजून सांगता येत नाही, असे म्हणत शिवसेनेच्या ओळखीवर ठाम भूमिका मांडली.
मेळाव्यातील सर्वाधिक चर्चेत धृतराष्ट्राची उपमा घेत राऊत म्हणाले, "धृतराष्ट्राला १०० पोरं कशी झाली, असा प्रश्न मला पडायचा. आता मतदारयादी तपासा! एकेका बापाला ४० पोरं, पण हा बाप ब्रह्मचारी आहे. मोदींच्या मतदारसंघात ७० असे बाप आहेत. भाजप यामुळे जिंकला." ही लढाई मुंबईची आहे, मतदारयादीत घोटाळे सुरू आहेत, मुंबईवर पुन्हा वक्रदृष्टी वळतेय, असे सांगत कौरवांच्या विरोधात पुरूंच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.
राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीला मुंबईची लढाई म्हटले. "तुमचे कितीही कौरव ये द्या, आम्ही पुरूंच्या भूमिकेत उभे राहू," असे ठणकावून सांगितले. उपशाखाप्रमुखांना मुंबई जिंकण्याचा संकल्प घेण्याचे आवाहन करताना, शिवसेनेच्या संघर्षशील परंपरेचा बखान केला. हा मेळावा भाजपच्या धोरणांविरुद्ध एकजुटीचा संदेश देणारा ठरला.
