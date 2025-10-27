English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

धृतराष्ट्राची 100 पोरं कशी झाली? मतदार याद्यांमध्ये उत्तर, राऊतांनी सर्वच काढलं;मोदींच्या मतदारसंघात...'

Sanjay Raut On Election Commission:  मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेळाव्याला विशेष महत्वा आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 06:55 PM IST
धृतराष्ट्राची 100 पोरं कशी झाली? मतदार याद्यांमध्ये उत्तर, राऊतांनी सर्वच काढलं;मोदींच्या मतदारसंघात...'
संजय राऊत

Sanjay Raut On Election Commission: शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या निर्धार मेळाव्यात खासदार संजय राऊत यांनी भाजपवर जोरदार तोफ डागली. "जय महाराष्ट्र बोलण्याचा अधिकार शिवसैनिकांना आहे. थोड्याच वेळेत बाँब फोडणार आहोत.", असे उपशाखाप्रमुखांसाठी आयोजित या मेळाव्यात राऊत म्हणाले. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मेळाव्याला विशेष महत्वा आहे. राऊत यांनी उपशाखाप्रमुखांना प्रेरणा देताना म्हटले की, हा मेळावा मुंबई जिंकण्याचा संकल्प घेण्यासाठी आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

'एकदा निर्धार केला की..'

"सरकारमध्ये फक्त दोन उपमुख्यमंत्री आहेत, पण आमच्याकडे पाच हजार उपशाखाप्रमुख आहेत. यांनी एकदा निर्धार केला की आयना की बायना घेतल्याशिवाय जाणार नाहीत." शिवसेनेला संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही, तर मिंधे यांना आयतं मिळतं, असा टोला लगावला. सैनिक शेवटच्या श्वासापर्यंत लढतो, तसा संघर्ष उपशाखाप्रमुख करतो, असे राऊत म्हणाले.

भाजपवर कठोर टीका

अमित शहा आणि पहलगाम प्रकरण: अमित शहांच्या स्वागत होर्डिंगवर "यशस्वी गृहमंत्री" असा उल्लेख असल्यावर राऊत भडकले. "कसले यश? पहलगाममध्ये २६ महिलांचे कुंकू पुसून अतिरेकी पळून गेले, हे तुमचे यश?" असा प्रश्न विचारून गृहमंत्र्यांच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याशिवाय, भाजपचे कार्यालय बेकायदेशीर जमिनीवर बांधले असल्याचा आरोप करून आमदारांनी ते काढून टाकावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

मराठी माणसावर हल्ला

राऊत म्हणाले, "आम्ही तुम्हाला कुबड्या दिल्या म्हणून तुम्ही इथे आलात. कोण म्हणते तुम्ही काचेच्या घरात राहता, स्वर्णमहालात राहता, तेही आमच्यामुळे. मराठी माणसाला हद्दपार कराल तर तुमचे स्वर्णमहाल जागेवर राहणार नाहीत." मोदी आणि त्यांचे १०० बाप खाली आले तरी शिवसेना आमचीच राहील. ट्रम्पला झोपेतून विचारले तरी ते सांगतील शिवसेना कुणाची, पण सुप्रीम कोर्टाला अजून सांगता येत नाही, असे म्हणत शिवसेनेच्या ओळखीवर ठाम भूमिका मांडली.

धृतराष्ट्राची १०० पोरं 

मेळाव्यातील सर्वाधिक चर्चेत धृतराष्ट्राची उपमा घेत राऊत म्हणाले, "धृतराष्ट्राला १०० पोरं कशी झाली, असा प्रश्न मला पडायचा. आता मतदारयादी तपासा! एकेका बापाला ४० पोरं, पण हा बाप ब्रह्मचारी आहे. मोदींच्या मतदारसंघात ७० असे बाप आहेत. भाजप यामुळे जिंकला." ही लढाई मुंबईची आहे, मतदारयादीत घोटाळे सुरू आहेत, मुंबईवर पुन्हा वक्रदृष्टी वळतेय, असे सांगत कौरवांच्या विरोधात पुरूंच्या भूमिकेचा उल्लेख केला.

मुंबईची लढाई आणि निवडणुकीची तयारी

राऊत यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीला मुंबईची लढाई म्हटले. "तुमचे कितीही कौरव ये द्या, आम्ही पुरूंच्या भूमिकेत उभे राहू," असे ठणकावून सांगितले. उपशाखाप्रमुखांना मुंबई जिंकण्याचा संकल्प घेण्याचे आवाहन करताना, शिवसेनेच्या संघर्षशील परंपरेचा बखान केला. हा मेळावा भाजपच्या धोरणांविरुद्ध एकजुटीचा संदेश देणारा ठरला. 

FAQ

१. संजय राऊत यांनी शिवसेना निर्धार मेळाव्यात भाजपवर कोणते प्रमुख आरोप केले?

संजय राऊत यांनी मुंबईतील शिवसेना निर्धार मेळाव्यात भाजपवर अनेक गंभीर आरोप केले. त्यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर पहलगाममध्ये २६ महिलांचे कुंकू पुसले जाण्याच्या घटनेचा उल्लेख करत "यशस्वी गृहमंत्री" असा टोला लगावला. तसेच, भाजपचे कार्यालय बेकायदेशीर जमिनीवर बांधले असल्याचा दावा केला आणि आमदारांनी ते हटवावे, असे आवाहन केले. याशिवाय, मतदार यादीत घोटाळे असल्याचे सांगत, "एकेका बापाला ४० पोरं, पण तो ब्रह्मचारी आहे" अशी धृतराष्ट्राची उपमा देत मोदींच्या मतदारसंघात ७० अशा व्यक्तींचा उल्लेख केला.

२. संजय राऊत यांनी उपशाखाप्रमुखांच्या भूमिकेबद्दल काय सांगितले?

राऊत यांनी उपशाखाप्रमुखांना शिवसेनेचे "पायदळ" संबोधले आणि त्यांना मुंबई जिंकण्याचा संकल्प घेण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "सरकारमध्ये फक्त दोन उपमुख्यमंत्री, पण आमच्याकडे पाच हजार उपशाखाप्रमुख आहेत. यांनी एकदा निर्धार केला की आयना की बायना घेतल्याशिवाय जाणार नाहीत." शिवसैनिक शेवटच्या श्वासापर्यंत लढतो आणि उपशाखाप्रमुख संघर्षात पुढे असतात, असे सांगत त्यांनी कार्यकर्त्यांना प्रेरणा दिली.

३. संजय राऊत यांनी शिवसेनेच्या ओळखी आणि मुंबईच्या लढाईबाबत काय म्हटले?

राऊत यांनी शिवसेनेची ओळख ठामपणे मांडली, "मोदी आणि त्यांचे १०० बाप खाली आले तरी शिवसेना आमचीच राहील. ट्रम्पला झोपेत विचारले तरी ते सांगतील शिवसेना कुणाची, पण सुप्रीम कोर्टाला अजून सांगता येत नाही." त्यांनी भाजपला टोमणा मारला की, मराठी माणसाला हद्दपार केल्यास त्यांचे "स्वर्णमहाल" टिकणार नाहीत. ही लढाई मुंबईची आहे, मतदार यादीत घोटाळे सुरू असून, शिवसेना कौरवांविरुद्ध पुरूंच्या भूमिकेत लढेल, असे त्यांनी जाहीर केले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Sanjay RautPolitical Attackedelection commissionElection Commission of IndiaVote Chori

इतर बातम्या

'माझ्याशी लग्न कर...'; 10 वर्ष मोठ्या प्रेयसीसोबत...

महाराष्ट्र बातम्या