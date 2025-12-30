परप्रांतीयांचा उल्लेख करत संजय राऊतांचा टोला; 'भाजपाच्या यादीत...'

भाजप हा मराठी माणसांचा पक्षच नाही आहे. मराठी अस्मितेचा आणि मुंबईच्या अस्मितेचा, मराठी स्वाभिमानाचा भाजपशी काडीचाही संबंध नाही, असं म्हणत संजय राऊतांनी आज भारतीय जनता पक्षावर टीका केली आहे. 2017 साली भाजपची जी भूमिका होती, ती झुगारून आम्ही स्वतंत्रपणे लढलो होतो. याला स्वाभिमान म्हणतात, असं म्हणतं संजय राऊतांनी टीका केली आहे.
आम्ही ताकदीने लढलो आणि महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कायम ठेवला. आता त्यांनी स्वतःला शिवसेना म्हणवून घेणे बंद केले पाहिजे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालची शिवसेनाच खरी आहे. भाजपा हा मराठी माणसाचा पक्ष नाही. भाजप आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा, मुंबईच्या अस्मितेचा काडीमात्र संबंध नाही, असा घणाघात देखील संजय राऊत यांनी केला आहे.
भाजप-एकनाथ शिंदेंच्या जागावाटपावर प्रतिक्रिया
जेव्हा जेव्हा भारतीय जनता पक्षाने अशा प्रकारच्या भूमिका घेतल्या, तेव्हा शिवसेना स्वाभिमानाने बाजूला होऊन स्वतःच्या बळावर लढली होती. पण लाचारी पत्करली नाही. जेव्हा दिलेला शब्द भाजपने पाहिला नाही आणि पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा आम्ही स्वतःहून बाजूला झालो आणि आम्ही आमचे राजकारण केले. आम्ही दिल्लीला शाह आणि मोदींच्या दारात जाऊन बसलो नाही, गवतावर बसून सफेद पेंटवर गवत लावून आम्ही परत मुंबईत आलो नाही.
आम्ही शिवसेना आहोत. आम्ही सन्मानाने आघाडी केली आहे. 140 च्या जवळपास आम्ही जागा लढतो आहोत, असे चित्र स्पष्ट केलं आहे. राज ठाकरे यांचा पक्ष मोठ्या प्रमाणात जागा लढतोय. राष्ट्रवादीला आम्ही जागा देत आहोत. पण एकनाथ शिंदे यांचा गट भाजपने दिलेल्या जागांवर लढतेय, याचा विचार जनता नक्की करेल. मला आश्चर्य वाटले आणि वाईटही वाटले.